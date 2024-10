Inilabas ni Wayne B Brown ng Aggressor Adventures ang unang libro

Ang mataas na matagumpay na negosyante na si Wayne B Brown ay inihayag ang paglabas ng kanyang unang libro, Mula sa Basahan hanggang sa Pagpapayaman: Paano Ko Tinutukoy ang Tagumpay sa Negosyo at sa Buhay. Nag-aalok ang aklat ng praktikal na payo sa negosyo at mga personal na anekdota mula sa karera ng may-akda bilang isang dating Air Force medic at multi-location na may-ari ng franchise ng Taco Bell, sa kanyang kasalukuyang pakikipagsapalaran bilang may-ari/CEO ng Aggressor Adventures, isa sa mga nangungunang provider sa mundo ng five-star luxury scuba diving yacht charter, river cruise, floating resort at signature lodges.

Si Wayne B Brown ay isang masugid na maninisid at photographer sa ilalim ng dagat

Tungkol sa Aklat

Sipi mula sa paunang salita: “Ang aklat na ito ay isang napakapersonal na salaysay kung paano ko tinukoy ang tagumpay, kung ano ang nag-uudyok sa akin na magtagumpay, at bakit. Hangga't nais kong ito ay isang hakbang-hakbang na gabay sa siguradong tagumpay, hindi. Sa halip, ito ay isang koleksyon ng mga sanaysay na inaasahan kong magbibigay ng insight sa kung paano ang mga desisyon na ginawa ko sa aking personal na buhay at aking buhay negosyo ay nadagdag sa tinatawag kong pagpapayaman. Hindi ko akalain na binabasa mo ang librong ito sa isang upuan. Sana ay itago mo ito sa iyong mesa at abutin ito kapag mayroon kang ilang minutong natitira, at maaari kang gumamit ng bagong pananaw o marahil ng ilang pampatibay-loob.”

Mula sa Basahan hanggang sa Pagpapayaman: Paano Ko Tinutukoy ang Tagumpay sa Negosyo at sa Buhay

Ang 210-pahinang aklat, Mula sa Basahan hanggang sa Pagpapayaman: Paano Ko Tinutukoy ang Tagumpay sa Negosyo at sa Buhay, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, video, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and digital versions are available on Amazon.com

