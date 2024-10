3 Rolex na may Giddings / Cousteau link na ibinebenta

Dalawang relo ng Rolex Submariner na kasalukuyang pagmamay-ari ng underwater cinematographer at producer na si Al Giddings, at sinamahan siya sa 12 sa kanyang 17 pagbaba sa Gahigante, pumunta sa ilalim ng martilyo sa mga darating na linggo - tulad ng isa pang Submariner na kabilang sa pamilya Cousteau.

Ang Sotheby's New York ay nakatakdang magbenta ng Giddings' Submariners sa unang bahagi ng Disyembre at, dahil sa kanilang pambihirang "underwater exposure record", itinuring ng auction house na ang pares ay "posibleng ang pinaka-tunay na tool na relo na lumabas sa auction".

Sa loob ng 40-taong karera, si Giddings, ngayon ay 87, ay naging apat na beses na Emmy award-winner at nakakuha ng maraming iconic underwater na imahe, kabilang ang hindi malilimutang kuha ng Gahiganteang busog.

Ang kanyang 1680 'Red' Submariner mula noong 1976 ay isang 40mm stainless-steel 1570 caliber automatic watch na may black dial at screw-down na caseback na nakaukit na 'Al Giddings'. Ito ay depth-rated hanggang 200m.

Pulang Submariner ni Al Giddings (Sotheby's)

Kilala ang US diver sa pagbuo ng sarili niyang mga makabagong camera, lighting at optical system, nagtatrabaho sa National Geographic, BBC at mga explorer ng karagatan tulad ng Gahigante ang nakatuklas na si Robert Ballard. Nangangahulugan ang demand mula sa mga pangunahing studio sa Hollywood na naging nauugnay din siya sa mga pelikulang James Bond kasama na Para sa iyong mga mata lamang at Huwag kailanman Sabihing Huwag kailanman Muli at James Cameron-directed classics tulad ng Ang Malalim, Ang Kalaliman at Gahigante.

Nakatayo sa submersible ng Alvin na sumisid sa Titanic noong 1986 (Sotheby's)

Giddings habang nagmimisyon sa Titanic, nakasuot ng Rolex Red Submariner (Sotheby's) Pagkuha ng pelikula mula sa isang helicopter (Sotheby's)

Sinabi ni Sotheby's na ang mga larawan ni Giddings ay nagpapakita sa kanya na nakasuot ng relo "sa set kasama sina Sean Connery at Kim Bassinger, tinuturuan si James Cameron kung paano makipag-usap sa ilalim ng tubig, pag-akyat sa labas ng ALVIN, ang submarino na ginamit upang matuklasan ang Gahigante, at pag-hang out ng helicopters camera sa kamay."

Nasa pulso rin niya ito habang kinukunan ang dokumentaryo ng IMAX Titanic: Kayamanan Ng Kalaliman noong 1992, na humantong sa kanyang trabaho kasama si Cameron.

"Ang naaangkop na relo sa pagsisid ay ang bagay na dapat magkaroon, at gumanap ang relong ito walang kamali-mali para sa lahat ng mga taon," sabi ni Giddings, "kapwa sa ilalim ng tubig sa iba't ibang mga kapaligiran ng presyon at iba't ibang mga submersible: sa Gahigante, Sa Andrea Doria, mga shipwrecks ng Truk Lagoon, Bikini Atoll, the North Pole, Antarctica. Talagang walang kompetisyon; ito lang ang pinakamaganda.”

Ang Golden Rolex

Ang gintong Rolex Submariner ni Al Giddings noong bandang 1984 (Sotheby's)

Ang iba pang Giddings timepiece na inaalok para sa pagbebenta ay isang 1680/8 “Nipple Dial” Submariner, isang 18-karat yellow-gold Rolex na may katugmang bracelet mula noong 1984 na makikita sa screen sa Gahigante.

