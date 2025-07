Mga trigger point at 'self-defense' na kagat ng pating

at

at 9: 34 am

Bago ang pagliko ng taon, ang mga Italian snorkeller na sina Gianluca Di Gioia at Peppino Fappani ay nakatagpo ng iniulat na isang tigre shark malapit sa Marsa Alam sa timog Egypt. Namatay si Di Gioia at kinagat ni Fappani ang kanyang mga braso at binti habang sinusubukang tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit hindi nagtagal ay nakalabas na siya sa ospital.

Makalipas ang isang buwan o higit pa, isang Canadian na babae ang nawalan ng dalawang kamay habang sinusubukang kunan ng larawan ang pinaghihinalaang 2m bull shark. Siya nag snorkelling sa mababaw na tubig sa Providenciales sa Turks at Caicos.

At sa huling bahagi ng Abril Israeli Barak Tzach namatay habang lumalangoy upang makunan ang footage ng pating, gaya ng lagi niyang ginagawa, sa labas ng bayan ng Hadera sa Mediterranean, kung saan ang mainit na tubig mula sa isang power station ay umaakit ng mga madilim at sandbar shark tuwing taglamig.

Matapos ang pagkamatay ni Tzach, ang footage nito ay malawak na ibinahagi sa social media, binalaan ng mga awtoridad ang mga tao laban sa paglubog sa tubig sa Hadera.

Ngunit sa loob ng ilang araw ay naiulat na mas maraming tao ang lumalangoy sa dalampasigan, na handang kumuha ng kanilang mga pagkakataon para sa isang Instagrammable shark encounter. Tulad ng kinumpirma ng isang pag-aaral noong 2020, mas maraming tao ang namamatay sa pagkuha ng mga selfie kaysa napatay ng mga pating.

Noong nakaraang taon, apat lang ang nasawi dahil sa mga kagat ng pating, at ito ay nagkakahalaga ng pagpapatibay sa punto na ang mga scuba diver ay napakabihirang puntirya. Ang mga open-water swimmers, snorkeller at surfers - mga gumagamit ng tubig sa at malapit sa ibabaw - ay maaaring magkaroon ng higit na dahilan para mag-alala.

Hindi iminumungkahi na sa alinman sa mga kaso sa itaas ng mga biktima ay aktibong nagalit sa mga pating o nakipag-ugnayan sa kanila, lampas sa pagturo ng kanilang mga camera. Ngunit sino ang magsasabi kung paano nakikita ng isang pating ang presensya ng isang tao sa kanyang nasasakupan kung nahuli sa maling sandali?

Maliit na blacktip reef shark sa Tahiti (Steve Weinman)

Pag-aaral ng kagat ng pating

Ang pagkamatay ni Tzach ay nangyari na nag-tutugma sa paglalathala sa siyentipikong journal Mga Hangganan sa Konserbasyon of isang bagong pag-aaral ng mga kagat ng pating. Ito ay isinulat ng French shark behavioral ecologist na si Prof Eric Clua, kasama ang mga kasamahan mula sa France at USA.

Ang espesyalidad ni Clua ay ang pag-uugali ng malalaking pating sa kanilang natural na kapaligiran, at ang kanyang pokus ay ang pagkagat ng mga tao. Marami siyang masasabi tungkol sa kasabikan ng ilang tao na mapalapit sa mga pating – o sa mas mapanganib na mga hayop sa lupa – sa pag-asang ibahagi ang kanilang mga pagsasamantala sa mga kaibigan, pamilya o online mga komunidad.

Ang profiler ng pating na si Eric Clua

Ang mga magiging influencer ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng pating nang hindi kinakailangang alam ang anumang bagay tungkol sa kanilang iba't ibang mga pattern ng pag-uugali, ipinunto niya, samantalang sa lupa ay mas madaling pinahahalagahan nila ang pagkakaiba-iba sa antas ng banta sa pagitan, halimbawa, isang XL Bully at isang Jack Russell.

