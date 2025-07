Pagsusuri sa TV: SHARK! Celebrity Infested Waters

Kapag nahaharap sa anumang bagong pelikula o programa sa TV na kinasasangkutan ng mga pating, ang unang tanong ng isang maninisid ay ito: ang mga pating ba ay magkakasala o magkakasala? Nakikiramay ba ang produksyong ito sa kalagayan ng modernong pating, o ginagamit ba nito ang kanilang bulto at ngipin bilang pain sa madla? Tungkol ba ito sa buhay ng pating o "pag-atake ng pating"?

Ang sagot ay masyadong madalas ng kaunti sa pareho, ngunit ang matalino/malay na pamagat ng PATING! Celebrity Infested Waters nagmumungkahi mula sa simula na ang mga gumagawa ay may tamang diskarte. Ang Plimsoll Productions, isang kumpanya sa UK, ay sinasabing ang pinakamalaking independiyenteng producer ng nilalamang natural-history sa mundo, at may kahanga-hangang katalogo.

Ang pagkatakot sa mga pating ay nabuo sa lahat ng tama, at kung minsan ay pinapataas iyon ng mahinahong koponan ng dalubhasa - "ang pangalawang pinakamasamang pating sa planeta" atbp - ngunit ang hyperbole ay karaniwang pinananatiling maayos.

Walang ibig sabihin ang celebrity sa mga pating (ITV)

Ang mga pagsusuri sa katotohanan ay kinakailangan sa anumang kaso upang matiyak na sapat na sineseryoso ng mga celebs ang kanilang pagsasanay sa diver upang panatilihin silang ligtas sa mga hindi inaasahang kapaligiran.

Dagdag pa, siyempre, kailangan ng anumang palabas ang dramatikong arko nito, na sa kasong ito ay binubuo ng pitong sari-saring mga indibidwal na nagtatrabaho patungo sa, drum roll, ang malaking tiger-shark dive!

Hindi ito ang uri ng palabas kung saan ang ilang halos hindi pa napaghandaang mga bituin ay inilubog sa isang tangke ng pating, ngunit isang ganap na tatlong linggong seremonya ng pagpasa sa Bahamas kasama ang mga tulad ng Neil Watson's Bimini Scuba Center.

Ang mga bituin, na nagboluntaryo para sa gig ng kanilang mga ahente nang hindi sinasadya o kung hindi man, ay kailangang makuha ang kanilang mga kwalipikasyon sa PADI Open Water Diver habang umuunlad sa mga yugto mula sa cage-diving taster hanggang sa ganap na karanasan sa Tiger Beach.

Maagang pag-aaral kasama ang marine biologist na si Danni Washington (kaliwa) (ITV)

Ang mga pating ay ginagamot nang may kaukulang paggalang (ITV)

Hindi lahat ng mga ito ay kinakailangang manatili sa distansya at maabot ang huling dive, alinman, ngunit ang mga maninisid ay nalulugod na marinig na sa anumang punto sa limang bahaging serye na ito ay mga pating na nademonyo.

Ang pamilyar na mensahe na pinapatay natin ang mga pating ngunit bihira silang pumatay sa atin ay inuulit sa mga regular na pagitan, at ang pangkalahatang kawalang-interes ng mga pating sa mga tao ay nagsasalita para sa sarili nito.

Taas ng adrenaline

Gaya ng dati sa mga reality show, karamihan sa kasiyahan ng manonood ay nagmumula sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa mga kalahok at sa panonood ng chemistry sa pagitan nila.

Sa bangka (ITV)

Sa lalong madaling panahon ay maliwanag na ang komedyante na si Ross Noble, na sanay sa adrenaline highs ng pagganap ng stand-up, ay magiging isang masigasig, cool-headed diver, habang si Rachel Riley (Countdown) ay may posibilidad na lumampas sa cool-headed na teritoryo sa gung-ho, habang siya ay masayang kumakaway sa kanyang mga braso habang nagpapakain ng pating.

Karamihan para sa shark-diving: Ross Noble at Rachel Riley (ITV)

Si Father-figure na si Sir Lenny Henry ay sineseryoso ang lahat, gayundin ang malinaw na konserbasyon na McFly bassist na si Dougie Poynter. Ang paralympian basketball-player na si Ade Adepitan, nang hindi ginagamit ang kanyang mga paa, ay humaharap sa sarili niyang hanay ng mga hamon. Ang walang timbang na kalayaan na nahanap niya sa diving ay mahalaga sa kanya, na may bonus ang mga pating.

