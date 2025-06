Dumating ang Galileo 3 titanium na may mga diskwento sa AI sa tag-init

Inilunsad ng Scubapro ang Galileo 3 na istilo ng relo nitong dive-computer noong Agosto, at ngayon ay naglabas ito ng titanium-cased na bersyon, ang G3 Ti, na idinisenyo upang gawing parehong matibay ang unit at, sa 99g, halos 40% na mas magaan kaysa sa G3.

Ang G3 Ti ay may inirerekomendang retail na presyo na £529 kumpara sa £449 na price-tag ng orihinal na G3.

Gayunpaman, mayroon ding alok sa tag-araw sa mga wireless air-integrated (AI) units, kung saan ang G3 TI na kasama ng transmitter ay available sa halagang £649, at ang G3 na may transmitter ay nagkakahalaga ng £559.

Ang mga transmiter ng Scubapro Smart+ ay karaniwang nagdaragdag ng £233 (at ang bersyon ng Smart+ Pro na £280) sa presyo ng isang computer, kaya para sa mga naghahanap ng air-integration ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang. Ang mga may diskwentong presyo ay magagamit hanggang sa katapusan ng Setyembre sa taong ito.

Ang parehong mga modelo ay may parehong high-contrast na full-color na display sa ilalim ng scratch-resistant na sapphire glass, at ang Ti ay may deep-blue (kumpara sa itim ng G3) na hindi kinakalawang na asero na rotatable bezel, na may mga self-luminescent na digit at mga marker na pinagsama sa backlight upang mapalakas ang visibility sa lahat ng kundisyon. Maaaring gamitin ang bezel upang itakda at subaybayan ang dive-time sa Gauge mode.

Ang intuitive na disenyo ng menu at apat na button na kontrol ay nagbibigay-daan sa pag-navigate sa anim na dive mode, isang pagpipilian ng mga algorithm, mga istilo ng screen, mga tema ng kulay at iba pang mga personalized na opsyon sa pamamahala ng dive. Maaaring i-customize ang presentasyon ng data gamit ang Light o Classic na mga opsyon sa screen.

Ang mga mode ay Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge at Freediving, habang ang mga alternatibong algorithm ay Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG at ZHL-16 GF (Gradient Factors).

oras Temperatura

Agwat ng ibabaw Paghinto ng kaligtasan

Ang rechargeable lithium battery ay nagbibigay ng hanggang 30 oras ng dive-time bawat charge at hanggang 10 araw ng baterya sa Watch mode, sabi ng Scubapro.

Kung pipiliin para sa wireless air-integration, sinusubaybayan nito ang presyon ng tangke at nagbibigay ng totoong natitirang bottom time (RBT) na pagbabasa, na nagpapahintulot sa pagkonsumo ng gas na maisama sa mga kalkulasyon ng decompression.

Gamit ang opsyong Predictive Multi Gas hanggang sa walong nitrox/trimix tank pati na rin ang diluent tank sa closed-circuit rebreather at isang pony bottle ay maaaring isama upang mahawakan ang anumang recreational o technical-diving scenario, sabi ng Scubapro.

Kasama sa mga personalized na dive-management function ang PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) at microbubble na antas ng konserbatismo upang tumugma sa karanasan, edad at pisikal na conditioning ng maninisid.

Kumpas

Pinakamataas na lalim rate ng puso (opsyonal)

Isang 3D digital Ang tilt-compensated compass ay kasama sa detalye, habang ang Heart Rate Monitoring ay isang opsyonal na feature na nagbibigay-daan sa tibok ng puso ng user na masubaybayan habang nag-dive pati na rin sa ibabaw. Ang inobasyong ito ang nakakuha ng pansin nang ang orihinal na Galileo ay inilunsad 18 taon na ang nakakaraan (ang buong kulay na screen ay lumabas sa G2 noong 2017).

Ang Bluetooth Low Energy interface ay nagbibigay-daan sa mga dives na ma-upload sa anumang iOS o Android device o PC/Mac, habang ang firmware ay maaaring i-update ng user gamit ang LogTrak 2.0 iOS app, na nagbibigay-daan din sa mga custom na watchface na ma-upload, o ang Android app.

Para sa topside na paggamit, nag-aalok ang Sport setting ng running mode, swim-stroke counter, pedometer at stopwatch. Ang mga matalinong notification para sa mga email, text, kontrol ng media player at alerto ay available kapag ang G3 Ti ay ipinares sa isang katugmang iPhone. Maaaring i-upload ang mga custom na watch-face gamit ang LogTRAK 2.0 app.

Ang G3 Ti, na may maximum na operating depth na 120m. ay may kasamang 22mm na itim na silicone strap, at magagamit ang mga mapagpapalit na banda sa iba pang mga kulay. Maghanap ng higit pang impormasyon sa site ng Scubapro.

