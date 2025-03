Groundtruth + PADI pitch submersible Unda drybags

paglalakbay-gear manufacturer Groundtruth has linked up with diver pagsasanay agency PADI to market a range of three submersible bags named Unda (Latin for ‘wave’).

The standard drybag, priced at £285, is claimed to be a “future-focused maglakbay companion” that puts ocean and environmental protection to the fore.

Called the Unda 25-litre Roll-Top Dry Backpack, it incorporates a standalone 20-litre Day Tote insert for carrying essentials.

Ang pangunahing supot has a two-way closure system, two exterior water-bottle pockets, a front airtight zipped pocket and a bungee-cord front cage system. Like the other bags in the Unda range, it comes in ocean green and deep black.

Day Tote insert in the 10-litre Cross Body Dry supot

The 10-litre Cross Body Dry supot, with its £76 price-tag, has a neoprene front zip pocket and, at the side, a system for attaching additional items featuring two D-rings. The shoulder-strap is adjustable.

Kumpleto sa range ay ang Unda 1-litre Cross Body Dry Sling. Ito ay may airtight zipped opening na may IP67 rating, ibig sabihin, nananatili itong hindi tinatablan ng tubig kapag nakalubog sa hanggang 1m ng tubig nang hindi bababa sa kalahating oras. May adjustable strap at external D-ring, ang maliit na bag na ito ay nagkakahalaga ng £73.

Unda 1-litro Cross Body Dry Sling

Ang Groundtruth ay nabuo ng isang trio ng investigative documentary film-makers, magkapatid na Georgia, Sophia at Nina Scott.

The materials used to make their bags are produced from 100% recycled plastic waste, including ghost-fishing nets, post-consumer nylon and plastic bottles, and Groundtruth’s patent-pending GT-OCO-CO2 hardware range, made from recycled plastics and captured CO 2 emissions.

"Ang mga lambat na pangingisda ay bumubuo ng higit sa 50% ng lahat ng basurang plastik sa ating mga karagatan, na nagdudulot ng hindi maibabalik na pinsala sa mga pandaigdigang marine ecosystem," sabi ni CEO Georgia Scott. “Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng aming kadalubhasaan sa makabagong disenyo sa dedikasyon ng PADI sa konserbasyon ng karagatan, nilalayon naming gumawa ng makabuluhang positibong epekto sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga nakakapinsalang plastik na ito."

Ayon sa PADI sa buong mundoAng paglago at marketing na si VP Lisa Mincklin, ang pakikipagtulungan ng ahensya sa Groundtruth ay “binago ang paraan na maaaring dalhin ng mga diver ang kanilang mga mahahalagang bagay habang itinataas ang kanilang pangako sa pagprotekta sa lugar na gusto nila. Ito ay talagang isang linya ng produkto na idinisenyo ng mga maninisid, para sa mga maninisid,” sabi niya.

UNDA bags can be ordered through the Katotohanan site.

