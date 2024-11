'V6' blind at paraplegic buddy-pair claim dive record

Ang isang bulag na mamamahayag ng BBC at isang paraplegic amputee, parehong mula sa Lancashire, ay umaasa na magkaroon ng isang oras na pag-dive sa Red Sea hanggang sa maximum na lalim na 40m na ​​isasagawa bilang isang buddy-pair na kinikilala ng Guinness World Records (GWR).

Ang mga kaibigan na si Mohammed Salim Patel mula sa Blackburn, na naging bulag mula noong kanyang mid-teens, at Shaun Gash, isang campaigner ng mga kapansanan mula sa Morecambe na paralisado mula sa dibdib pababa sa isang aksidente sa sasakyan sa edad na 20, ay nagsimulang mag-scuba diving nang magkasama nitong tagsibol lamang.

Nagsusumikap sila tungo sa kanilang pagtatangka sa pagtatakda ng rekord sa buong taon, sa pagtutuos na sa pagitan nila ay magkakaroon sila ng lakas at pangitain na kinakailangan. "Mayroon kang isang tao na may mga binti na lumalayo at isang taong may mga braso na nagpapatakbo - at magkasama kami ay tulad ng mga makina ng V6," sabi ni Gash.

Ang kanilang maagang coldwater training challenges sa Lancashire ay naitala sa ngayon ay isang award-winning na documentary strand sa BBC1 news program. BBC North West Ngayong Gabi.

Iniulat ang pagsisid ng Dahab kung saan nagsimula ang lahat, sa BBC North West Tonight (BBC)

Nagsagawa sila ng kanilang magkasanib na pagsisid sa mas maiinit na tubig ng Um Sid sa Dahab noong huling bahagi ng Setyembre, na ginagabayan ng isang koponan na pinamumunuan ng Egyptian instructor na si Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, na nagtatrabaho sa MAD (Morecambe Area Divers) Dive School at nagsanay sa pares mula sa ang simula. "Ang pangunahing bagay ko ay sa totoo lang hindi ang rekord - ang pangunahing bagay ko ay makita ang kanilang mga mukha pagkatapos ng bawat pagsisid," sabi niya.

Ang pagsisid ay naging bahagi ng isa sa mga regular na paglalakbay ng paaralan sa Dagat na Pula. Sa pangunguna, ang duo ay sinabi na "ganap na dinurog ito" sa "matinding" pagsisid sa bangka mula sa Sharm el Sheikh kabilang ang Thistlegorm, pati na rin ang mga site ng Dahab's Canyon at Caves.

Para sa record bid, gumugol sila ng isang oras sa tubig at umabot sa maximum depth na 40m, ngunit kailangan na ngayong maghintay ng verification ng kanilang record claim mula sa GWR.

Pag-dive patungo sa isang record (Jodie Rawsthorn)

40m at 60min sa dive-computer (Jodie Rawsthorn)

Ulat ng Taon

Ang pakikipagsapalaran ng mga lalaki na makapag-scuba-trained ay ipinalabas sa pagitan ng BBC North West Ngayong Gabi sa panahon ng tag-araw. Si Patel, ang planning producer ng programa, ay nanalo kamakailan ng “Report of the Year” sa Asian Media Awards para sa anim na bahagi. Na-disable ang Scuba Diving Duo serye, na nag-pitch, gumawa, nag-ambag at na-edit ito.

“Ang motto ko sa buhay ay maaring bulag ako pero may vision ako,” he told the audience in accepting the award.

Sa serye, na makikita sa YouTube, iniulat ni Patel na sa una ay napatunayang mahirap na humanap ng dive-centre o instructor na makakapagsanay sa pares hanggang sa matagpuan nila si Curly at MAD Dive School.

Ang unang episode ng Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Ang center ay nagbigay ng suporta sa pagsasanay habang ang Northern Diver ay may mga drysuit, isang binagong DPV para sa Gash at mga full-face mask na may mga comm. Ginawa ni Jodie Rawsthorn ng paaralan ang lahat ng videography sa ilalim ng dagat.

Patel, Curly at Gash sa dulo ng dive (Jodie Rawsthorn)

Ang paunang pagsasanay sa Capernwray inland site at ang unang sea dive ng mag-asawa sa Barrow ay makikita sa serye. Nang maglaon ay nakapag-set up si Patel ng "Blind Scuba Diving Taster Day" para sa 10 kabataan na may pondo mula sa charity Ang Primary Club, na, tulad ng ipinapakita sa TV ay napatunayang isang sikat na karanasan.

"Gusto naming ipalaganap ang salita na ang diving ay para sa lahat, para sa bawat kakayahan," sabi ni Gash.

Gayundin sa Divernet: Diving blind: Paano naranasan ni Jess Pita ang mundo sa ilalim ng dagat, Inaangkin ng bulag na maninisid ang pinakamalalim na rekord ng pagsisid sa dagat, 4 na scuba diver na nanunumpa sa pamamagitan ng adaptive na pagtuturo, Inaangkin ni Wheelsdan ang tatlong mundo sa Stoney