Si T Walker Lloyd, isang maninisid na nagtrabaho para sa Rolex, ay kaibigan ni Giddings, at tinanong siya kung maaaring gamitin ng brand ang ilan sa kanyang mga larawan ni Dr Sylvia Earle para sa isang kampanyang pang-promosyon noong siya ay naging isang Rolex Ambassador. Ilang taon nang nagdodokumento si Giddings sa gawain ng marine biologist at oceanographer.

Nang tanungin ni Lloyd si Giddings kung ano ang utang sa kanya ni Rolex para sa mga imahe, sumagot siya na masaya siyang suportahan si Earle at ang kanyang trabaho. “Lumipas ang humigit-kumulang isang buwan, at isang kahon ang dumating sa koreo na nagsasabing: 'Enjoy, T Walker Lloyd'," sabi ni Giddings. "At ito ang gintong Rolex. nabigla ako. Sa tingin ko sa oras na iyon sila ay $10,000!”

Matipid na sinuot ni Giddings ang relo ngunit noong 1997, habang nagtatrabaho bilang co-producer at direktor ng underwater photography sa Gahigante, obligado siya nang maramdaman ni Cameron na ang isang gintong Rolex ay magiging angkop sa pulso ng aktor na si Bill Paxton, sa kanyang tungkulin bilang dive director na si Brock Lovett.

Pagkalipas ng mga buwan, nagsimulang magtaka si Giddings kung ano ang nangyari sa kanyang relo at tumawag sa opisina ni Cameron. "At makalipas ang isang linggo o dalawa ay dumating ito sa koreo na may kasamang pasasalamat, mula kay Fox," sabi niya.

Ang dalawang relo ay ibinebenta kasama ang isang seleksyon ng mga nilagdaang memorabilia, kabilang ang mga poster ng pelikula, mga photo-print ng Gahigante, DVD at libro. Ang pagtatantya para sa Red Submariner ay US $20,000-40,000 (£15,400-30,800) at para sa gintong Rolex $30,000-60,000 (£23,000-45,900). Ang dalawa ay pumunta sa ilalim ng martilyo sa Disyembre 6 sa Sotheby's “Mahalagang Mga Relo” pagbebenta.

Ang Cousteau Submariner

Ang Rolex Submariner na ito ay dating kay Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Bago ibenta ang mga relo ng Giddings, sa kabilang panig ng USA sa Texas ang isang 1665 Rolex Sea-Dweller Submariner mula 1969 na pagmamay-ari ng yumaong anak ni Jacques Cousteau na si Philippe Cousteau ay mukhang nakatakda ring magkaroon ng interes. Ito ay hindi lamang dahil ang may-ari ay isang sikat na maninisid sa kanyang sariling karapatan ngunit dahil ang kanyang ama ay may kamay sa pagdidisenyo ng Submariner.

Si Philippe Cousteau ay, tulad ni Giddings, isang cinematographer sa marami pa niyang mga nagawa at dalubhasa sa mga isyu sa kapaligiran. Namatay siya noong 1979 sa edad na 38 nang bumagsak ang kanyang lumilipad na bangka sa ilog Tagus sa Portugal.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Ang 610m-rated na relo ay orihinal na pagmamay-ari ng Cousteau at mula noong 1973 ay nasa pagmamay-ari na ng kasalukuyang may-ari, na tumanggap nito bilang regalo upang markahan ang isang malalim na pagsisid sa Mediterranean.

Kilala ito bilang modelong "double red line", dahil sa kulay rosas na kulay na nagreresulta mula sa katotohanan na ang mga unang modelo ay hindi naka-print na may puting background. Nang maglaon ay idouble-print ang mga ito upang maging kakaiba ang pula. Ipinakikita rin na ito ay isang maagang modelo, ang relo ay may maliit na helium release valve.

Dallas Auction Gallery ay nagtakda ng pagtatantya ng US $50,000-75,000 (£38,500-57,400) sa timepiece kapag ito ay ibinebenta sa Nobyembre 12. Noong 2014 isang Rolex Sea-Dweller na pagmamay-ari ni Philippe Cousteau ang nabili sa New York sa halagang $183,750.

