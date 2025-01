Ang iyong pandaigdigang dive-show na gabay para sa 2025

Magsisimula na ang Boot Show ng Germany, ngunit kung nasa UK ka (kung saan mayroon isa lamang show!), sa ibang lugar sa hilagang Europe, ang Med, Asia, Australia o USA, narito ang isang kalendaryo ng scuba mass gatherings na makakatulong na panatilihin kang nakasaksak sa komunidad sa 2025.

Sa ilang mga kaso, lalo na sa huling bahagi ng taon, ang mga bayad sa pagpasok ay hindi pa inihayag.

ENERO 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show)

Lugar: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Germany

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Ang scuba diving ay bahagi lamang ng komprehensibong taunang trade fair na ito na sumasaklaw sa lahat mula sa mga bangka at yachting hanggang sa water sports, at nagtatampok ng mga interactive na display at exhibition.

Kasama sa complex ang isang nakalaang seksyon ng scuba diving sa Hall 12 at nagpapakita ng mga kagamitan sa diving, larawan sa ilalim ng dagat kagamitan, pagsasanay mapagkukunan at mga destinasyon sa pagsisid.

Maaaring lumahok ang mga bisita sa mga hands-on na workshop, manood ng mga live na demo ng pinakabagong teknolohiya sa diving at sumisid sa panloob na pool. Ang Blue Innovation Zone ay isang lugar na nakalaan para sa mga bagong ideya sa sustainability at marine conservation. Ang bayad sa pagpasok ay 21 euro bawat araw.

FEBRUARY 1-2: Duikvaker

Lugar: Expo Houten, Netherland

(Duikvaker)

Ang dalawang araw na Duikvaker ay ang pinakamalaking diving event sa Netherlands, at ipinagdiriwang ang ika-33 na edisyon nito ngayong taon na may mga pagpapakita ng kagamitan at destinasyon sa diving, at mga presentasyon na kinakalkula upang magbigay ng inspirasyon. Lumilitaw ang mga nagtatanghal sa apat na yugto at dalawang "mga talahanayan ng tema" at mayroong isang teatro ng pelikula at podcast café. Ang pang-araw-araw na bayad sa pagpasok ay 17.50 euro.

FEBRUARY 21-23: European Dive Show (EUDI)

Lugar: Bologna Fiere, Bologna, Italy

Sa pagdiriwang ng ika-30 taon nito, ang Italian event na ito ay nangangako na magpapakita ng higit sa 250 exhibitors, mula sa mga diving equipment manufacturer at supplier hanggang sa dive-tour operator, at maging isang one-stop shop para sa lahat ng bagay na nauugnay sa diving. Sinasaklaw ng mga workshop at seminar ang lahat mula sa larawan sa ilalim ng dagat sa pinakabagong mga pag-unlad sa diving technology.

Ibinabahagi ng mga eksperto ang kanilang mga insight at karanasan sa malawak na hanay ng mga paksa, na may mga interactive na zone na nagbibigay-daan sa mga bisita na makisali sa mga hands-on na karanasan, kabilang ang mga try-dive at kit demo.

Sa higit sa 200 mga kaganapan na ipinangako sa loob ng tatlong araw, ang palabas ay nakatuon sa pagpapaunlad ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad sa mga divers at pagtataguyod ng marine conservation at sustainable diving practices. Ang pagpasok ay nagkakahalaga ng 14 euro online, libre para sa mga bagong diver.

FEBRUARY 21-23: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

Lugar: Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia

Ang pinakamalaking dive exhibition platform sa Asia, DRT claims na nagtatampok ng 2,500 exhibitors at 350,000 exhibitors mula sa higit sa 65 bansa. Ito ay hindi isang solong kaganapan ngunit walo ang kumalat sa buong taon – ang iba ay nasa Shanghai (Marso 21-23), Taiwan (Abril 11-13), Shenzhen (Hunyo 27-29), Beijing (Agosto 8-10), Pilipinas (Setyembre 5-7), India (Oktubre 10-11) at Hong Kong (Disyembre 12-14)

Maaaring asahan ng mga bisita ang isang hanay ng mga kagamitan sa diving, larawan sa ilalim ng dagat gear at paglalakbay sa pagsisid mga serbisyo, na may mga seminar mula sa mga eksperto sa dive-industriya at mga live na demonstrasyon. Alamin ang iba pang mga kaganapan.

