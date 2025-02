Inilabas ng Garmin ang istilong relo na Descent G2

Garmin ay nagpakilala ng bagong all-in-one na istilo ng relo na pagsisid-computer, ang £590 Descent G2, bilang bahagyang mas mahal na alternatibo sa £500 Descent GI Solar nito, na may kakayahang umangkop para sa pagpapaunlad ng maninisid sa pagbebenta nito.

“Bagong maninisid ka man o mas bihasang, ang Descent G2 ay idinisenyo upang lumago kasama mo – kahit na sa tech diving,” sabi ni global consumer sales VP Dan Bartel.

"At sa mga sikat na feature para sa buhay sa ibabaw ng tubig tulad ng dive-readiness, 24/7 heart-rate, advanced sleep-monitoring at higit pa, walang limitasyon sa kung ano ang magagawa ng relo na ito bago, habang at pagkatapos ng iyong susunod na pagsisid."

Ang 100m depth-rated computer ay may matatag na sapphire lens at leakproof na mga butones, sabi Garmin, na may maliwanag na 30mm AMOLED na display para sa madaling pagbabasa. Nangangako ang G2 ng hanggang 10 araw na tagal ng baterya sa pagitan ng mga singil sa Smartwatch mode.

Ang lahat ng mga plastik na ginamit sa paggawa ng pabahay, bezel at mga butones ng relo ay nire-recycle mula sa materyal na kung hindi man ay napunta sa karagatan, sabi ng tagagawa.

Dive Readiness mode sa Paloma / Shell Pink na modelo

Upang makatulong na i-personalize ang computer sa indibidwal na user, ang tampok na Dive Readiness ay nag-aalok ng mga insight sa kung paano nakaapekto ang mga salik ng pamumuhay gaya ng pagtulog, stress, kamakailang ehersisyo at jet lag sa kahandaan ng katawan na sumisid. Ang isang mas mataas na marka ay nagpapahiwatig na handa ka nang pumunta, habang ang isang mas mababang marka ay maaaring mag-udyok sa paggamit ng isang mas konserbatibong setting o pagpili para sa isang hindi gaanong mapaghamong pagsisid.

Ang mga recreational scuba diver ay binibigyan ng Single at Multi-gas (kabilang ang nitrox at trimix), CCR (closed-circuit rebreather) at Gauge mode kung saan pipiliin.

Mayroong built-in na three-axis compass, at isang Big Numbers mode na nagbibigay-daan sa kritikal na data gaya ng NDL (no-decompression limit), oras at lalim na nababasa sa lahat ng kundisyon sa pamamagitan ng pagpili ng pinasimple na screen at mas malaking text.

Madaling nababasa ang pangunahing impormasyon Pagpili ng dive mode

Kasama sa mga feature ng Freedive ang Dynamic Apnea mode kung saan susubaybayan ang pool dives habang pagsasanay. Ang pangangailangang tumingin sa relo habang nagsisisid ay nababawasan dahil ang naririnig at haptic na mga alerto ay nagpapaalam sa maninisid tungkol sa custom na depth, interval, direksyon, target depth at neutral buoyancy.

Magagamit din ng mga Freediver ang tampok na Variometer upang makatanggap ng mga naririnig at haptic na alerto batay sa mga rate ng pagbaba o pag-akyat, at binibigyang-daan ng Velocity Chart ang user na mag-log ng bilis at suriin ang mga rate ng pagbaba at pag-akyat pati na rin ang hang-time sa buong dive.

Bumalik sa tuyong lupa, binibigyang-daan ng dive-log ang mga diver na suriin ang kanilang data, subaybayan ang gear, kumuha ng mga tala at magbahagi ng mga detalye sa pamamagitan ng Garmin Dive app. Makakatulong din ang Surface GPS sa pagsubaybay sa mga entry at exit point at pagtingin sa mga ito sa isang mapa.

Impormasyon sa pagitan Mga senaryo ng dynamic na apnea

Para sa paggamit sa ibabaw, isinasama ang Descent G2 Garminang suite ng kalusugan at kagalingan, pagsasanay at konektadong mga tampok. Kabilang dito ang patuloy na tibok ng puso at mga pagsusuri sa pagkakaiba-iba; mga hakbang, calories, sahig na inakyat; mga yugto ng pagtulog; subaybayan ang stress, hydration at paghinga; at kahusayan sa baga (pulse oximeter).

Ang mga tampok ay umaabot sa pagsasanay mga insight at plano gamit ang mga naka-preload na sports app gaya ng para sa pagbibisikleta, paglangoy sa open-water, lakas pagsasanay at higit pa; subaybayan ang intensity minuto, pinakamataas na pagkonsumo ng oxygen, init at altitude acclimation at oras ng pagbawi.

Kapag ipinares sa isang katugmang Apple o Android smartphone ang computer maaaring makatanggap ng mga email, text at alerto, at magbigay ng mga istatistika ng kalusugan at fitness gamit ang Garmin Ikonekta ang app. Kasama sa iba pang mga tampok ang pagtuklas ng insidente, tulong, LiveTrack at Garmin Pay.

Ang kasalukuyang Descent dive ng Garmin-computer Ang hanay ay binubuo ng istilong relo na G1 Solar at MK3 (mula sa £1,000), at ang malaking format na X50i (mula sa £1,300), ipinakilala noong Nobyembre na may air-integration, sonar-based dive-messaging at rectangular display.

Ang G2 ay available sa Black o Paloma / Shell Pink, at tugma ito sa mga QuickFit band para madaling mailipat ang mga ito sa mga diver. Maghanap ng higit pang mga detalye sa site ng Garmin.

