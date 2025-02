2025 Ocean Film Festival Australian Tour Magsisimula Ngayong Marso

Ang Ocean Film Festival World Tour ay bumalik sa 2025, ipinagdiriwang ang 12 hindi kapani-paniwalang taon ng pagbibigay inspirasyon, pagtuturo, at pagprotekta sa ating mga karagatan. Ang taunang kaganapang ito, na nakaantig sa buhay sa 14 na bansa, ay lilibot sa Australia simula sa Marso, na magdadala sa mapang-akit na kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat sa mga manonood sa buong bansa.

Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Ocean Film Festival ay naging isang pandaigdigang beacon para sa mga mahilig sa karagatan, na nagpapakita ng kahanga-hanga at kapangyarihan ng dagat sa pamamagitan ng na-curate na seleksyon ng mga pelikula mula sa mahuhusay na independyenteng filmmaker sa buong mundo. Nangangako ang Australian tour ngayong taon na mabigla ang mga manonood sa isang tatlong oras na programa ng mga nakamamanghang visual at nakakahimok na mga kuwento, nag-aalok ng malalim na pagsisid sa puso ng ating mga karagatan at ang buhay ng mga taong nagmamahal sa kanila.

"Sa taong ito, lalo kaming nasasabik na ipakita ang tatlong hindi kapani-paniwalang mga pelikula sa Australia," sabi Jemima Robinson, tagapagtatag ng Ocean Film Festival World Tour. "Isang kamangha-manghang tagumpay para sa mga gumagawa ng pelikula sa Australia na ipagdiwang ang kanilang trabaho kasama ng mga internasyonal na kuwento." Ang stunning “Puting Bato” Itinatampok ang isang matapang na pagsisikap sa pag-iingat upang iligtas ang Great Southern Reef ng Australia sa pamamagitan ng pagbabago ng krisis sa ekolohiya sa mga napapanatiling solusyon. Ang patula at taos-puso “Diyosa” nag-aalok ng ode sa mundo sa ilalim ng dagat, na nag-aanyaya sa mga manonood na umibig sa makulay na buhay sa dagat. Samantala, "Astronaut sa Karagatan" profiles bodyboarder Shane Ackerman, na ang walang takot na pagtugis sa mga alon ay naglalaman ng dalisay na kagalakan ng pagnanasa sa karagatan.

Ang mga kuwentong ito sa Australia ay sumasali sa isang nakaka-inspire na seleksyon mula sa buong mundo. Masasaksihan ng mga audience ang transformative journey ng Hawaiian photographer at surfer na si Mike Coots in "Ang tawag", tuklasin kung paano nagdudulot ng empowerment at pag-asa ang surfing sa mga kabataan sa Liberia "Kami ang mga Surfer", sundan ang isang matinding paglalakbay sa Alaska ng epekto ng tao sa “Mga bakas ng paa sa Katmai”, at mabigla sa ethereal underwater ballet na nakunan “Aquaballet”.

Ang Ocean Film Festival World Tour ay higit pa sa isang kaganapan sa pelikula; ito ay isang pagdiriwang ng asul na puso ng ating planeta. Sa pamamagitan ng nakamamanghang cinematography at makapangyarihang mga salaysay nito, ang festival ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa isang mas malalim na koneksyon sa karagatan at hikayatin ang mga manonood na kumilos upang protektahan ang mahalagang ecosystem na ito.

Ang mga tiket para sa 2025 Australian Tour ay ibinebenta na ngayon! Isa ka mang batikang mahilig sa karagatan, isang surfer sa katapusan ng linggo, o isang taong namamangha sa mga misteryo ng kalaliman, ang festival na ito ay nangangako ng isang hindi malilimutang cinematic na paglalakbay.

Para sa mga tiket, lugar, at ang buong iskedyul ng paglilibot, bumisita www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Samahan kami sa pagdiriwang ng 12 taon ng pagkukuwento sa karagatan at maging inspirasyon na pahalagahan, protektahan, at tuklasin ang malaking asul.

Paglalarawan ng Pelikula:

THE CALL – HAWAII USA: 12 minuto

Sa luntiang tanawin ng Kauai, natuklasan ni Mike Coots ang kanyang pagtawag sa karagatan. Isang likas na matalinong surfer at photographer, nakukuha niya ang nakamamanghang mundo ng kultura ng Hawaiian surf na may kahanga-hangang kasiningan. Binabago ng kanyang mga larawan ang mga lokal na eksena sa pag-surf sa mga makapangyarihang visual na kwento, na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng mga tao at ng dagat.

Ang isang sandali na nagbabago sa buhay ay hahamon sa lahat ng nalalaman ni Mike, na pinipilit siyang muling isipin ang kanyang relasyon sa karagatan. Ang "The Call" ay isang inspiradong paglalakbay ng pagbabago, na nagpapakita kung paano mag-evolve ang passion at malampasan ang mga tila imposibleng hadlang.