"Ang mga pating ay may pananagutan sa mas kaunti sa 10 pagkamatay ng tao sa isang taon sa buong mundo, samantalang ang mga aso ay responsable para sa higit sa 10,000 pagkamatay, at nakikita positibo ng publiko,” sabi niya.

Ang mga kagat ng pating ay nabibilang sa anim na natatanging kategorya, ayon kay Clua, ngunit ang bagong pag-aaral ay tumutuon sa isa lamang sa mga ito, na inilarawan bilang "pagtatanggol sa sarili".

Ang nakakaintriga na aspeto para sa mga diver ay na habang ang mga kagat sa pagtatanggol sa sarili ay maaaring ituring bilang isang reaksyon sa provokasyon, at maaaring magsasangkot ng hindi lamang isa ngunit paulit-ulit na mga welga, bihira lamang ang mga ito ay tila nakamamatay.

Ang mas maliliit na reef shark ay natagpuan na ang pinaka-malamang na magdulot ng mga kagat sa pagtatanggol sa sarili sa pag-aaral ng French Polynesia (Steve Weinman)

Maaaring ang mga kagat ng mga pating ay nagdudulot kapag naniniwala sila na ang isang tao ay nagdudulot ng direktang banta ay hindi gaanong nakakapinsala kaysa sa kung minsan ay pinananatili ng mga gumagamit ng tubig na nag-iisip ng kanilang sariling negosyo sa maling lugar at maling oras?

Ang konsepto ng pagtatanggol sa sarili sa mga pating ay hindi pa naidokumento nang detalyado, sabi ni Clua at ng kanyang mga kasamahan. Isinagawa nila ang kanilang multi-decade na istatistikal na pag-aaral ng mga katangian ng mga kagat ng pating sa mga tao sa French Polynesia, na kumukuha ng anumang data na maaari nilang makuha mula sa mga talaan ng mga karanasan na sa kasaysayan ay hindi tumutukoy sa iba't ibang uri ng kagat.

Ang mga katubigang ito sa timog Pasipiko ay tahanan ng higit sa 30 species ng pating, ngunit nalaman nila na ang mga kagat doon ay malamang na dulot ng blacktip, whitetip o gray reef shark o sicklefin lemon shark, karaniwang wala pang 3m ang haba.

Bihirang nakamamatay

"Ang ilang mga aktibidad ng tao sa dagat, tulad ng pangingisda at partikular na sa ilalim ng dagat spearfishing at ang pamamahala ng mga passive fish-trap, ay nauugnay sa kagat [sa pagtatanggol sa sarili]," sabi ng koponan. "Ito ay ginagawa nang walang proporsyonalidad, kadalasan ay mababaw na may kaunting pagkapunit ng laman, at bihirang nakamamatay, maliban sa mga espesyal na pangyayari."

Ang isang karaniwang trigger para sa isang kagat sa pagtatanggol sa sarili ay maaaring isang pinaghihinalaang banta mula sa isang speardiver, o isang maninisid na angling patungo sa pating para sa isang mas mahusay na view, o sinusubukang agawin ito.

Ang shark trailing fishing line na ito ay may espesyal na dahilan para mag-ingat sa mga tao (Steve Weinman)

Ang ganitong mga di-nakamamatay na kagat ay kaibahan sa mga nasa kategorya tulad ng "pagganyak sa predation". Ang mga kagat na dulot ng isang malalangis na pating ay maaaring inaasahang magsasangkot ng mabigat na pagkawala ng tissue at malamang na kamatayan na dulot ng bunga ng pagdurugo.

Gayunpaman, sa alinman sa mga kaso na pinag-aralan sa French Polynesia ay hindi naisip na naudyukan ng paghahanap.

