Fourth Element Pelagic watch 'napupunta sa extremes'

Ang 'Pelagic' ay isang salita na dating inilapat ng Fourth Element sa isang linya ng dive-boots ngunit ngayon ay tinanggap na nito ang pagtango sa bukas na karagatan sa pagbibigay ng pangalan sa una nitong dive-watch.

Ang Automatic na relo ng Fourth Element Pelagic ay hindi lamang "kinukuha ang esensya ng mga klasikong scuba-diving timepieces" ngunit ito ay "angkop para sa mga pinaka-matinding kapaligiran sa Planet Earth", sabi ng tagagawa ng UK.

Ang 500m-depth-rated na unit ay idinisenyo sa UK at gawa sa kamay sa Switzerland. Pinapatakbo ito ng 26-jewel Swiss Sellita SW200 na awtomatikong paggalaw na may pag-andar ng pag-hack (kakayahang magtakda ng pangalawang kamay), at makikita ito sa pamamagitan ng caseback ng sapphire-crystal glass na lumalaban sa basag at scratch.

See-through na likod ng Pelagic na relo

Ang Pelagic ay may 44 x 14mm brushed stainless-steel case na may 120-click unidirectional black ceramic bezel para tumulong sa pagpaplano ng maximum na oras ng dive. May helium escape valve sa alas-9.

Ang Swiss Super-LumiNova C3 ay ginagamit sa mga kamay at marker. Ang relo ay may pagpipiliang 22mm silicone/rubber strap o brushed stainless-steel bracelet.

Kasama sa mga detalye ng disenyo ang 'Fourth Element' na nakaukit sa rotor at sa strap buckle o bracelet clasp. Nagtatampok din ang screw-down na korona ng icon na kumakatawan sa apat na elemento: lupa, hangin, apoy at tubig.

Side-view ng Pelagic

Ang Pelagic watch ay nakabalot gamit lamang ang mga recycled na materyales (recycled PET) at FSC certified na papel at card, alinsunod sa pangako ng gumawa sa OceanPositive.

Ang Fourth Element Pelagic na relo ay nagkakahalaga ng £1,475 at available na mula ngayon (1 Oktubre). Maghanap ng higit pang mga detalye sa fourthelement.com.

