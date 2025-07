Nangungunang 10 Dive Computer na Wala pang £500/$650 noong 2025

Mag-dive sa mga computer ay nagbago mula sa sobrang presyo, masalimuot na mga kagamitan, tungo sa makinis, matalinong mga kasama na muling tumutukoy sa kaligtasan at kaginhawaan sa ilalim ng tubig. Nagmula noong 1980s, ang mga unang modelo ay kadalasang hindi mapagkakatiwalaan at hindi tumpak, pati na rin ang pagiging, well, medyo malaki. Fast-forward sa 2025, at ngayon dive computer maghatid ng real-time na depth, deco status, ascent rate, at impormasyon ng gas-mix bilang pinakamababa! Ang mga bagay ay nagiging mas kumplikado at kapana-panabik mula doon at ang lahat ng ito ay nasa mga compact, wrist-mount na mga screen.… minsan sa buong teknolohiyang kulay.

Ito ay nagkakahalaga ng pag-highlight na ang listahang ito ng pinakamahusay dive computer sa ilalim ng £500 ay naglalagay sa amin sa matalim na dulo ng recreational scuba diving market. Karamihan sa mga tagagawa ay may maraming mga modelo na magagamit sa presyong ito at kaya sinubukan naming saklawin ang pagkalat at kunin ang pinakamahusay sa grupo sa kanilang mga specialty. Lahat dive computer sa listahang ito ay may presyong mas mababa sa £500/$650 kaya hindi mo na kailangang sirain ang bangko para sa kapayapaan ng isip. At habang tiyak na nakakakuha ka ng kapayapaan ng isip, gaano kalaki ang makukuha mo para sa iyong pera?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

Ang Suunto Zoop Novo ay isang klasikong entry-level dive computer na patuloy na nakakakuha ng papuri para sa pagiging maaasahan at kadalian ng paggamit nito. Sa isang maliwanag na backlit na display at isang solong-button na interface, perpekto ito para sa mga bagong diver o bilang isang simpleng backup para sa mga mas advanced. Sinusuportahan ng unit ang mga paghahalo ng Nitrox hanggang sa 50%, may kasamang baterya na maaaring palitan ng user, at maaaring mag-imbak ng hanggang 140 dives sa memorya nito.

Suunto Zoop Novo Sumisid Computer

Bagama't kulang ito sa air integration at Bluetooth connectivity, ang inaalok nito ay rock-solid na pagiging maaasahan at walang katuturang diskarte sa pagsubaybay sa decompression. Makakakuha ka rin ng malinaw na nakikita at naririnig na tagapagpahiwatig ng rate ng pag-akyat, susi sa pagtulong na mabawasan ang mga pagkakataon ng DCS. Ang isang feature, na kadalasang binabalewala ng mga recreational diver, ay ang Gauge mode nito. Ginagawa nitong angkop ang Zoop Novo bilang bottom timer para sa mga tech diver.

Kung hinahangad mo ang isang prangka at hindi tinatablan ng bala na device nang hindi nakakasira, ang Zoop Novo ay nananatiling nangungunang kalaban sa 2025.

Mga kalamangan:

User-friendly at bulletproof

Mahusay na presyo sa antas ng entry

Mga mode ng Nitrox at Gauge

Kahinaan:

Walang Bluetooth o air integration

Malaki kumpara sa istilo ng relo mga computer!

Shearwater Peregrine – £500 / $575

OK, kaya ito ay nasa tuktok na dulo ng banda ng presyo, ngunit ang Peregrine ay isang mataas na pagganap, buong kulay dive computer pangunahing idinisenyo para sa mga recreational diver na naghahangad ng kalinawan, kapangyarihan at isang paa sa pinto sa tec. Nagtatampok ng maliwanag na 2.2-inch full color LCD screen, vibration alert, wireless charging, at maramihang nako-customize na display mode, ito ay intuitive ngunit puno ng pro-level na DNA na inaasahan mo mula sa Shearwater.

