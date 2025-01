Nagdagdag ang Aggressor Adventures ng pangalawang Bahamas liveaboard

Ang Bahamas ay nakakakuha ng bagong world-class na liveaboard sa 2 Mayo 2025 kapag ang 20-pasahero, luho Bahamas Aggressor II mga paglalakbay sa Nassau.

Ang Bahamas Aggressor II (dating BVI Aggressor) ay patuloy na gagana sa labas ng Tortola, BVI, kung saan ang huling biyahe niya ay 15-22 Marso 2025 bago siya umalis papuntang Bahamas. Para sa mga gustong maranasan ang pagsisid sa BVI; hindi pa huli ang lahat para mag-book bago siya umalis.

Ang 33-meter, four-deck na yate na ito ay isang floating resort na custom-designed para sa snorkelling, scuba diving at pag-cruising sa malinis na reef ng southwest Eleuthera, Little San Sal at ang Exuma Cays.

Mike Mesgleski pagtuturo a larawan grupo sa maluwag na salon

Bilang karagdagan sa mga charter sa Exuma Cays, ang Bahamas Aggressor II ay nag-aalok ng Tiger Beach shark adventures Abril hanggang Hulyo (NB: Ang itinerary ng Tiger Beach ay magsisimula sa 2026) na aalis mula sa Freeport, Grand Bahama.

"Bilang isang mahilig sa pating, ang Bahamas ay isa sa aking mga paboritong destinasyon. Ang Tiger Beach ay isa sa ilang lugar sa mundo kung saan makakaranas ka ng world-class na pagsisid sa mababaw na tubig kasama ng mga tigre shark," sabi ni Wayne Brown, Aggressor Adventures Chairman at CEO.

"Sa Exuma Cays, makikita mo ang iba't ibang mga pating, kabilang ang mga bull shark at martilyo, pati na rin ang mga napakagandang wrecks at napakarilag na reef. Natutuwa kaming mag-alok ngayon sa aming mga bisita ng mga natatanging karanasan sa pagsisid sa isang maliit na setting ng grupo sa dalawang liveaboard sa Bahamas - ang 20-pasahero na Bahamas Aggressor II at ang matagal nang itinatag na 14-pasahero Aggressor ng Bahamas"

Isa sa mga komportableng stateroom sa Bahamas Aggressor II

Dahil sa mataas na demand mula sa mga liveaboard na manlalakbay, ang Bahamas Aggressor ay magpapatuloy sa operasyon kasama ng Bahamas Aggressor II.

Ang pitong-gabi na Bahamas Aggressor II charter ay tumatakbo sa Sabado hanggang Sabado at kinabibilangan ng lokal na inspirasyon, mga pagkain at meryenda na inihanda ng chef, buong oras na atensyon mula sa propesyonal na staff, at hanggang 27 pagkakataon bawat linggo para sa kamangha-manghang snorkelling at scuba diving. Sa mga deluxe onboard amenities, masisiyahan ang mga bisita sa hot tub, malawak na sun deck, restaurant, open-air lounge, in-room morning coffee service, at sampung pribadong stateroom na may ensuite bath. Dalawang upper deck na Balcony Suites sa Bahamas Aggressor II ay nag-aalok ng mga malalawak na tanawin ng Caribbean sunrises at sunsets.