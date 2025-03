Lumalawak ang Aggressor Signature Lodges sa Thailand

Isawsaw ang iyong sarili sa mga kababalaghan ng Thailand, at makatipid ng 25% kapag nagpareserba ka ng pananatili sa Aggressor Signature Lodges – Chiang Mai, Thailand; Pinakabagong luxury signature lodge ng Aggressor Adventures.

Masisiyahan ang mga bisita sa katahimikan, natural na kagandahan, at kaakit-akit na kultura ng lalawigan ng Chiang Mai sa marangyang Thailand Signature Lodge ng Aggressor, na nakatakdang magbukas sa Nobyembre 1, 2025.

Ang mga pagbisita sa Thailand ay inaasahang tataas nang malaki ngayong taon, dahil sa pagiging popular ng drama series ng HBO na The White Lotus, na ang ikatlong season ay kinunan sa bansa sa timog-silangang Asya.

Sa pamamagitan ng pag-book ng pakikipagsapalaran ng Aggressor, hanggang 16 na bisita ang tuklasin ang kulturang Thai at tatangkilikin ang limang-star na amenities at serbisyo. Ang payapa, limang ektaryang ari-arian may kasamang pangunahing reception hall, dining tent, entertainment area, walong naka-air condition na Luxury Hill Tribe chalets, swimming pool at magagandang bakuran. Ang bawat semi-outdoor chalet ay may king bed o dalawang kambal, dalawang pribadong banyo, dalawang spa bed sa balkonahe, at magagandang Thai furniture.

Chiang Mai villa

Ang pitong-gabi, Sabado-hanggang-Sabado na mga itinerary ay nagsisimula sa bawat araw na may masarap na almusal na maghahanda sa iyo para sa maraming aktibidad. Kabilang sa mga ito, bibisitahin mo ang isang lokal na santuwaryo ng elepante, kung saan maaari kang maglakad, magpakain, maligo at makipaglaro sa mga kahanga-hangang nilalang na ito sa kanilang natural na kapaligiran. Ipapakita ng isang natural na itinayo na parke at museo sa malapit kung paano gumagawa ang mga lokal ng sikat sa mundo na mga produktong papel mula sa mga hibla ng elepante. Nag-aalok ngayon ang website ng Aggressor ng isang bagong itinerary page na may detalyadong paglalarawan at video ng mga aktibidad sa bawat araw.

Tutuklasin ng mga birdwatcher ang Angka Nature Trail, na ang elevated boardwalk ay dumadaan sa isang rainforest na tahanan ng mga species tulad ng green-tailed sunbird, rufous-throated partridge, snowy-browed flycatcher at marami pa.

Tuklasin mo ang Wat Umong, isang matahimik, 700 taong gulang na wooded temple complex na nakaharap sa mga bundok, na kilala sa serye ng mga tunnel na may linyang sining at mga tore na hugis kampana, na tinatawag na 'chedi'.

Ang Clubhouse ay ang perpektong lugar upang makapagpahinga pagkatapos ng isang araw ng pakikipagsapalaran

Kasama sa iba pang mga hintuan ang Tha Phae Gate, isang sinaunang pasukan sa Chiang Mai na itinayo noong ika-13 ng napapaderan na lungsod.th siglong pagkakatatag; Doi Pui Mong Village, isang nayon sa tuktok ng burol sa loob ng isang luntiang pambansang parke at tahanan ng mga miyembro ng tribo ng Hmong; at Pha Chor, na ang matatayog na bangin ay inukit ng ilog, hangin at ulan sa loob ng libu-libong taon, at kung minsan ay tinutukoy bilang mas maliit na bersyon ng Grand Canyon.

Ang 25% na diskwento sa panimulang espesyal, na available mula Enero 30, 2025 hanggang Marso 31, 2025, ay nalalapat sa mga linggong pananatili sa pagitan ng Nobyembre 1, 2025, at Enero 3, 2026.