Sigurado akong natatandaan kong dumaan siya sa mga karanasan sa scuba noong nakaraan bilang isang TV presenter, ngunit sa palagay ko ay ipinahiwatig lamang, sa halip na sinabi, na lahat ng pitong kalahok sa PATING! ay mga virgin divers.

Ade Adepitan – pating bonus (ITV)

Hindi gaanong kumbinsido na makakaligtas sila sa karanasan sa pagsisid ng pating ay ang mga aktor na si Lucy Punch (Amandaland) at Helen George (Tawagin ang kumadrona).

Ibinubukod ni Helen ang kanyang sarili sa simula sa pamamagitan ng pagdeklara na natatakot siya hindi lamang sa mga pating kundi maging sa paglubog ng kanyang ulo sa tubig, ang resulta ng isang traumatikong insidente ng pool noong bata pa siya. Ang mga celebs ay nasa kanilang sariling 'mga paglalakbay', siyempre, ngunit ang kanya ay mukhang ang pinaka-matinding.

"Mukhang nasasabik ang iba; Nakaramdam ako ng kaunting Debbie Downer," sasabihin niya sa isang punto, habang ang kanyang mga damdamin ay nag-aalinlangan sa pagitan ng takot at FOMO.

Helen George: 'Bit of a Debbie Downer' (ITV)

Ang mga instruktor ay ang level-headed base – ang mga conservationist ng pating na sina Dr Tristan Guttridge at Danni Washington (palaging handa na may eco-plug para sa mga pating) at dating clearance diver ng Australia na si Paul de Gelder, na nabigong palakasin ang kumpiyansa ni Helen sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanyang kakulangan ng ilang paa sa atensyon ng isang bull shark.

Mga full-face mask

Maraming naghaharutan sa ibabaw ng mga bagong scuba recruits (“The X-Men have let themselves go”) kahit nasa ilalim ng tubig ang buong mukha. mask ay pangunahing ginagamit upang maiparating ang mga nakakasindak na expletive at OMG ng mga diver.

Ngunit ang panonood ng mga divers ay magugustuhan ang mga pagkakataon sa ilalim ng dagat na ibinibigay sa mga kilalang tao. Ang pagiging nakakulong na may 10 bull shark, pagpapakain ng sting rays sa mababaw na kalaliman ng Gun Cay at pagkikita ng mga juvenile lemon shark sa bakawan ay ang mga tagatikim lamang. Ang isa sa mga maliliit na pating ay hinihimas ang bukung-bukong ni Ross: “Magandang sandali ng pagtuturo,” pagmamasid ni Tristan.

Nakatambay sa 'linya ng terorismo' (ITV)

Lumipat sila sa bukas na karagatan kasama ang hanggang 20 nars shark sa labas ng Port Royal. Sumusunod ang OWD dives sa Turtle Rock, pagkatapos ay nanonood ng shark-feed mula sa isang linya ("of terror") sa ibabaw bago maranasan ang parehong bagay mula sa seabed. Ang isang mahusay na martilyo sighting ay isang bonus.

Ang mga bituin ay sumasailalim sa isang malumanay na freediving induction, gumawa ng isang dive kung saan ang isang tigre at dalawang bull shark ay lumitaw at ang lahat ay nagsisimulang maging tunay para sa ilan sa kanila, na may mas maraming luha at mas kaunting mga biro.

Maswerte ang cast sa isang mahusay na hammerhead (ITV)

Kahit si Helen ay tila nasasabik sa pag-asam ng isang wreck-dive - ito lamang ang Sapona, bumubulusok sa tubig na may base nito sa 8m, ngunit ang gayong mababaw na dive ay nagbibigay ng magandang pagsubok para sa kontrol ng buoyancy ng gang. It's all building up to the main course – lalabas kaya si Emma, ang 5m queen tiger, kasama ang kanyang mga kampon para sa finale?

Masayang bulalas (ITV)

Sigurado akong ang pag-edit ng pinalawig na holiday na ito ay kailangang napakahusay na ginawa, ngunit ang resulta ay isang magandang ad para sa shark-diving sa Bahamas, na ipinakilala bilang ang kabisera ng pating sa mundo (magtalo kayo sa inyong sarili).

Ilang magagandang footage din ng pating, at inaamin ko na nagulat ako nang makitang medyo gumagalaw ang mga susunod na episode. Ang panonood ng emosyonal na epekto ng mga pating sa mga kilalang tao ay nagsimula sa aking pag-alala sa aking mga unang pakikipagtagpo sa iba't ibang uri ng pating at ray, at kung ano ang naramdaman.

PATING! Celebrity Infested Waters ay isa sa mga mabubuti. Lahat ng limang episode ay maaaring napanood sa ITVX.

