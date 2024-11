Rebrands ng Halcyon: 'Bagong hitsura, bagong pakikipagsapalaran'

Ang manufacturer ng diving equipment na nakabase sa Florida na Halcyon Dive Systems ay nag-anunsyo ng isang hakbang na pagbabago sa pagkakakilanlan ng tatak nito na may bago, higit pa digital tumingin.

"Mula sa aming mga simula bilang isang grupo ng mga masugid na diver na nagbabago para sa pagganap sa panahon ng pagsaliksik sa pagsaliksik, kami ay umunlad sa isang tatak na kumakatawan sa pambihirang kalidad, walang humpay na paggalugad at ang kalayaan upang ituloy ang nakakapanabik na mga pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat," sabi ng kumpanya.

Ang bagong hitsura

"Ang rebranding na ito ay nagmamarka ng isang bagong kabanata, na iniayon ang aming visual na pagkakakilanlan sa aming misyon na magbigay ng inspirasyon, magbigay ng kasangkapan at magbigay ng kapangyarihan sa mga global divers.

"Sa pamamagitan ng pagre-refresh ng aming logo at pagkakakilanlan ng kumpanya, nilalayon naming lumikha ng isang kontemporaryo ngunit walang hanggang hitsura na sumasalamin sa aming espiritu ng pangunguna at malalim na koneksyon sa komunidad ng diving."

Sinabi ni Halcyon na ang bagong hitsura nito ay kasama ng isang hanay ng mga produktong sopistikado ayon sa teknolohiya na dapat ilabas sa darating na taon, na sumisimbolo sa isang pangako sa pagganap at "paniniwala ng kumpanya sa mga pagbabagong karanasan na dulot ng diving."

Ang logo ng 'H' (Nicole Alarid)

Upang makamit ang bagong hitsura, ang isang panahon ng corporate navel-gazing ay nagsasangkot ng malawak na pagsusuri sa mga lakas, halaga at pagkakakilanlan ng brand, na sinusundan ng pakikipagtulungan sa mga distributor, dealer at customer upang makita ang hinaharap at ang hamon ng pakikipag-ugnayan sa isang bagong henerasyon ng mga diver.

Ang mga pangunahing salita na napagpasyahan ng kumpanya na gamitin ay ang 'Explorer' at 'Creator': ang una ay nag-aalala sa paghikayat sa mga iba't iba na makipagsapalaran sa kabila ng pamilyar at ang huli ay nagbibigay-diin sa inobasyon, pagkakayari, maselan na engineering at mga kagamitang may mataas na pagganap.

Iba't ibang branded na produkto

Pagkatapos ay sinabi ni Halcyon na naisip nito ang bagong hitsura nito batay sa pinahusay na visual na pagkakakilanlan, karanasan ng customer at pakikipag-ugnayan sa komunidad, pati na rin ang pagpapalawak ng pandaigdigang abot na may pare-parehong pagmemensahe.

"Ang aming na-update na logo at visual na istilo ay idinisenyo upang makuha ang lakas at kagandahan ng mga produkto ng Halcyon habang pinupukaw ang isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran," sabi ng kumpanya. “Pinapanatili ng naka-refresh na hitsura ang pagkilala sa brand ng Halcyon habang nagpapakilala ng mas dynamic, approachable na aesthetic na sumasalamin sa mga iba't iba sa lahat ng antas.

Ganap na kitted

“Kami ay nakatuon sa pagtataas ng karanasan ng customer sa pamamagitan ng pinahusay digital platform, personalized na suporta at isang community-oriented na diskarte. Kasama sa mga nakaplanong hakbangin ang isang Halcyon community app, loyalty program at educational content para lumikha ng mga puwang para sa mga diver na kumonekta, matuto at magbahagi ng kanilang mga pakikipagsapalaran."

Halcyon Dive System sabi na ang rebrand nito ay makakatulong sa pagkakaisa ng boses nito sa iba't ibang rehiyon. “Pinalalakas namin ang aming mga pakikipagtulungan sa mga distributor upang matiyak na ang karanasan ng customer ng Halcyon ay pare-pareho at naa-access sa buong mundo, na nagbibigay-diin sa aming kaligtasan, pagbabago, at mga halaga ng pagganap.

“Iniimbitahan namin ang mga diver sa buong mundo na tuklasin ang aming bagong hitsura, lumahok sa aming lumalagong komunidad, at sumama sa amin habang patuloy naming itulak ang mga hangganan at muling tukuyin kung ano ang posible sa diving. Magkasama, handa kaming sumisid nang mas malalim at tumuklas pa.”

Gayundin sa Divernet: Dive Like A Pro: Pagbili ng sarili mong scuba gear, Dive Like A Pro: Pag-aalaga sa mga kagamitan sa diving, Anong scuba equipment ang ginagamit ng mga pro?