Ang mga kagat sa pagtatanggol sa sarili ay maaaring may posibilidad na magdulot ng mas maraming 'mababaw' na pinsala ngunit dumarating din ang mga ito nang hindi ipinaalam, samantalang ang ilang iba pang uri ng kagat ay nauunahan ng mga palaban na pagpapakita ng babala na nakilala ng mga nakaranasang shark-divers.

Maaaring kabilang dito ang lowered pectoral palikpik, nanginginig sa katawan o bumibilis at maalog na paglangoy, at ito ay isang malinaw na senyales para sa mga diver na isaalang-alang ang paggawa ng maingat na pag-urong.

Ang tigre shark ay nagbibigay ng sukat sa mas maliliit na reef shark (Steve Weinman)

Ang mga kagat sa pagtatanggol sa sarili ay lumabas sa asul, bagaman "dahil sa mahahalagang pusta na malamang na nakikita ng pating para sa sarili nito, ang mga kagat na ito ay paulit-ulit na inihahatid," sabi ng pag-aaral.

"Ngunit kahit na sa mga kasong ito, ang maliit na tissue ay karaniwang natatanggal. Bukod dito, tila walang proporsyonalidad tungkol sa likas na katangian ng paunang pagsalakay ng tao sa kalubhaan at karahasan ng isang kagat sa pagtatanggol sa sarili."

Iba pang uri ng kagat

Bukod sa pagtatanggol sa sarili/paghihiganti at predasyon/pagsisiyasat na mga kategorya ng kagat, ang iba pang apat ay tinukoy bilang reflex/clumsiness; kumpetisyon para sa mga mapagkukunan; anti-predatory; at dominasyon/ pagsalakay sa teritoryo. Tanging ang huling dalawa sa mga kategoryang ito ay nagsasangkot sa mga pagpapakita ng babala na nagsasabi bago ang kagat.

Sa pagitan ng 1942 at 2023, 16 sa 137 na naitalang kagat ng pating sa French Polynesia ay maaaring uriin bilang malamang na nagreresulta mula sa isang motibasyon sa pagtatanggol sa sarili. Lahat ay nangyari sa Tuamotu sa konteksto ng shark-harpooning sa fish-traps, spearfishing, shark-handling para sa pagkuha ng larawan, scientific sampling at mga eksibisyon ng mga pating na nakabase sa turista sa mga open-air tank. At bagama't maaaring mauuri ang mga ito bilang 'provoke' na kagat, dalawa lang ang nakamamatay.

Ang sa kasamaang palad ay pinangalanan Mga File ng Pag-atake ng Pating Ang database, na nagtataglay ng mga talaan ng mga pandaigdigang engkwentro mula noong 1800s, ay nagpapahiwatig na higit sa 300 makasaysayang mga insidente ay maaaring maiuri bilang pagtatanggol sa sarili.

At ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na sa ilang mga kaso ang uri ng hayop na nagdudulot ng isang 'pagtanggol sa sarili' na kagat ay maaaring hindi isang pating requiem ngunit isang hindi gaanong nakakatakot na mga species tulad ng isang wobbegong, na may blunter dentition.

Mga maninisid na may tigre shark (Steve Weinman)

"Kung nais ng mga tao na maiwasan ang mga kagat sa pagtatanggol sa sarili ng mga pating, ang pinaka-halatang rekomendasyon batay sa aming pagtatasa ay upang maiwasan ang pag-atake o panliligalig sa mga species na ito," sabi ni Clua.

Sa mga pagkakataon, ang mga tao ay nakikialam sa mga pating na may pinakamabuting intensyon, bagaman "ang gustong tumulong sa isang pating na nasa pagkabalisa, sa kasong ito ay kumikilos sa isang mabait na paraan, ay hindi kinakailangang madama ng hayop sa positibong paraan," ang sabi ng profiler ng pating.

