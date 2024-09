Ano, walang chase-boat? Isang pangunahing pag-iingat sa kaligtasan

Sa Hulyo isang mag-asawa ang nakaligtas sa mahabang paghihiwalay ng bangka sa Gulpo ng Mexico, gaya ng iniulat noong panahong iyon Divernet. Ang isang mahalagang aspeto ng insidente ay nananatiling hindi maipaliwanag, dahil kamakailan ay isinulat ni JOHN BANTIN para sa newsletter ng US undercurrent

In undercurrent’s August problema, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Pagpukol, pinamamahalaan ng Texas Caribbean Charters.

Nailigtas sila sa pagbabantay ng US Coast Guard, salamat sa mga Makers na may dalang mga gumaganang dive-light na ginamit nila bilang senyales sa naghahanap ng helicopter crew.

Matapos mahiwalay sa tagline ng kanilang bangka nang magkaroon ng kalituhan sa iba pang maninisid sa panahon ng biglaang squall at pagkawala ng surface visibility sa maalon na dagat, tinangay sila ng agos palayo sa bangka. Nawala ang tingin sa kanila ng crew.

Hindi namin nagawang talakayin ang insidente sa sinumang may unang kaalaman sa insidente. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa Makers ngunit walang natanggap na tugon. Sinubukan naming abutin ang mga tao sa biyahe ngunit hindi nagtagumpay.

Kim at Nathan Maker (Charles Owen)

Walang sinuman sa Texas Caribbean Charters ang tumugon sa amin. At wala kaming nakitang balita na tumutukoy sa Pagpukol sa pamamagitan ng pangalan. Gayunpaman, nakita namin ang bahagi ng insidente na lumaganap sa tubig sa ibaba ng Pagpukol in a GoPro video one of its divers took and nai-post sa Internet. Marahil ang multo ng paglilitis ay nagpapatahimik sa lahat.

Paano ang chase-boat?

Ang Pagpukol ay may chase-boat, ngunit wala sa mga kuwentong nabasa namin ang tumatalakay sa pag-deploy nito. Nagagamit ba ito? Ang panahon ba ay naging imposible na gamitin? Nasa tubig ba ito kasama ang mga tripulante na nagbabantay sa mga diver habang sila ay lumutang? Na-deploy ba ito pagkatapos na makita sa malayo ang mga drifting divers, ngunit hindi makita ng crew dahil sa lagay ng panahon at mataas na dagat?

Nabasa namin na ang Pagpukol hinanap ang lugar, ngunit wala kaming nakitang paglalarawan ng mga aktibidad nito.

Karaniwan sa buong mundo para sa mga liveaboard na magkaroon ng pangalawang bangka sa tubig na nagpapatrolya para sa mga diver na lumalangoy malayo sa motherboat sa bukas na karagatan, o nahihirapang makabalik dito. Kakatwa, ang mga liveaboard sa katubigan ng US at Caribbean ay tila hindi pinapansin ang halatang hakbang sa kaligtasan.

Mga bangka kasing laki ng Pagpukol ay hindi madaling ma-maneuvrable sa agos at mataas na dagat at hindi dapat i-on ang kanilang mga propeller kapag ang mga maninisid ay nasa tubig. Ang isang mapagbantay na tripulante sa isang chase-boat na handang sunduin ang mga diver ay mahalaga para sa kaligtasan ng maninisid.

The Makers ilang sandali bago kinuha (US Coast Guard)

Ang Fling, gayunpaman, nabigo. Tulad ng iniulat ni Kim Maker sa Channel 9 TV ng Oklahoma: "Hindi namin makita ang bangka, ngunit sa buong oras na iniisip namin na ipapadala nila ang dinghy, ipapadala nila ang dinghy, ngunit mayroon silang ilang iba't ibang mga pangyayari sa bangka.

“Mahirap kausap. Wala kami doon kaya nakakakuha kami ng iba't ibang ulat mula sa iba't ibang tao. Hindi sila nagpadala ng dinghy.”

Hindi sila nagpadala ng dinghy? Walang konsensya. Nasira ba ito? Tumanggi ba ang kapitan? “Wala bang magtutulak nito dahil sa maalon na dagat? Nawala ba sila sa direksyon ng mga Gumawa?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current problema of undercurrent, ipinapaliwanag namin na ang hayagang pagtalakay sa mga pagkakamali ay mahalaga sa pagtulong sa iba na maiwasan ang parehong mga pagkakamali. Kaya naman nararapat na malaman nating lahat ang buong kwento tungkol sa Pagpukoltugon ni sa mga nawawalang diver nito.

Mag-uulat kami muli kapag natutunan namin ang higit pa. Kung ikaw ay nakasakay sa Pagpukol o may kakilala noon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa Undercurrent.

undercurrent, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, subscription-only, ad-free newsletter dahil 1975.

Gayundin sa Divernet: DIVE-LIGHTS SAVED COUPLE SA 38HR DRIFT, 18-ORAS NA DRIFT NG DIVERS – KUNG ANO ITO?, SIIX-HOUR-DRIFT DIVERS HININILING MAGBAYAD, TINITIIS NG DIVER ANG SEVEN-HOUR DRIFT PAGKATAPOS NG PAGHIWALAY