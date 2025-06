Tinatalakay ng tagapagtatag ng VIZ na si Marco Bordieri ang underwater mapping sa GO Diving Show ANZ

at 9: 46 am

Si Marco Bordieri ang nagtatag ng VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, ang pinakamalaking komunidad ng Australia para sa mga mahilig sa dagat, na ngayon ay ipinagmamalaki ang 18,000 miyembro, at pag-uusapan niya ang tungkol sa underwater exploration at pagmamapa gamit ang consumer-grade na mga device at kasanayan kapag siya ay nagtagumpay sa Main Stage sa GO Diving Show ANZ sa Sydney noong Setyembre.

Lumipat si Marco mula sa Milan patungong Sydney isang dekada na ang nakalipas, na may logbook na nagpapakita ng 30 dive sa loob ng 30 taon, at hindi niya naaalala kung saang direksyon dapat harapin ang tangke kapag itinatakda ito.

Ang Sydney, gayunpaman, ay nagbigay ng perpektong setting para kay Marco na muling buhayin ang kanyang pagmamahal sa diving: masaganang marine life, accessible dive site, at ang kalayaang mag-explore ayon sa kanyang mga termino. Gayunpaman, ang pagsisid dito ay nagdulot din ng mga hamon - hindi mahuhulaan na visibility, kakulangan ng mga mapa sa ilalim ng dagat, at mga alon sa baybayin na maaaring maging mapanganib ang mga kondisyon.

Determinado na gawing mas madaling ma-access ang mundo sa ilalim ng dagat ng Sydney, pinasimunuan ni Marco ang mga inisyatiba tulad ng pag-aalaga sa isang network ng mga dive reporter, pagbuo ng isang pamamaraan para sa paglikha ng mga mapa sa ilalim ng dagat, at paggawa ng lingguhang mga pagtataya sa diveability.

Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, ang pagsisid sa Sydney ay naging mas ligtas, mas madaling ma-access, at hindi gaanong elitista.

Ang VIZ ay higit pa sa isang Facebook group, isa itong philanthropic initiative ng mga divers para sa mga diver. Ang pananaw nito ay kilalanin bilang isang nangungunang halimbawa ng lokal na komunidad para sa mga mahilig sa ilalim ng dagat, na gumagawa ng sarili nitong mga mapagkukunan ng peer-to-peer na nakatuon sa kaligtasan, kasiyahan, kaalaman at pagpapanatili.

Naniniwala ang VIZ sa mga ideyang nagmula sa komunidad at pro bono na pakikilahok upang maisakatuparan ang mga ito – wala itong mayayamang sponsor, hindi ito nanghihingi ng mga donasyon, at hindi ito humihingi ng mga gawad.

Ang komunidad ay nagbigay ng inspirasyon sa mga ideya at nakabuo ng mga libreng serbisyo - tumpak na mga mapa sa ilalim ng dagat, mga pagtataya sa dive site, agham ng mamamayan, hub ng impormasyon, lingguhang segment sa ABC Radio, pakikipagtulungan at outreach para sa akademya, industriya at pamahalaan.

Tinatalakay ng tagapagtatag ng VIZ na si Marco Bordieri ang underwater mapping sa GO Diving Show ANZ 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Kunin ang iyong mga tiket ngayon!

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.