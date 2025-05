Pinapatawad ni Trump ang mga diver na nahatulan pagkatapos ng pagpapalaya ng pating

Si US President Donald Trump ay gumawa ng kilos ng suporta para sa kapaligiran ng karagatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng presidential pardon sa dalawang Florida shark diver na nahatulan ng pagnanakaw matapos na palayain ang mga nahuli ng mangingisda noong 2020.

Ang pardon ay nabura ang mga kriminal na rekord ng mga lalaki sa isang kaso na pinagtatalunan ng kanilang mga abogado ay "government over-reach".

Si John R Moore, kapitan ng isang shark-diving charter-boat, at crew-member na si Tanner Mansell ay napatunayang nagkasala ng pagnanakaw ng komersyal na kagamitan sa pangingisda ng isang hurado ng Southern District Court sa West Palm Beach, bilang Divernet iniulat noong huling bahagi ng 2022.

Si Captain Moore ay isang photographer sa ilalim ng dagat, freediver at dating komersyal na mangingisda, habang inilarawan ni Mansell ang kanyang sarili bilang isang propesyonal na shark-diver at cinematographer.

Matapos marinig ang balita na ang kanyang paniniwala ay nabaligtad, sinabi ni Mansell sa Post ng Palm Beach na ang mga aksyon nila ni Moore ay may mabuting intensyon, at sinabi tungkol kay Pangulong Trump: "Naniniwala man ang mga tao sa kanyang pulitika o hindi, pinili niyang patawarin ako - isang taong lubos na nagmamalasakit sa kapaligiran at nais lamang tumulong. Hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na pasasalamat."

Pinatawad: Shark diver na si Tanner Mansell

Orange na boya

Ang mga diver ay patungo sa kanilang pangalawang dive-site ng araw sa Jupiter Inlet nang dumaan sila sa isang orange na boya. Sinabi nila sa kanilang anim na nagbabayad na bisita, na kinabibilangan ng isang nagbabakasyon na hepe ng pulisya at ang kanyang pamilya, na minarkahan nito ang isang iligal na inabandunang longline na nagdulot ng banta sa mga pating na kanilang nakita sa ilalim ng tubig.

Sa susunod na tatlong oras ang buong grupo ay nagtrabaho upang makuha ang halos 5km ng monofilament line, mga kawit, mga timbang at ang buoy, sa prosesong naglalabas ng 19 na tigre, lemon, nars, martilyo, malasutla at Caribbean na nurse shark pati na rin ang isang Goliath grouper na protektado ng estado.

Kalaunan ay tinawagan ni Moore ang mga opisyal ng wildlife ng estado upang iulat ang pagbawi ng longline, at ngumiti ang mag-asawa para sa mga camera habang hinahakot nila ang gamit sa pangingisda papunta sa isang pantalan sa Jupiter. Ang insidente ay malawak na inihayag pagkatapos nito at ibinahagi ang footage ng operasyon ng pagliligtas ng pating online.

Si John Moore ay nagtatrabaho upang palayain ang isang pating (US Department of Justice)

Nang maglaon, sinabi ng mga tagausig ng US Attorney's Office na ang inalis ng mga diver ay hindi ghost-gear kundi pag-aari ng mangingisdang Fort Pierce na si Richard Osburn, na lisensyado ng National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) para sa pangingisda ng pating sa pederal na tubig.

Ang kapitan ng bangka na si Scott Taylor ay tumawag sa NOAA upang itulak ang isang kriminal na imbestigasyon, na sinasabing ang kanyang ay isa lamang sa limang sasakyang-dagat sa mundo na pinahihintulutan na mag-ani ng ilang uri ng pating para sa pagsasaliksik.

Ang mga larawan at video ng pating-rescue operation na kinunan ng mga bisita ay kabilang sa mga ebidensyang ginamit laban kina Moore at Mansell sa kanilang paglilitis, kung saan ang dalawa ay inakusahan na 'niloko' ang kanilang mga bisita upang tulungan sila, at palihim na itinapon ang buoy at iba pang kagamitan sa pangingisda nang hindi nakikita ng mga opisyal.

Tatlong araw na deliberasyon

Nagtalo ang prosekusyon na alam ng mga diver na legal ang linya ngunit sinabotahe ito upang mapanatili ang populasyon ng pating para sa kanilang sariling komersyal na interes. Nanindigan ang mag-asawa na naramdaman nilang nilalabanan nila ang krimen sa halip na gawin ito.

Nahaharap sila sa pinakamataas na sentensiya ng pagkakulong na limang taon at $250,000 na multa, gayundin ang posibilidad na magbayad ng libu-libong dolyar bilang kabayaran sa mangingisda, ngunit tinanggihan ang pagkakataong magpasok ng mga kahilingan sa misdemeanor o tumestigo sa kanilang sariling depensa.

Ang hurado ay tumagal ng tatlong araw upang maabot ang mga hatol na nagkasala, pagkatapos nito ay hinatulan ng hukom sina Moore at Mansell sa isang taon na probasyon, at inutusan silang magbayad ng $3,345 bilang kabayaran.

Ang orange na boya at linya (Florida Southern District Court)

Ang mga lalaki ay nagsampa ng apela batay sa kahulugan ng pagnanakaw, kung saan ang hukom na si Barbara Lagoa ay nagtanong kung bakit ang mga kaso ay dinala sa unang lugar.

"Si Moore at Mansell ay mga felon dahil sinubukan nilang iligtas ang mga pating mula sa pinaniniwalaan nilang isang ilegal na operasyon ng poaching," sabi niya. "Sila lamang ang mga felon na nakatagpo ko, sa loob ng 18 taon sa hukuman at tatlong taon bilang isang pederal na tagausig, na tumawag sa pagpapatupad ng batas upang iulat kung ano ang kanilang nakikita at kung anong mga aksyon ang kanilang ginagawa sa real time."

Ang mga paghatol ay pinagtibay ng korte ng apela, gayunpaman, iniwan ang mga diver na may mga kriminal na rekord at, bilang mga felon, hindi makaboto, nagmamay-ari ng mga baril o malayang maglakbay sa ibang bansa.

'Walang tigil sa pakikipaglaban'

Nagsimula ang tungkol sa pagliko nitong Abril matapos makipag-ugnayan ang isang kinatawan ng Office of White House Counsel sa mga abogado ng depensa ni Moore na sina Marc Seitles at Ashley Litwin-Diego upang magtanong tungkol sa kaso, at noong nakaraang linggo ay tinawagan sila pabalik upang ipahayag na ang mga pardon ay dumaan na.

"Ito ay hindi kapani-paniwala," sinabi ni Seitles sa Miami Herald. "Hindi kami makapaniwala. Hindi kami tumigil sa pakikipaglaban at sa wakas ay nanaig ang hustisya. Natutuwa kami na isinasaalang-alang ng White House ang aming mga argumento, at natukoy na ito ay isang hindi makatarungang pag-uusig. Hindi kami maaaring maging mas masaya para kay John at Tanner."

Si Ian Goldstein, isang abogado ng depensa na kinatawan ni Mansell, ay nagsabi: "Talagang natutuwa kami na sa wakas ay natanggap na ni Mr Mansell at Mr Moore ang katarungang nararapat sa kanila. Ito ay isang kaso na hindi dapat kailanman isinampa."