MARSO 1-2: GO Diving Show (The UK Dive Show) Lugar: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, UK (Jason Brown / Go Diving) Ang GO Diving Show ay isang taunang highlight para sa mga diver sa UK at lumalaki ito nang mas malaki at mas sikat taon-taon. Puno ito ng mga nakaka-engganyong karanasan, kabilang ang mga interactive na eksibit, mga presentasyon mula sa isang host ng mga kinikilalang eksperto sa diving at mga hands-on na workshop. Nagpapakita ng pinakabagong mga pag-unlad sa kagamitan sa diving, pagsasanay mapagkukunan at bakasyon mga destinasyon, nag-aalok ang GO Diving ng platform para sa mga potensyal, bago at may karanasang diver, recreational man o teknikal. Mayroong naka-pack na roster ng mga speaker sa Main, Tech, UK at Photo / Inspiration Stage, kasama ang kumikinang na line-up ngayong taon na pinamumunuan ng mga paborito sa TV na sina Steve Backshall at Monty Halls at NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Go Diving) Mayroong 2-for-1 ticket deal para sa mga bisitang bumibili bago ang Enero 31 (na ang ticket ng bawat tao ay nagkakahalaga lamang ng £10.19), pati na rin ang libreng paradahan ng kotse, at sa NAEC na nasa gitnang kinalalagyan at samakatuwid ay naa-access ito ay nag-aalok ng kapansin-pansing abot-kayang karanasan. Matuto pa at mag-book dito.

MARSO 15-16: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

Lugar: Sydney International Convention & Exhibition Center, Australia

Ang ADEX (Asia Dive Expo) dive at travel show ay nakikipagtulungan sa OZTek Advanced Diving Conference sa Australia sa isang inaugural na try-out event na idinisenyo upang tugunan ang iba't ibang panlasa. Sinasabi ng ADEX na tinatanggap nito ang lahat mula sa mga baguhan at pamilya hanggang sa mga advanced na maninisid, na may espesyal na na-curate na mga programa at kasiyahan na idinisenyo upang magbigay ng inspirasyon sa pagkahilig para sa karagatan, habang ang OZTek ay nagbibigay ng malinaw na teknikal-diving na pokus. Ang pagpepresyo ay nagsasangkot ng mga kumplikadong opsyon ngunit nagsisimula sa Aus $10.

MARSO 28-30: Mediterranean Diving Show

Lugar: Fira de Barcelona, ​​Spain

(Mediterranean Dive Show)

Ang tatlong araw na palabas na ito, ang ika-25 hanggang sa kasalukuyan, ay nag-aalok ng iba't ibang kagamitan sa diving, mga destinasyon sa paglalakbay at mga workshop. Asahan ang malawak na hanay ng mga speaker, at mga try-dive at demo sa pool. Ang bayad sa pagpasok ay 12 euro.

ABRIL 4-6: Asia Dive Expo (ADEX)

Lugar: Suntec Singapore Convention & Exhibition Center, Singapore

Ang ADEX ay minarkahan ang ika-31 anibersaryo nito sa 2025 na may pagtuon sa marine conservation at underwater image-making. Isa sa pinakamalaking dive show sa rehiyon ng Asia-Pacific, saklaw nito ang malawak na hanay ng mga interes sa diving, mula sa scuba equipment at paglalakbay hanggang sa paggawa ng imahe sa ilalim ng dagat, marine biology, technical diving at freediving.

Asahan ang mga live na pagtatanghal, screening ng pelikula, panel discussion, at hands-on na aktibidad kasama ang mga tulad ng underwater drone at diving simulator.

Binibigyang-diin din ng ADEX ang pangangalaga at pagpapanatili ng kapaligiran sa pamamagitan ng Voice of the Ocean initiative nito, at ang nauugnay Kumpetisyon sa Photography at Videography sasalamin ang mga tema ngayong taon na "Cephalopods" at "Animal Behaviour". Maghanap ng higit pa dito.

MAY 22-25: Thailand Dive Expo (TDEX)

Venue: Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand

(TDEX)

Sinasabi ng TDEX na nagsisilbing "Real Diving Hub of Asia" at tumatakbo na mula noong 2004. Binibigyang-diin nito ang turismo sa pagsisid ngunit nagtatampok ng malawak na hanay ng mga exhibitor mula sa mga operator ng paglalakbay hanggang sa mga supplier ng kagamitan sa pagsisid. Mayroon ding isang larawan sa ilalim ng dagat kumpetisyon at mga eksibisyon at propesyonal na mga lektura. Maghanap ng higit pa sa website.

MAY 31 – JUNE 1: Scuba Show

Lugar: Long Beach Convention Center, Long Beach, California

(Scuba Show)

Ang Scuba Show ay isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na dive expo sa USA. Na may higit sa 6,500sq m ng exhibition space, nagtatampok ito ng daan-daang stand na nagpapakita ng pinakabagong dive gear at mga destinasyon sa paglalakbay. May mga seminar at klinika na hino-host ng mga eksperto sa industriya na kilalang-kilala sa USA, na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksang idinisenyo upang makisali sa mga baguhan pati na rin sa mga advanced na diver.

