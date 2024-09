Ang DeeperBlue ay pumapasok sa mga T-shirt

DeeperBlue.com, na kilala hanggang ngayon bilang isang freediving at scuba digital media outlet, ay nagsanga sa isang hanay ng eco-friendly na pang-ibabaw na damit na naglalayon sa parehong uri ng maninisid at mga tagapagtaguyod ng karagatan sa pangkalahatan.

Sinasabi nito na ang hanay ay "naglalaman ng misyon ng tatak na magbigay ng inspirasyon, turuan at ipaalam sa komunidad ng diving habang isinusulong ang konserbasyon ng karagatan at responsableng pamumuhay".

Kasama ang iba't-ibang karagatan- at diving-inspired na mga T-shirt ng kalalakihan at kababaihan, sweater, jumper, hoodies at accessories na ginawa sa pakikipagsosyo sa sustainable manufacturer na Teemill.

Ang bawat item ng damit ay sinasabing ginawa mula sa certified organic cotton sa isang renewable-energy-powered factory, para sa pagpapadala sa buong mundo gamit ang plastic-free packaging.

Ang proseso ng produksyon ng Teemill ay idinisenyo upang mabawasan ang basura, sabi ng DeeperBlue, sa bawat piraso ng damit na naka-print on demand upang maalis ang labis na produksyon at hindi kinakailangang epekto sa kapaligiran.

Gumagawa ang manufacturer sa isang circular economy na modelo na nagbibigay-daan para sa mga lumang item na ibalik at i-recycle sa mga bagong produkto, sa halip na mapunta sa mga landfill site.

"Ang aming proseso ng pagmamanupaktura ay bahagi ng aming pangako sa pagpapanatili," sabi ng tagapagtatag ng DeeperBlue na si Stephan Whelan. "Sa pamamagitan ng pagpili ng mga organic na materyales at paper packaging habang gumagamit ng renewable energy, binabawasan namin ang aming carbon footprint, pinapanatili ang mga plastic sa labas ng aming mga karagatan at nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa sa komunidad ng pagsisid."

Mayroong 12 karaniwang disenyo ng T-shirt, bawat isa ay magagamit sa hanay ng mga kulay at anim na laki mula XS hanggang 2XL at may presyong £27 bawat isa.

Mayroon ding 12 outsize Ts sa £33 at anim na jumper sa £43; 12 hoodies sa £48 at anim na sweatshirt sa £43, kasama ang sweatpants (£35) at shorts (£30). Kasama sa mga branded na accessories ang tote bags (£12), logbook (£15) at isang baseball cap (£27). I-browse ang hanay dito.

