Salita sa Reef

Dinadala ng bagong palabas sa radyo ng Cairns ang Great Barrier Reef sa isang Global Audience

Cairns, QLD – Isang bagong-bagong palabas sa radyo ang gumagawa ng splash sa Cairns FM89.1, na nagdadala ng mga kababalaghan ng Great Barrier Reef sa pandaigdigang madla sa pamamagitan ng masaya at nagbibigay-kaalaman na mga pag-uusap tungkol sa marine science.



Salita sa Reef, na hino-host ng mga bihasang reef guide at marine educator Tanya Murphy at Brett Goodban, nagpapalabas live tuwing Biyernes sa 10am oras ng Queensland sa Cairns FM 89.1 at nag-stream sa isang pandaigdigang madla online sa cairnsfm891.org.au. Ang bawat episode ay nire-record at ina-upload din sa Spotify, Apple Podcast, YouTube at lahat ng iba pang pangunahing streaming platform.

Sa pagitan nila, si Tanya at Brett ay naka-log ng higit sa 20,000 na pagsisid at higit sa 30 taong nagtatrabaho sa Great Barrier Reef. Ngayon, dinadala nila ang mga tagapakinig sa malalim na pagsisid sa mga pinaka-curious na critters ng reef, kakaiba at kahanga-hangang agham, mga tip sa dalubhasang diving, real-time na panahon at mga update sa kalusugan ng reef, at ang pinakabago sa kung paano tayo makakatulong na protektahan ang natural na kamangha-manghang ito.



"Ang aming misyon ay gawing naa-access, nakakaaliw at nakakaengganyo ang marine science," sabi ni Tanya.



“Ikaw man ay isang lokal, turista, maninisid, o isang taong mahilig lang sa karagatan, may mapapala ka sa bawat episode—kasama ang ilang tawa sa daan!”



Bawat linggo, ang duo ay sinasamahan ni nangungunang mga siyentipiko, mga dalubhasa sa bahura, mga katutubong may hawak ng kaalaman at mga conservationist para tuklasin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng mga alon—sa bahura at sa iba pa.



Hinihikayat ang mga tagapakinig na text sa mga tanong habang nasa live show sa 0437 835 937 at maging bahagi ng usapan.

"Sa lahat ng mga hamon na kinakaharap ng bahura, mula sa pagbabago ng klima hanggang sa polusyon sa tubig at mga plastik na labi, mas mahalaga kaysa kailanman na panatilihing may kaalaman, inspirasyon at konektado ang mga tao sa hindi kapani-paniwalang ekosistem na ito," sabi ni Brett Goodban.



“At kung magagawa natin iyon habang tumatawa at nagkukuwento ng magagandang kuwento—bakit hindi?”



Huwag palampasin Salita sa Reef, Biyernes ng 10am sa Cairns FM89.1 o online sa cairnsfm89