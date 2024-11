Nagdagdag ang Aggressor Adventures ng bagong Red Sea boat at Elba Reef itinerary

Ang Egyptian Deep South ay malinis, hindi nagalaw at malayo, at ngayon Aggressor Adventures ay nagdagdag ng bagong bangka sa fleet nito na maa-access ang hindi pa nagamit na kagubatan na ito, kabilang ang sikat na Elba Reef, mula Marso 2025.

Ang Red Sea Aggressor V ay aalis mula sa Port Berenice, isang Egyptian Navy-operated facility mga 220km sa timog ng Port Ghalib, kung saan ang karamihan sa mga liveaboard ay lumipad sa safari sa southern Red Sea. Ang bagong panimulang puntong ito na malayo sa timog ay nangangahulugan na ang mga hotspot ng Rocky Island at Zabargad ay mas malapit, at ang mga mas malalayong lokasyon gaya ng Elba Reef ay nasa madaling paglalakbay.

Ang Red Sea Aggressor V

Ang Red Sea Aggressor V ay isang steel-hulled, 40-meter-long vessel, na may hindi bababa sa limang deck. Maaari siyang kumuha ng 26 na bisita sa 13 naka-air condition na stateroom, at mayroon siyang dalawang interior lounge, dalawang outdoor lounge area, open-air sundeck, malaking restaurant, at hot tub. Pinaglilingkuran siya ng dalawang maluwang na RIB na may 85hp na makina.

Pagong na nag-pose para sa mga photographer

Ang bangka ay tatakbo ng dalawang magkaibang mga itineraryo – ang isa ay sasakay sa Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad at Rocky Island, hahampasin ang Habily Gaffar at Dangerous Reef pabalik sa daungan, at ang isa ay patungo sa timog pakanan sa hangganan ng Sudan, sa Elba Reef, ang Levanzo wreck, at pagkatapos ay si Abu Fandira sa daan pabalik. Ang mga itinerary na ito ay magiging kahalili sa lingguhang batayan, ibig sabihin, ang mga bisita ay maaaring manatili sa bangka para sa isang dalawang linggong biyahe at tumama sa dalawang magkaibang ruta.

Sa ruta ng Elba Reef, hanggang sa 2025 season, isa sa mga araw habang pabalik ang barko pabalik sa hilaga ay ilalaan sa apat na exploratory dives. Maaaring magbigay ang mga bisita ng kanilang feedback sa mga malalayong reef dive na ito, at ang nangungunang apat na dive site na binotohan ay papangalanan at idaragdag sa 2026 itinerary sa hinaharap.