Noong huling bahagi ng Abril isang turista at ang kanyang 11-taong-gulang na anak na lalaki ang lumakad upang tulungan ang tatlong lokal na lalaki na iligtas ang isang 3m great white shark na na-stranded sa isang sandbank malapit sa Ardrossan sa South Australia. Sa kabutihang palad, ang kanilang mabait na aksyon, na tumagal ng isang oras, ay nagtagumpay at walang backlash, ngunit ang mga nasasangkot ay maaaring hindi alam na ang isang nakakatakot na pating ay maaaring umikot ng 180° upang magdulot ng isang kagat sa pagtatanggol sa sarili.

Sinabi ng tatlong pangunahing tagapagligtas na hindi pa sila nakakita ng pating na naka-beach, lalo pa't sinubukang iligtas ang isa. Ang isang ito ay posibleng may sakit o nasugatan.

"Ang gayong mahusay na intensyon na pag-uugali ay maaaring maglantad sa magiging tagapagligtas sa isang kagat ng pagtatanggol sa sarili nang walang pag-unawa o proporsyonalidad," sabi ni Clua. "Ang pinaka-katutubong reflex para sa mga pating ay upang ipagtanggol ang kanilang sarili at kumagat."

Mga trigger point

Ang pagkilala sa mga kagat sa pagtatanggol sa sarili ay muling nagtatanong sa pagsasanay ng pag-label sa lahat ng kagat ng pating bilang mga pag-atake, sabi ni Clua. "Ang media ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pananaw na ito, kung sakaling may mga kagat ay ilarawan ang mga pating bilang ang aggressor, kahit na ang mga tao ay may pananagutan sa pagsisimula ng pakikipag-ugnayan.

"Ang simpleng diskarte na ito ay nakakasira sa imahe ng mga pating at, sa katunayan, ang kanilang konserbasyon, na umaasa sa suporta ng publiko."

Eric Clua at gusto ng kanyang mga kasamahan na itigil ng media ang pag-sensasyon sa pagtatanggol sa sarili at iba pang uri ng kagat bilang 'mga pag-atake'. Ang press, sabi nila, ay maaaring makatulong upang mapabuti ang pampublikong saloobin sa pamamagitan ng mas layunin na pag-uulat kung paano malamang na ma-trigger ang pag-uugali ng pating ng mga tao.

Isang maliit na pating sa French Polynesia (Steve Weinman)

Ang isang malawak na naiulat na senaryo tulad ng naganap sa Hadera ay walang gaanong kinalaman sa mga kagat na nagtatanggol sa sarili. Sinabi ni Clua na si Tzach ay biktima ng pagiging masyadong malapit sa isang siklab ng pagkain, malamang na kinasasangkutan ng ilang mga pating.

"Ang dahilan kung bakit bihira ang kaganapang ito ay ang mga species na kasangkot - tila ang madilim na pating - ay hindi kilala, sa kabila ng isang kahanga-hangang sukat na hanggang 4m, para sa kakayahang isaalang-alang ang mga tao bilang biktima," sabi niya.

Sa isang baliw na sitwasyon, gayunpaman, ang anumang uri ng hayop na malawak na itinuturing na hindi nakakapinsala ay maaaring maging mandaragit bilang "ang dinamika ng kompetisyon sa pagitan ng mga hayop para sa access sa providential na pagkain ay nakakasagabal sa lahat ng iba pang mga pagsasaalang-alang".

Gayunpaman, dapat mayroong paunang trigger. Kadalasan iyon ay isang unang kagat, na maaaring hindi sinasadya at hindi nakadirekta sa mga tao ngunit nagbibigay ng stimuli ng dugo sa tubig at mga kaugnay na tunog.

Gayunpaman, si Clua ay may higit na may kinalaman sa mungkahi. "Ang electro-magnetic radiation mula sa isang camera ay maaaring sapat upang mag-trigger ng isang paunang kagat na hindi sinasadyang nakakaapekto sa manlalangoy - hindi paunang na-target - ngunit nagpapakilos sa walang tigil na proseso ng siklab ng galit.

"Sa lahat ng pagkakataon, ang pagkakamali ng tao ang ugat ng naturang aksidente."