Mayroong 68,000-litro na pool para sa try-dives pati na rin ang iba pang aktibidad para sa mga batang may edad na 10 pataas, at isang Sabado ng gabing party na nag-aalok sa mga bisita ng karagdagang pagkakataon na makipag-network sa mga kapwa-diver. Maghanap ng higit pang mga detalye dito.

HUNYO 13-15: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Lugar: Malaysia International Trade & Exhibition Center (MITEC), Kuala Lumpur

Nakatuon sa industriya ng diving sa Malaysia, ang MIDE ay kinabibilangan ng mga forum, eksibisyon at mga pagkakataon sa networking. Ang mga tema ay mula sa marine conservation hanggang sa diving education at mayroon larawan sa ilalim ng dagat mga paligsahan, mga sesyon ng edukasyon sa pagsisid at mga pagpapakita ng pinakabagong kagamitan sa pagsisid. Ang bayad sa pagpasok ay 8 ringgit (£1.45).

SEPTEMBER 6-7: GO Diving ANZ Show Lugar: Sydney Showground, Sydney, Australia (GO Diving ANZ) Ang palabas na ito ay gumawa ng isang big-splash debut noong 2024 at, na may exhibition area na lumampas sa 5,000sq m, para sa pangalawang outing nito ay nagtatampok ng cutting-edge diving gear, underwater photography at isang mabilis na lumalagong line-up ng mga speaker. Kasama sa mga interactive na karanasan ang malaking try-dive pool at ilang hands-on na workshop. Ang mga tagapagsalita ay magsasama ng mga kilalang eksperto sa lahat ng bagay mula sa paggawa ng imahe at teknikal na diving hanggang sa marine life at konserbasyon. Ang mga lokal na luminaries ng Australia at New Zealand ay makakasama ng isang host ng mga internasyonal na personalidad, marami sa kanila ay pamilyar sa TV at mga pelikula. Kailangan mo lang tingnan ang stellar line-up noong nakaraang taon para makakuha ng ideya sa kalibre ng speaker. Ang pampamilyang palabas na ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga diver sa lahat ng edad, na may mga aktibidad na idinisenyo upang makisali at turuan ang mga baguhan at batikang maninisid. Ito ay perpekto para sa pagkonekta sa komunidad ng pagsisid at pagbabahagi ng mga pinakabagong pagsulong at uso sa diving. Alamin ang iba pang mga kaganapan.

OCTOBER 17-19: Diving Talks

Lugar: Cordoaria Nacional, Lisbon, Portugal

(Mga Diving Talks)

Ito ay hindi masyadong isang eksibisyon bilang isang pagsasama-sama para sa mga nagbibigay-inspirasyong tagapagsalita - mga kilalang diver, innovator at underwater explorer na nagbabahagi ng mga groundbreaking na proyekto at pagtuklas. Ang line-up ngayong taon ay hindi pa inaanunsyo ngunit nakakaakit ito ng malalaking pangalan.

Nagtatampok ang kaganapan ng mga presentasyon, debate at hands-on na workshop, na nagbibigay-daan sa mga dadalo na matuto mula sa mga eksperto sa industriya at isawsaw ang kanilang mga sarili sa makabagong teknolohiya sa diving. Iminumungkahi ng Organizer Dive Portugal na pagsamahin ang pagdalo sa isang dive-trip kung darating sa anumang distansya. Ang mga tiket sa araw ay nagkakahalaga ng 35 euro at isang weekend pass ay 50 euro.

NOBYEMBRE 11-14: DEMA Show

Lugar: Orange County Convention Center, Orlando, Florida

(Nehrams 2020)

Ang DEMA ay isang taunang networking event para sa diving industry, na may mga seminar, workshop, educational session at pinakabago sa diving gear at teknolohiya na ipinapakita.

Inorganisa ng Diving Equipment & Marketing Association, isa ito sa pinakamahalagang internasyonal na trade-only na mga kaganapan para sa industriya ng diving, kahit na sa paglipas ng mga taon, ito ay naging higit na tungkol sa paglalakbay bilang isang lugar upang ipakilala ang mga bagong produkto.

Ito ay isang malaking kaganapan na puno ng mga pang-edukasyon na seminar, workshop, at exhibit na nagtatampok ng pinakabagong kagamitan sa diving, teknolohiya at mga destinasyon sa paglalakbay. Pangunahin para sa mga propesyonal sa industriya, umaakit ito ng higit sa 9,000 dadalo at 500+ na mga tagagawa. Ang mga detalye ay hindi pa inaanunsyo para sa kung ano ang climax ng kalendaryo ng dive show ng taon, ngunit maaari mong sundan ang progreso nito dito.