'Nawasak': Mabagal ang paglabas ng Go Dive

Ang Go Dive Scuba Store sa Derby ay magsasara para sa negosyo pagkatapos ng 32 taon, na binabanggit ang mahihirap na kondisyon sa pangangalakal – ngunit plano nitong subukang ibenta ang may diskwentong kagamitan sa susunod na buwan at parangalan ang umiiral na negosyo sa pagsasanay at serbisyo bago ito magsara nang tuluyan.

Ang diving instructor na si Mark Hudson ay nag-set up ng Go Dive sa central Derby noong 1992 upang suportahan ang isang naitatag nang PADI training school.

Ilang beses lumipat ng lokasyon ang negosyo, nanirahan sa kasalukuyan nitong maluwag na Nottingham Road showroom noong 2008 at, bilang isa sa pinakamalaking dive shop sa UK, na regular na nagtatampok sa mga Maninisid Mga parangal sa retail winners. Ito rin ay konektado sa isang aktibong dive-club.

Noong 2018, isang bagong partnership ang na-set up sa pagitan nina Mark & ​​Alison James at store manager na si James Parsons, na sumali sa kumpanya noong 2003, nang kinuha nila ang pagmamay-ari at pagpapatakbo ng shop, online na pagbebenta at pagsasanay. Ang James ay mga direktor din ng mga commercial diving company MSDS Marine at MSDS Heritage.

"Kami ay devastated ito ay dumating sa ito," sinabi ng mga may-ari ng pagsasara sa isang paliwanag na pahayag sa website ng Go Dive. Nagpasya silang magsagawa ng closing-down sale mula ngayon hanggang Oktubre 6, kung saan hiniling ng mga customer na gamitin ang code na GODIVE40 para sa 40% na diskwento sa mga produkto.

Inaasahan din nilang makumpleto ang mga na-book nang kurso at serbisyo sa kagamitan at patuloy silang magbibigay ng air-fills, kahit na binabalaan ang mga customer na suriin ang mga oras ng pagbubukas.

'Nagbago ang UK diving'

"Ang Go Dive ay naging bahagi ng eksena sa pagsisid sa UK sa loob ng higit sa 30 taon ngunit ito ay naging hindi mapanatili para sa amin upang magpatuloy," sabi ng mga may-ari. “Malaki ang pagbabago sa UK diving sa panahong ito, at naroon na kami sa mga matataas at pinakamababa… naiintindihan namin na ito ay isang mamahaling libangan sa panahon na ang mga tao ay walang disposable income o ang karangyaan ng oras para ilaan dito… ”

"Ang Brexit, at pagkatapos ng Covid, ay nakakita ng malaking pagkawala hindi lamang ng kita kundi mga customer, na may mga taong nabigong bumalik sa pagsisid kahit na matapos ang mga lockdown.

"Di-nagtagal pagkatapos ng Covid, ang digmaan sa Ukraine ay humantong sa isang cost-of-living crisis at malalaking singil sa enerhiya, na lahat ay nagkaroon ng mapangwasak na epekto. Sa mahabang panahon, kami ay nag-araro at sumuporta sa negosyo, ngunit sa kasamaang-palad ay hindi ito matutuloy nang tuluyan.

“Ang Facebook Marketplace at eBay ay walang alinlangan na may tungkulin ngunit ang bilis ng paghinto ng mga tao sa pagbili ng mga bagong kagamitan ay may malaking epekto sa amin. Nakita namin ang pagtaas ng paglilingkod sa mga secondhand na kagamitan ngunit ang kita lamang na ito ay hindi sapat upang mapanatili ang isang tindahan na may malaking hanay ng mga kagamitan para makita at subukan ng mga diver."

Sinabi ng koponan ng Go Dive na nakatulong sila upang suportahan ang mas maliliit na dive-shops at dive-boat skippers, at umaasa ang mga UK diver na patuloy itong gawin. "Kung hindi ka makakuha ng isang air-fill ay hindi ka maaaring sumisid; kung hindi ka makakakuha ng dive-boat, mas mahirap makarating sa wreck.

"Gusto naming hikayatin ang lahat na gamitin ang iyong lokal na dive-store at lumabas sa diving kasama ang iyong lokal na skipper o, kung hindi kami mag-iingat, walang UK diving para sa hinaharap."

Gayundin sa Divernet: NAGSARA ANG LONDON'S OCEAN LEISURE STORE, TWO DIVE BUSINESSES OPEN + ONE CLOSES SA UK, SIMPLY SCUBA PUMUNTA NAMAN