Shearwater Peregrine Sumisid Computer

Pinapatakbo nito ang algorithm ng Bühlmann ZHL-16C na may mga gradient na kadahilanan, na nagpapahintulot sa advanced na pag-tune ng konserbatismo, isang pambihira sa presyong ito. Ang Air at Nitrox hanggang sa 100% ay suportado, pati na rin ang isang three-gas nitrox mode. Ito ay hindi isang baguhan dive computer, ngunit mainam ito para sa sinumang gustong isawsaw ang kanilang mga daliri sa entry level tec nang walang labis na paggastos. Ang mga pagsisid ay naka-log gamit ang Shearwater Cloud sa pamamagitan ng Bluetooth. Walang compass o air integration, ngunit para sa karamihan ng mga di-tech na maninisid, iyon ay isang katanggap-tanggap na kalakalan.

Mga kalamangan:

Napakahusay na screen at intuitive na interface

Rechargeable at Bluetooth-enabled

Tech-grade algorithm para sa recreational na paggamit

Kahinaan:

Walang compass o air integration

Medyo malaki para sa recreational use

Garmin Descent G1/G1 Solar – £399 / $549 o £499 / $649

Isang smartwatch na nagliliwanag bilang isang dive computer, o baligtad ba ito? Ang mga opsyon ng Descent G1 ay nagdadala ng GPS, dive logging, at mga feature na multi-sport sa isang matibay na pakete. Itinayo para sa pagkilos, ang Garmin Sinusubaybayan ng Descent G1 ang depth, oras, deco status, at surface interval, na may karagdagang bonus na nagsisilbi rin bilang iyong pang-araw-araw na fitness tracker.

Garmin disenteng G1 Sumisid Computer

Ang parehong mga modelo ay sumusuporta sa Air, Nitrox, Gauge, Apnea, at CCR mode. Ang tagal ng baterya ay umaabot sa 25+ na oras sa dive mode para sa karaniwang G1 at ito ay maaaring itulak nang higit pa rito sa pamamagitan ng pag-upgrade sa Solar model. Ang screen ay simpleng monochrome at hindi sa panlasa ng lahat, ngunit kung ikaw ay sapat na gulang upang pahalagahan ang 'retro Casio' hitsura pagkatapos ay makakakuha ka rin ng bonus ng 'big numbers mode' habang diving. Bagama't hindi palaging pinakamadaling i-navigate, ang versatility ng Descent G1 ay walang kaparis sa halagang wala pang £500.

Mga kalamangan:

Fitness + dive + smartwatch combo

Pagkakakonekta ng GPS at Bluetooth

Mahusay para sa paglalakbay at pagsubaybay sa ibabaw

Kahinaan:

Maliit, monochrome na screen

Walang air integration

Suunto D5 – £455 / $649

Isa pang wristwatch dive computer, pinalabo ng Suunto D5 ang linya sa pagitan ng lifestyle accessory at seryosong scuba tool. Ang buong kulay na screen ay matalim, nababasa ng sikat ng araw, at nako-customize. Sa ilalim ng tubig, sinusuportahan ng D5 ang mga mode ng Air, Nitrox, Gauge, at Freedive, kabilang ang kakayahang lumipat sa pagitan ng mga gas sa panahon ng pagsisid. Post dive mayroon itong wireless na pag-sync sa iyong telepono sa pamamagitan ng Suunto app at ire-record ang lokasyon (bagama't dapat tandaan na ang app ay nagtatala ng lokasyon ng telepono at hindi ang lokasyon ng D5).

Suunto G5 Sumisid Computer

Habang ang air integration ay opsyonal sa pamamagitan ng transmitter (ibinebenta nang hiwalay), kumportable itong dumarating sa ilalim ng badyet kung wala ito. Ang rechargeable na baterya ay tumatagal ng anim hanggang 12 dives bawat charge. Ang pinakintab na disenyo ay nangangahulugan na maaari mo itong isuot sa hapunan pagkatapos ng pagsisid.