WE THE SURFERS – FRANCE: 38 mins

Makikita sa mga baybaying bayan ng Liberia, isang hindi inaasahang palitan ng kultura ang nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng unibersal na wika ng surfing. Dumating ang isang grupo ng mga European surfers na may higit pa sa mga board—naghahatid sila ng pag-asa, koneksyon, at kagalakan sa isang komunidad na gutom sa pagkakataon at pagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng surf club at pagtuturo sa mga lokal na bata at teenager kung paano sumakay sa mga alon, ang mga bisitang ito ay lumilikha ng higit pa sa isang recreational space—nagkakaroon sila ng lifeline ng empowerment.

Sinusundan ng dokumentaryo ang mga kahanga-hangang kwento ng kabataang Liberian na ang buhay ay kapansin-pansing nagbago sa pamamagitan ng pagtuklas ng surfing. Ang nagsisimula bilang isang simpleng athletic pursuit ay nagiging isang malalim na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, mental resilience, at pagbuo ng komunidad. Sa pamamagitan ng ritmo ng mga alon, ang mga kabataang ito ay nakakahanap ng layunin, kumpiyansa, at isang landas upang muling isipin ang kanilang mga kinabukasan, na nagpapatunay na kung minsan ang pinakamakapangyarihang humanitarian aid ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ngunit tungkol sa paglikha ng mga sandali ng dalisay, pagbabagong kagalakan.

WHITE ROCK – AUSTRALIA: 35 min

Sa azure na tubig ng Great Southern Reef ng Australia, isang mapangwasak na krisis sa ekolohiya ang naganap habang sinisira ng mga sea urchin ang mahahalagang kagubatan ng kelp. Ang nakakatakot na dokumentaryo na ito ay sumusunod sa mga masugid na marine conservationist at diver na lumalaban sa mga invasive species, na ginagawang isang napapanatiling solusyon ang banta sa kapaligiran.

Sa pamamagitan ng nakamamanghang underwater cinematography, ipinapakita ng pelikula kung paano sinisira ng pagbabago ng klima ang mga marine ecosystem. Ang mga diver ay hindi lamang nagdokumento ng pagkawasak ngunit nag-aalok din ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-aani ng mga sea urchin at pagtataguyod ng mga ito bilang isang masarap na opsyon sa pagluluto, na lumilikha ng isang makabagong diskarte sa konserbasyon sa dagat.

ASTRONAUT IN THE OCEAN – AUSTRALIA: 8 mins

Ang bodyboarding ay nangangailangan ng isang pangunguna sa espiritu at walang takot na puso. Kung saan ang surfing ay naglalaro sa katanyagan at kayamanan, si Shane Ackerman ay nakatagpo ng dalisay na kalayaan na nakasakay sa mga alon. Isang crane operator sa mga minahan sa araw, ang tunay na buhay ni Shane ay lumaganap sa mga sandaling iyon na bumagsak siya sa mga alon ng karagatan, na nagpapatunay na ang pagnanasa ay higit pa sa pinansiyal na gantimpala. Para sa kanya, ang trabaho ay isang paraan lamang sa isang layunin—isang paraan upang pondohan ang mga sandali ng ganap na pagpapalaya na makikita sa kanyang bodyboard.

FOOTPRINTS ON KATMAI – ALASKA, USA: 22 mins

Sa isang matinding paglalakbay ng pagtuklas, sinusundan ng artist at filmmaker na si Max Romey ang mga kupas na bakas ng mga sketchbook ng kanyang lola sa ligaw at malalayong beach ng Katmai, Alaska. Sa pagsali sa isang pangkat ng mga dalubhasa sa marine debris, natuklasan ni Romey ang isang hindi inaasahang salaysay ng epekto ng tao—na nagpapakita kung paano nag-iiwan ang mga tao ng malalalim na marka sa malinis na tanawin na ito nang hindi kailanman pisikal na nakatuntong sa mga baybayin nito.

AQUABALLET – FRANCE : 5 mins

Ang Aquaballet ay isang kaakit-akit na pagtatanghal sa ilalim ng dagat kung saan ang mananayaw na si Marianne Aventurier ay pinaghalo ang kanyang pinakamalalim na hilig sa isang nakamamanghang artistikong paglalakbay. Kinunan sa kristal na tubig ng French Polynesia kasama ang kanyang kapareha, ang photographer na si Alex Voyer, ang pelikula ay isang patula na sayaw na may buhay sa dagat, na ginagawang buhay na yugto ang karagatan. Sinamahan ng nakakabigla na komposisyon ng musika ni Stephane Lopez, lumikha ang Aventurier ng isang ethereal na pagganap na nagdiriwang sa kagandahan at kagandahan ng mga nilalang sa ilalim ng dagat, na ginagawang isang nakamamanghang visual na tula ang kanyang panghabambuhay na pangarap.

