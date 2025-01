Switch-off: Magsasara ang Light & Motion

at 9: 54 am

Ang US dive-light manufacturer na Light & Motion ay magsasara pagkatapos ng 35 taon sa negosyo, na binabanggit ang pulitika sa "maraming salik" na nag-aambag sa desisyon nito.

"Naghatid kami ng ilang kamangha-manghang mga produkto at nasiyahan sa pagbabago upang malutas ang mga problema ng customer habang gumagawa ng mga produkto sa US," sabi ni CEO Daniel Emerson sa pag-anunsyo ng pagsasara. "Ang mga hamon ng pagiging isang tagagawa ng US ay makabuluhan at ang pampulitikang hangin, anuman ang usapan, ay laban sa pagmamanupaktura ng US, na patuloy na bumababa."

Ang kumpanya ay gumawa ng bike, photography at video pati na rin ang mga dive-light. "Kami ay nagdisenyo ng aming mga ilaw upang magbigay ng maraming taon ng patuloy na paggamit," sabi ni Emerson. "Hindi kami makapagbigay ng serbisyo, ngunit ang ilan sa aming mga dealer ay nakakapag-ayos ng mga ilaw, kasama na Backscatter. "

Ang kompanya ay nakabase sa Marina sa baybayin ng California, nagdidisenyo, nagpapaunlad, nagmemerkado at sumusuporta sa mga produkto nito sa isang dating pasilidad sa pagkukumpuni at serbisyo ng helicopter.

Gayundin sa Divernet: Dive Torch Buyers Guide