Mga kalamangan:

Full-color, wristwatch form factor

App-sync at rechargeable

Naka-istilong at travel-friendly

Kahinaan:

Ang transmiter ay nagdaragdag ng halos dobleng gastos para sa pagsasama ng hangin

Mas mababang buhay ng baterya kaysa sa mas simpleng mga modelo

Oceanic Veo 4.0 – £360 / $380

Pinagsasama ng Veo 4.0 ang makinis na aesthetics na may seryosong utak. Nagtatampok ng high-contrast na display at Bluetooth na pag-sync, sinusuportahan din nito ang dalawahang algorithm – DSAT at Pelagic Z+ – na hinahayaan kang itugma ang mga profile sa iyong dive buddy o instructor. Ang dalawang gas na pinaghalong hanggang sa 100% oxygen ay ginagawa itong perpekto para sa mga Nitrox diver at kahit na banayad na teknolohiya.

Oceanic VEO 4

Maaari kang mag-log at mag-update ng firmware sa pamamagitan ng DiverLog+ app, at ang baterya na maaaring palitan ng user ay mabuti para sa 200–300 dives. Habang ito dive computer ay hindi nag-aalok ng air integration o isang compass, ito ay hindi kapani-paniwalang kakayahang umangkop para sa mga multi-level divers.

Mga kalamangan:

Kakayahang umangkop ng dalawahang algorithm

Suporta sa app at pagpapalit ng gas

Slim para sa isang nakatuong naka-mount sa pulso computer

Kahinaan:

Walang air integration o compass

Interface ay tumatagal ng ilang sandali upang matuto

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Simple, abot-kaya, at epektibo. Ang Cressi Leonardo ay isang perpekto dive computer para sa mga diver na pinahahalagahan ang pagiging praktikal kaysa sa mga kampana at sipol. Ang gilid-sa-gilid na naka-segment na LCD display ay malinaw at nababasa, pati na rin ang pagiging back-lit. Sa ilalim ng tubig, sinusuportahan ng Leonardo ang Air, Nitrox (hanggang 50%), at Gauge mode habang pinapayagan din ang isang opsyonal na deep stop para sa dagdag na konserbatismo.

Cressi Leonardo 2 Sumisid Computer

Gumagamit si Cressi ng binagong RGBM algorithm na maaaring i-customize para sa 'safety factor'. Mayroon din itong malinaw na visual at naririnig na mga alarma. Tulad ng karamihan sa entry level dive computer sa mga araw na ito, ang Leonardo ay may isang solong-button na interface at isang direktang dive log. Walang Bluetooth, GPS, o compass, ngunit hindi iyon dapat asahan sa puntong ito ng presyo. Ito computer simpleng excels sa pagiging isang matibay, madaling-gamitin na workhorse para sa mga bagong diver, o bilang isang back-up unit.

Mga kalamangan:

Hindi kapani-paniwalang simpleng interface

Napakalinaw ng screen

Napakahusay na presyo

Kahinaan:

Walang mga tampok na wireless

Limitadong set ng tampok

Aqualung i330R – £308 / $399

Ang i330R ay naghahatid ng isa sa mga pinakamahusay na screen sa puntong ito ng presyo: isang maliwanag, buong-kulay na TFT na nananatiling nakikita sa lahat ng kundisyon. Sa tubig sinusuportahan nito ang apat na mode: Air, Nitrox, Gauge, at Freediving. Maaari ka ring lumipat ng hanggang tatlong gas mix sa panahon ng pagsisid. Ang i330R ay rechargeable sa pamamagitan ng USB at nag-aalok ng Bluetooth na pag-sync sa DiverLog+ app ng Aqualung.

Aqualung i330R Sumisid Computer

Sa masungit, praktikal na pagkakagawa, paborito ito sa mga cold-water at night diver na pinahahalagahan ang malinaw na visual. Walang air integration o digital compass, ngunit naglalaman ito ng higit pang mga tampok kaysa sa maraming mga kakumpitensya. Mayroon din itong sa tingin namin ay ang pinakamahusay na out of the box strap sa listahan, isang bagay na hindi sapat na pinag-uusapan!

Mga kalamangan:

Malutong, buong kulay na screen

Rechargeable at Bluetooth-enabled

May kakayahang multi-gas

Kahinaan:

Walang compass o air integration

Hindi gaanong makinis kaysa sa mga disenyong istilo ng relo

Mares Puck 4 – £240 / $350

Ang Mares Puck 4 ay ang pinakabagong ebolusyon ng minamahal na serye ng Puck, na pinapanatili ang pagiging simple ng single-button, ngunit nagdaragdag ng isang makinis, high-contrast na dot-matrix display at modernized na internal tech. Sinusuportahan ng Puck 4 ang Air, Nitrox (hanggang 99%), at Gauge mode, na may malalim na kakayahan sa paghinto at multi-gas switching.

Mares Puck 4 Sumisid Computer

Ang bago para sa Puck 4 ay ang Bluetooth connectivity, na nagbibigay-daan sa iyong mag-sync ng mga dives sa pamamagitan ng Mares app, kaya wala nang kalikot sa mga cable. Ang layout ay malinis, madaling basahin kahit sa mababang viz, at binuo upang tumagal. Ang nababagong baterya ng user ay mayroon ding solidong 100 dive lifespan. At bagama't hindi ito isang fashion statement, ito ay isang solid functional, maaasahang dive tool na mahirap talunin sa hanay ng presyo na ito.

Pros:

Pag-sync ng Bluetooth dive log

Mahabang buhay ng baterya (mapapalitan ng user)

Simple, matigas, at mahusay

cons:

Walang air integration o compass

Hindi ang pinakamagandang hitsura ng grupo

SEAC Screen – £265 / $335

Ang SEAC Screen ay isang modernong hitsura, walang abala dive computer idinisenyo sa pagiging madaling mabasa at simple sa isip. Nag-aalok ang malawak na rectangular LCD display nito ng high-contrast na layout na ginagawang madaling makuha ang dive data sa isang sulyap. Ito rin ay backlit, nakakatulong para sa mababang visibility o night diving. Bilang isang bonus, ito ay isang nakakapreskong modernong hitsura computer. Kapag naabot mo na ang tubig, sinusuportahan ng Screen ang Air, Nitrox (hanggang 99%), at Gauge mode, at may kasamang visual at naririnig na mga alarm para sa lalim, bilis ng pag-akyat, at paghinto ng decompression.

SEAC Screen Sumisid Computer

Hindi ka makakahanap ng air integration o Bluetooth dito, ngunit ang nababagong baterya ng user ay isang magandang ugnayan, at sinasabing hanggang tatlong taon ang paggamit para sa karaniwang maninisid. Ang interface ay kinokontrol gamit ang dalawang pindutan na nakaharap sa harap, na nag-aalok ng madaling kontrol, kahit na may suot na makapal na guwantes sa malamig na tubig.

Mga kalamangan:

Malaki, napakalinaw na display

Mahusay na idinisenyo para sa mga maninisid ng malamig na tubig

Madaling gamitin na interface

Kahinaan:

Walang app o wireless na pagkakakonekta

Hindi kasama ang nakalaang USB cable

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Dinisenyo para sa mga diver na gusto ng compact power, ang Scubapro Aladin A2 ay naglalaman ng mga seryosong feature sa isang streamline na format ng wristwatch. Sinusuportahan nito ang Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount, at CCR, na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang maraming nalalaman. Ang full-dot matrix display ay presko at malinaw, at ang user interface ay intuitive kapag naging pamilyar ka sa layout.

Scubapro Aladin A2 Sumisid Computer

May kasama itong 3D tilt-compensated digital compass, na bihira sa puntong ito ng presyo, at habang posible ang air integration, nangangailangan ito ng opsyonal na transmitter. Kung pag-uusapan ang integration, tugma din ito sa Scubapro HRM belt para mabasa ang tibok ng puso at temperatura ng balat. Ang A2 ay Bluetooth-enable din para sa madaling pag-sync sa LogTRAK app ng Scubapro. Maaaring gusto ng mga Tec diver ang higit pang pagpapasadya, ngunit para sa mga seryosong rec at sport diver, ang Aladin A2 ay tumatama sa isang matamis na lugar.

Mga kalamangan:

Built-in na compass at Bluetooth connectivity

Maramihang dive at freediving mode

Makinis at compact na wristwatch form

Kahinaan:

Maramihang mga transmiter na kinakailangan para sa karagdagang pagsasama

Steeper learning curve para sa mga bagong user

Buod – Mga Namumukod-tanging Pinili

Pinakamahusay na Pangkalahatang Sumisid Computer: Scubapro Aladin A2 – puno ng dive functionality para sa solidong budget

Best Value Sumisid Computer: Mares Puck Pro – matigas, simple, at handang mag-aaral

Pinakamagaling Sumisid Computer para sa Experienced Diver: Shearwater Peregrine – buong kulay na mahusay na inilatag ng screen at tech-grade na kalinawan

Pinakamahusay na Crossover Sumisid Computer: Garmin Descent G1/G1 Solar – nakakatugon ang smartwatch dive computer, isang tunay na pang-araw-araw na pagsusuot na may solid dive functionality

Pangwakas na Salita sa Dive Computers

Iyong dive computer dapat sumasalamin sa iyong istilo ng pagsisid, hindi lamang sa iyong badyet. Gusto mo man ng mapagkakatiwalaang opsyon na walang gulo, modernong tech na may lahat ng mga kampanilya at sipol, o isang crossover device na maaari mong isuot araw-araw, ang sampung modelo sa itaas ay naghahatid ng maaasahang kaligtasan at functionality, nang hindi lumalabag sa £500.

Siyempre, dive computer huwag kontrolin ang pagsisid para sa iyo, binibigyan ka lang nila ng mga katotohanan. Kahit bilang isang recreational diver, ang mga ito ay isang tool at kaya dapat na maunawaan mo na ang mga pangunahing kaalaman sa pressure, buoyancy, at decompression upang masulit ang mga ito. Kapag nakuha mo na ang mga pangunahing kaalaman sa mga tagubilin, maaari kang mag-dial sa iyong Nitrox mix, sumisid sa mga reef, o mag-pootle sa paligid ng mga wrecks nang may kumpiyansa at iyong dive computer gagawa ng pagsubaybay para sa iyo.

At tandaan... kung hindi mo pa natutunan kung paano gamitin ito, ang iyong dive computer ay talagang walang silbi, lalo na kapag ang mga nagbibigay-kaalaman na mga alarma at kumikislap na numero ay naglalaro. Palaging basahin ang manual at magkaroon ng mabilis na pag-refresh kung matagal mo na itong hindi ginagamit.

Mga FAQ – Pagbili ng Dive Computer sa ilalim ng £500

1. Kailangan ko ba ng Bluetooth sa aking dive computer o maayos ba ang USB?

Nag-aalok ang Bluetooth ng wireless na pag-sync sa mga telepono, na sobrang maginhawa. Ngunit ang pag-sync ng USB ay gumagana rin at halos palaging nakakatipid ng gastos.

2. Sulit ba ang air integration?

Ang pagkonekta sa iyong tangke ay nagbibigay ng real-time na presyon ng gas, mahusay lalo na para sa mga teknikal na pagsisid. Ngunit para sa mga recreational diver, ang isang console SPG sa pangkalahatan ay higit pa sa sapat.

3. Gaano kahalaga ang uri ng algorithm (hal., Bühlmann vs DSAT)?

Ang milyong dolyar na tanong. Ang mga konserbatibong modelo (tulad ng DSAT) ay nagkakamali sa kaligtasan, ibig sabihin, mas maikli ang NDL at mas malalim na oras sa mga paulit-ulit na pagsisid. Ang mga algorithm na nakabase sa Bühlmann at napapasadyang (Buhlmann GF) ay may posibilidad na mag-alok ng mas mahabang mga NDL sa base at hinahayaan kang ibagay ang konserbatismo mula doon. Ang pagpili ay talagang depende sa kung gaano ka liberal o maingat ang gusto mong sumisid at kung anong antas ng kontrol ang gusto mo mula sa iyo dive computer.