Ang tagagawa ng gear na DynamicNord ay pumasok sa merkado ng UK

Hindi ganoon kadalas na dumating sa eksena ang isang bagong tatak ng kagamitan sa pagsisid na may kumpletong linya ng produkto, ngunit iyon lang ang nakabase sa Germany. DynamicNord ginawa noong inanunsyo nito ang presensya nito at ipinakita ang hanay nito sa BOOT show sa Dusseldorf noong unang bahagi ng 2023. Ngayon ang progresibo, makabagong kumpanya ay papasok na sa merkado ng UK.

Ang DynamicNord ay maaaring isang 'bagong' brand, na nabuo mula sa isang paunang ideya noong 2018, ngunit ang mga tao sa likod nito - pinamumunuan ni CEO Martin Kusche - ay may literal na mga dekada ng karanasan sa paggawa ng dive gear, na dati nang nasangkot sa ilan sa mga kasalukuyang pangunahing manlalaro . Kaya mayroong isang matatag na pamana doon, ngunit pareho silang nagdadala ng isang sariwang pananaw sa diving market, at nakatuon sa paglikha ng isang tatak at mga produkto na aesthetically kasiya-siya, functional at matibay, ngunit din sustainable at eco-friendly.

Ang DynamicNord ay may punong tanggapan nito sa bayan ng Bruckmuhl ng Bavarian, malapit sa Rosenheim, sa timog ng Germany. Bilang karagdagan sa pamamahala, naglalaman ito ng mga departamento ng R&D, marketing, sales at logistics, pati na rin ang lahat ng administrative divisions, at ang kanilang sariling komprehensibong service center.

Nag-aalok ang DynamicNord ng buong linya ng dive gear

Ang mga produktong Aleman sa pangkalahatan ay pinuri para sa kanilang kalidad ng pagkakagawa, talino at istilo sa loob ng maraming taon – tingnan lamang ang mga tatak ng sasakyang de-motor gaya ng Mercedes Benz, Audi at BMW, na nakabuo ng kanilang mga reputasyon sa larawang ito – at sinasamantala ito ng DynamicNord, kasama ang lahat. ng dive gear nito na dinisenyo at in-engineered sa bansa.

Ang German R&D team ay bumuo ng mga produkto batay sa malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga diver sa ilalim ng mission statement ng 'Innovation – Credibility – Functionality' – ibig sabihin, ang bawat innovation ay dapat na kapani-paniwala, at upang maging kapani-paniwala dapat itong gumana.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from regulators, dive computer, BCDs, wetsuits, rash guards, mask, snorkels and fins to drysuits, bags, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

Nagbibigay ang DynamicNord ng ilang mga colorway sa mga hanay

Sa DynamicNord, ang kumpletong team ay nagtatrabaho araw-araw upang bawasan ang epekto sa kapaligiran sa lahat ng proseso ng pagmamanupaktura at sa buong buhay ng produkto.

Ang mga hilaw na materyales, paraan ng produksyon at lokasyon ay pinipili nang maingat. Kapag pumipili ng mga supplier nito, binibigyang-pansin ng team ang buong automation, na nagreresulta sa mas mababang pagkonsumo ng kuryente at tubig, at 80% ng lahat ng mga produkto ay ginawa sa Europa.

DynamicNord offers various buoyancy options, from dyaket-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its mask, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

Sinusuportahan din ng kumpanya ang maraming organisasyong nangangalaga sa kapaligiran, tulad ng ElasmOcean at CRAM, pati na rin ang mga proyekto sa pangangalaga sa kapaligiran na pinapatakbo ng Catalan Diving Federation.

NB: Ipapakita ng DynamicNord team ang kanilang buong hanay sa GO Diving Show sa NAEC Stoneleigh noong 1-2 Marso 2025.