DYOSA – AUSTRALIA: 8 min

Sa ethereal na maikling pelikulang ito, isang mala-tula na liham ng pag-ibig ang bumungad habang ang isang maninisid ay bumulusok nang malalim sa ilalim ng mga alon. Ang kanyang tinig, na mayaman sa pagkamangha at lambing, ay nagsasalaysay ng isang oda sa kanyang "pag-ibig," na naghahabi ng isang matingkad na tapiserya ng buhay sa ilalim ng dagat.

Isang pagdiriwang ng kagandahan ng kalikasan at isang imbitasyon na umibig sa mundo sa ilalim ng mga alon, Diyosa ay isang patula na paggalugad ng koneksyon, paggalang, at malalim na ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng dagat.

Mga Petsa at Lokasyon ng Paglilibot:

TERRITORYO NG CAPITAL NA AUSTRALIAN

Kanbera

Lugar: National Film & Sound Archives, McCoy Circuit, Acton

Martes, 4 Marso 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Miyerkules, 5 Marso 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Huwebes, 6 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

BAGONG SOUTH WALES

Avalon Beach

Lugar: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Biyernes, 14 Marso 2025: 6:30pm – 9:30pm

Avoca Beach

Lugar: Avoca Beach Picture Theatre, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Huwebes, 13 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Mga Ulo ng Brunswick

Lugar: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Huwebes, 6 Marso 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Biyernes, 7 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Coffs Harbour

Lugar: Jetty Memorial Theatre, 337 Harbour Drive, Coffs Harbor

Sabado, 1 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Forster/Tuncurry

Lugar: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Biyernes, 14 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Newcastle Kotara

Lugar: Mga Sinehan sa Kaganapan, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Miyerkules, 5 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Lungsod ng Sydney

Lugar: Mga Sinehan sa Kaganapan, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Miyerkules, 19 Marso 2025: 6:15pm – 9:30pm (Nakalaang upuan)

Sydney Silangan

Lugar: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Miyerkules, 12 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Sydney North

Lugar: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Huwebes, 6 Marso 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Biyernes, 7 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Wollongong

Lugar: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Huwebes, 20 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

HILAGANG TERITORYO

Darwin

Lugar: Sinehan sa Deckchair, Jervois Rd, Darwin

Martes, 17 2025 Hunyo : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Miyerkules, Hunyo 18 2025: 7:00pm – 10:00pm

QUEENSLAND

Brisbane

Lugar: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, Bagong Bukid

Miyerkules, 2 Abril 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Huwebes, 3 Abril 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Biyernes, 4 Abril 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Sabado, 5 Abril 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Lugar: Cairns Performing Arts Centre, 9-11 Florence St, Cairns City

Sabado, 8 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Gold Coast

Lugar: Home of the Arts, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Martes, 18 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

noosa

Lugar: Ang J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Miyerkules, 12 Marso 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Huwebes, 13 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Townsville

Lugar: Townsville Civic Theatre, 41 Boundary St, South Townsville

Huwebes, 13 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

South Australia

Adelaide

Lugar: The Capri Theatre, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Sabado, 22 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Daungan ni Victor

Lugar: Victa Cinema, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Sabado, 21 Hunyo 2025: 7:00pm – 10:00pm

TASMANIA

Hobart

Lugar: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Huwebes, 27 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Launceston

Lugar: Star Theatre, 217b Invermay Rd, Invermay

Biyernes, 28 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Victoria

Geelong

Lugar: Mga Sinehan sa Nayon, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Miyerkules, 5 Marso 2025: 6:30pm – 9:30pm

Melbourne Astor

Lugar: Astor Theatre, 1 Chapel St, St Kilda

Biyernes, 7 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Melbourne RMIT Capitol

Lugar: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Huwebes, 6 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Buko ng rosas

Lugar: Peninsula Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Miyerkules, 19 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Isla ng Phillip

Lugar: Berninneit Theatre, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Biyernes-Linggo, 11–13 Hulyo 2025: 6:30pm – 9:30pm

Warrnambool

Lugar: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Huwebes, 27 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

WESTERN AUSTRALIA

Albany

Lugar: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Biyernes, 21 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Broome

Lugar: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Sabado, 15 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Bunbury

Lugar: Bunbury Regional Entertainment Centre, 2 Blair St, Bunbury

Miyerkules, 19 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Geraldton

Lugar: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Sabado, 8 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Margaret River

Lugar: Margaret River HEART, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Huwebes, 20 Marso 2025: 7:00pm – 10:00pm

Perth

Lugar: State Theatre Center ng WA, 174-176 William St, Perth

Miyerkules, 2 Abril 2025 : 7:00pm – 10:00pm

: 7:00pm – 10:00pm Huwebes, 3 Abril 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Biyernes, 4 Abril 2025: 7:00pm – 10:00pm ● Sabado, 5 Abril 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm