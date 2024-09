Top tech talk sa GO Diving Show ANZ

Ang Tech Stage sa inaugural GO Diving Show ANZ ngayong weekend (28-29 September) sa Sydney Showground ay isang positibong smorgasbord ng internasyonal na talento sa teknikal na diving at mga dalubhasang deep-diving sa bahay.

Kung iniisip mo lang ang tungkol sa pagsali sa teknikal na diving, isa ka nang batikang techie – o kahit na baguhan ka sa diving at gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa mapaghamong arena na ito – kung gayon ang Tech Stage ay ang lugar para sa iyong tingnan ang katapusan ng linggo.

Jill heinerth

Isang pioneer ng technical rebreather diving, cave diver at videographer/photographer na si Jill Heinerth ang unang Explorer-In-Residence ng Royal Canadian Geographic Society, at ang kanyang pinakamabentang autobiography, Into The Planet, ay pinuri ng Wall Street Journal, New York Times at Oprah magazine.

Siya ay Fellow ng International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club at Underwater Academy Of Arts and Sciences. Ang kanyang mga larawan ay ipinakita ng BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery, at marami pa.

Exploration ng Canada's Longest Underwater Cave

Sa mga lubog na kuweba sa ilalim ng Ottawa River, gumawa si Jill Heinerth ng isang makabuluhang biyolohikal na pagtuklas, na nagpapakita ng kahalagahan ng mga natural na sistema sa proteksyon ng watershed.

NB: Sa Sabado para sa usapan na ito, nasa Main Stage si Jill.

Truk Lagoon ng Canada at ang Pagtuklas ng Ship Quest ni Shackleton

Sa pagkakaroon ng maraming pagkawasak ng World War Two shipwrecks, ang Newfoundland ay tinawag na 'Truk Lagoon of the North', ngunit ang isang kamakailang pagtuklas ng panghuling barko ng Shackleton na Quest ay nagdala sa rehiyon sa international spotlight.

John Kendall

Ang arkeolohiya sa kadiliman ng mga binahang kuweba, at ang bagong Halcyon Symbios CCR ang magiging paksa ng talakayan kapag ang eksperto sa photogrammetry at teknikal na pagsisid tagapagturo ang evaluator na si John Kendall ay dinadala sa Tech Stage.

Si John ay isang explorer na dalubhasa sa underwater 3D modeling ng mga archaeological at geological site. Siya ay nasangkot sa dose-dosenang mga pagsisiyasat ng mga dive site gamit ang mga photogrammetric technique, kabilang ang Mars shipwreck (1564), MS Estonia (1994), Panarea III Wreck (~300BC) at ang Cave of Bones, Brazil (~11,000 taong gulang).

Siya rin ay isang Tagapagturo Evaluator para sa Global Underwater Explorers at nakaupo sa kanilang Pagsasanay Konseho.

Arkeolohiya sa Dilim

GUE Tagapagturo at ang dalubhasa sa photogrammetry na si John Kendall ay magsasalita tungkol sa paggamit ng photogrammetry upang idokumento ang mga archaeological site sa loob ng mga kweba na binaha. Sa mga proyekto sa Europa at Timog Amerika, si John ay magsasalita tungkol sa mga hamon, pati na rin ang mga kahanga-hangang resulta, ng mga proyektong ito.

Halcyon Symbios

Ang Halcyon Manufacturing ay malapit nang ilunsad ang kanilang bagong hanay ng mga computer, mga stand-alone na HUD at ang kanilang bagong chest-mount CCR. Gamit ang wireless na komunikasyon sa buong saklaw, halika at pakinggan si John Kendall na magbigay ng pangkalahatang-ideya ng mga bagong laruan, pati na rin ang pagkuha ng sneak preview ng CCR.

David Strike

Ang legend ng industriya na si David Strike ay umaakyat sa Tech Stage sa inaugural GO Diving Show ANZ, at makatitiyak ka sa mga nakakaaliw, at pang-edukasyon, mga presentasyon habang nakatuon siya sa pinakamalalim na pagsisid sa mundo, at nag-aalok ng ilang mga babala para sa mga tech diver.

Na-certify bilang isang diver noong 1961, na may background na sumasaklaw sa mga sektor ng militar, komersyal, siyentipiko, at teknikal na diving – at bihasa at kwalipikado sa open-circuit at closed circuit scuba, at surface demand diving equipment – ​​Ang David Strike na nakabase sa Australia ay isang dating diving Tagapagturo at Tagapagturo Trainer Certifier, at isang regular na editoryal na contributor sa mga paksang nauugnay sa pagsisid sa mga publikasyong diving mula sa buong mundo.

Naging organizer din siya ng ilang world-class diving event – ​​na may diin sa technical diving – at naging recipient ng ilang 'industry recognition' na parangal, pati na rin ang ADEX Lifetime Achievement Award, at Fellow ng Explorers Club ng New York.

Mixing It Up: The World's Deepest Dive

Sa buong unang kalahati ng ika-20 siglo, ang serye ng heliox deep diving trial na isinagawa ng Royal Navy at US Navy ay batay sa kakayahang tumulong sa submarine rescue at recovery. Ang pagpapalawak ng mga lalim na limitasyon kung saan maaaring ligtas na mapuntahan ang isang maninisid – at may kakayahang magsagawa pa rin ng makabuluhang trabaho pagdating niya doon – ay may napakapraktikal na layunin.

Nakatuon ang usapang ito sa background sa, at kasunod na kuwento ng, 1956 world depth record ng Royal Navy – isa na hindi kailanman napantayan.

Mga Cautionary Tales para sa Techies: Diving Mishaps at Misdemeanors

“Na ang mga lalaki ay hindi masyadong natututo mula sa aralin ng kasaysayan ang pinakamahalaga sa lahat ng aralin kailangang ituro ng kasaysayan.” – Aldous Huxley.

Isang personal at magaan na koleksyon ng mga anekdota, kwento at sinulid na nagbibigay-diin sa katotohanan na, 'ang kakayahang sumisid ay hindi isang panlunas sa lahat para sa mga kasanayang kulang sa isa'; at nagbibigay iyon ng kaunting pananaw sa iba't ibang aspeto ng patuloy na umuusbong na mundo ng diving.

Yana Stashkevich

Ang bihasang teknikal na CCR, cave, mine, at wreck diver na si Yana Stashkevich ay mabilis na gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili pagdating sa exploration dives, at magbibigay siya ng isang nakabibighani na presentasyon tungkol sa kanyang mga pagsasamantala sa Tech Stage.

Siya ay miyembro ng ekspedisyon ng Vaggfjellan XI na naggalugad sa sistema ng kuweba na matatagpuan sa kabila ng Arctic Circle, na may pasukan sa isang dalisdis ng isang Norwegian fjord, at siya ay isang rebreather diver sa Underwater Filming & Research (UFR) project team na nagdodokumento ng ilan sa pinakamahusay na napreserbang mga wrecks sa Greece.

Sa kasalukuyan, aktibong kasangkot si Yana sa mga proyekto ng deep wreck exploration sa Aegean Sea, at nagpo-promote ng maritime heritage ng Greek waters.

Sa nakalipas na sampung taon, sumisid siya sa mahigit 35 destinasyon sa tatlong kontinente, habang binabalanse ang karera bilang isang full-time na global marketeer. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa pinakamahalagang brand ng whisky sa mundo, ang The Macallan.

Si Yana na nakabase sa UK ay may napakaraming lakas at sigasig at isang regular na tagapagsalita at coach - siya ay masigasig sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao na itulak ang kanilang mga hangganan at ituloy ang kanilang hilig, anuman ito.

Vickers Wellington Project: ang nakatagong hiyas ng lalim ng Aegean

Ikinuwento ni Yana ang kanyang mga pakikipagsapalaran mula sa Greece kung saan nakibahagi siya sa maraming deep wreck identification dives, kabilang ang Vickers Wellington Bomber - isang tunay na time capsule na pinaniniwalaang ang pinakamahusay na napreserbang pagkawasak ng eroplano sa klase nito.

Habang ang karamihan sa World War Two wrecks ay isang paalala kung gaano karupok ang buhay ng tao, ang Vickers Wellington sa kabaligtaran ay nakakuha ng isang hindi kapani-paniwalang kuwento ng kaligtasan. Mahusay na itinapon ng mga tripulante ang sasakyang panghimpapawid matapos mabaril at nailigtas ng mga lokal.

Naisip mo na ba kung gaano ang mga hindi gaanong kabuluhan na mga pahiwatig at mga tampok sa pagkawasak ay maaaring makatulong at pagsama-samahin ang nangyari bago ang paglubog? Samahan ang usapan ni Yana para malubog sa nakakakilig na kwento ng pagtuklas at paggalugad.

Mike Mason

Tatalakayin ng dalubhasang teknikal na maninisid at Human Factors sa Diving na si Mike Mason kung ano ang matututuhan ng diving mula sa paglipad at kung paano 'maging ang maninisid na gusto mong sundin' kapag napunta siya sa Tech Stage.

Si Mike ay kasangkot sa pagpapalipad ng mga fighter jet ng militar para sa kanyang buong karera (24 na taon sa ngayon) at may higit sa 3,000 oras na lumilipad ng iba't ibang uri ng manlalaban at pagsasanay sasakyang panghimpapawid bilang isang tagapagturo. Siya ngayon ay isang tagapagturo kasama ang RAAF, na nagtuturo sa susunod na henerasyon ng mga piloto ng manlalaban.

Si Mike ay gumugol ng oras sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid at nakakumpleto ng higit sa 200 mga misyon ng labanan. Nagpalipad siya ng mga jet sa bawat pangunahing kontinente, maliban sa Antarctica.

Siya ay naging aktibong maninisid sa loob ng halos sampung taon. Siya ay may humigit-kumulang 400 dives sa kanyang logbook at nagtatrabaho bilang isang divemaster para sa isang lokal na dive shop. Siya ay isang aktibong CCR diver sa baybayin ng NSW at kuwalipikado hanggang 60m na ​​may normoxic trimix. Siya ay sumisid hanggang sa hilaga ng Iceland, at hanggang sa timog ng NZ.

Ang kanyang karera sa paglipad ay nagdulot ng interes sa Human Factors at kung gaano kahalaga ang mga ito na i-maximize ang kaligtasan at pagganap. Sumali siya sa The Human Diver team mga apat na taon na ang nakakaraan dahil gusto niyang pagsamahin ang kanyang kaalaman at karanasan sa Human Factors na natamo sa paglipad kasama ang kanyang hilig sa diving para tumulong na turuan ang iba pang diver.

High Flying Ideas para sa Divers

Si Mike, isang bihasang piloto ng manlalaban at masigasig na maninisid, ay magsasalita tungkol sa ilang mga konsepto, proseso, at pamamaraan na nakatulong sa kanya na magtagumpay sa kanyang karera sa paglipad at kung paano sila makakatulong sa iyong maging isang mas mahusay, mas ligtas na maninisid.

John Garvin

Si John Garvin ay isang Australian screenwriter, magaling na technical diver, underwater explorer at diving supervisor, na nagpatakbo ng diving operations para sa ilang James Cameron films kabilang ang Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D at Sanctum, at siya ay magiging gracing ang Tech Stage sa GO Diving Show ANZ.

Isinulat talaga ni John ang mga screenplay para sa Sanctum at Deepsea Challenge 3D ni James Cameron, at noong 2023 ay pinatakbo ang mga commercial diving sequence para sa feature na Netflix Huling hininga.

Isa siyang technical diving tagapagturo tagapagsanay na dalubhasa sa mga closed circuit rebreather, at nagsulat ng Technical Diving International pagsasanay manwal para sa Inspirasyon at Ebolusyon ng AP Diving rebreathers.

Si John ay isang founding member ng Caicos Caves Project, isang organisasyong nakatuon sa paggalugad at pagmamapa sa mga kuweba sa ilalim ng dagat sa Turks at Caicos Islands.

Noong 2002, ang kanyang kumpanya ay nagbigay ng logistics at safety diver support para sa world record breaking ni Tanya Streeter na freedive hanggang 160m.

Siya rin ang diving officer at project manager (sub internals) para sa Deepsea Challenger submersible sa panahon ng makasaysayang solo dive ni James Cameron sa ilalim ng Mariana Trench.

Si John ay lumitaw sa ilang mga pelikula at dokumentaryo, kabilang ang Sanctum, Deepsea Challenge 3D ni James Cameron, Mga Pambihirang Tao at Freedive.

Bago ang kanyang diving career, ginampanan niya ang lead role sa West End rock'n'roll musical Buddy: Ang Buddy Holly Story, at patuloy na tinatangkilik ang kanyang panghabambuhay na mga hilig – pagsisid, paggawa ng pelikula at paglalaro ng rock'n'roll.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

Inilarawan ni John ang kanyang tungkulin sa pamumuno sa dive team, pagsasanay ang mga aktor kung paano mag-scuba dive at magdisenyo ng ilan sa mga espesyal na kagamitan sa dive na ginamit sa mga sequel.

Kerrie Burow

Ang Cave at tech diver na si Kerrie Burow ay magsasalita tungkol sa kanyang paglalakbay sa cave-diving pagkuha ng larawan mga diskarte kapag napunta siya sa Tech Stage.

Si Kerrie ay isang kwalipikadong closed-circuit rebreather (CCR), teknikal at cave diver, pati na rin isang award-winning na photographer sa ilalim ng dagat, kabilang ang pagkapanalo sa kanyang kategorya sa Underwater Photographer of the Year 2022, at nakakakuha ng mga madalas na placement at pagkilala sa Australasia Top Emerging Photographer awards, bukod sa iba pa.

Siya ay isang regular na nag-aambag na manunulat at photographer para sa Scuba Diver magazine Australia at New Zealand, at ang kanyang mga artikulo at larawan ay nai-publish sa buong bansa at internasyonal sa isang bilang ng mga magazine.

Propesyonal, nagtatrabaho si Kerrie sa mundo ng korporasyon bilang consultant sa mga agham sa pag-aaral, at nasisiyahang makipagtulungan sa mga eksperto sa paksa na gustong magturo ng kanilang kaalaman at kadalubhasaan sa kasanayan.

Cave-Diving Photography sa buong Kontinente: My First Two and a Half Mga Taon – Ang Hinihiling Ko Nalaman Ko sa Simula

Ang workshop na ito ay ipapakita bilang isang visual diary ng pag-aaral ng cave-diving pagkuha ng larawan, simula sa Australia noong Enero 2022.

Sinasaklaw ang mahahalagang insight at karanasan sa mga kweba at kuweba ng Australia, Europe at Mexico, ibabahagi ng mga kalahok ang proseso ng paglago, na nauunawaan na ang bawat cave dive na may camera ay nag-aalok ng mahalagang aralin at mga pagkakataon para sa patuloy na pagpapabuti.

Sasaklawin ang kahalagahan ng kaligtasan, mga setting ng camera sa mga low-light na kondisyon, komposisyon, ang kahalagahan ng pag-unawa sa liwanag at ang proseso ng photographic mula sa konsepto hanggang sa huling pag-edit.

Lalabas ang mga kalahok na may kapangyarihang kumuha ng magagandang larawan habang pinapaliit ang epekto nito sa mga maselan na kapaligiran sa ilalim ng dagat.

Richard Taylor

Ang GO Diving Show ANZ ay nalulugod na tanggapin ang teknikal na diving tagapagturo trainer, at OZTek founder, Richard Taylor sa Tech Stage sa inaugural event.

Si Richard ay may higit sa 30 taong karanasan sa teknikal na pagsisid sa Australia at New Zealand, simula sa unang bahagi ng 1990s at kabilang ang ilan sa mga unang trimix dives sa Australia noong 1994 (bago magkaroon ng mga sertipikasyon).

Siya ay nakaraan at nagtatag ng Regional Director sa Australia at New Zealand para sa TDI/SDI at humahawak Tagapagturo Mga rating ng tagapagsanay kasama nila sa maraming antas. Siya ay isang founding member ng 'The Sydney Project' mixed gas diving team, Safety and Diving Officer para sa joint Australian-Turkish team na naghahanap ng Australian World War One submarine AE2 sa labas ng Gallipoli, at naging bahagi ng unang mixed gas dive team na tuklasin ang Pearce Resurgence sa New Zealand noong 1997.

Noong 1999, itinatag niya ang OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences at nagpatakbo ng OZTek99 sa Sydney, OZTek2000 sa Melbourne at OZTek3 sa Sydney noong 2002, bago nakipagsosyo sa David Strike para sa OZTek4 at OZTek'07 Dive Shows sa Sydney.

Si Richard ay nagturo ng daan-daang technical diver at Instructor sa buong mundo, ay isang masugid na wreck diver at bilang isang masigasig na cave diver ay isang 20-plus taong miyembro ng CDAA. Siya ay patuloy na nagtuturo ngayon para sa SDI/TDI/FRTI at isa sa iilan Tagapagturo Trainer Evaluator at miyembro ng kanilang Pagsasanay Advisory Panel.

Siya ang dating presidente ng mga asosasyon ng Diving Industry sa Australia at New Zealand at miyembro ng mga komite ng Standards Australia/NZ at ISO. Naglathala siya ng maraming artikulo tungkol sa kaligtasan ng teknikal na diving at diving at nagpresenta sa mga symposium at diving conference sa buong mundo. Bilang isang nakaraang rebreather diver at tagapagturo, siya ay isang madamdaming tagapagtaguyod para sa pagsasanay at pagpapanatili ng mga kasanayan sa teknikal na diving ng open circuit.

Ang kanyang matibay na paniniwala ay na habang nagkakaroon tayo ng mas maraming karanasan, nagkakaroon tayo ng responsibilidad na ipasa ang ating kaalaman at kakayahan sa iba, upang ang mga susunod sa atin ay ligtas na tuklasin ang lupain sa ilalim ng dagat nang higit pa kaysa sa mayroon tayo.

Ang Iyong Mga Obligasyon sa Kalusugan at Kaligtasan kapag Nagtuturo o Nagtatrabaho bilang isang diver

Isang pagtingin sa mga batas at regulasyong kinakailangan kapag nagtatrabaho bilang isang Tagapagturo o maninisid.

Matt Carter

Ang marine archaeologist, tagapagtaguyod ng karagatan, at teknikal na maninisid na si Dr Matt Carter ay nasa Tech Stage sa GO Diving Show ANZ.

Mula noong 2003, nagtrabaho siya sa mga proyektong arkeolohiko sa ilalim ng dagat sa 13 iba't ibang bansa, mula sa paghuhukay ng 2,800 taong gulang na pagkawasak ng barkong Phoenician sa Spain, hanggang sa pangunguna sa mga ekspedisyon sa 3D na modelo ng mga ghost fleets ng Bikini Atoll at Chuuk Lagoon.

Noong 2009, ginawaran si Matt ng Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex Scholarship, kung saan siya ay ipinakilala sa paggamit ng mga rebreather para sa siyentipikong diving. Simula noon, naging pioneer na siya sa paggamit ng CCR at photogrammetry para sa marine archaeology, na dalubhasa sa surveying at assessment ng World War Two wrecks sa Australia at Pacific.

Si Matt ay isang International Fellow at EC50 awardee ng Explorers Club, isang dating Bise-Presidente ng Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA), at ang kinatawan ng New Zealand sa ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Siya rin ay naging isang espesyalistang nagtatanghal sa serye sa telebisyon na Coast: New Zealand, isang spin-off mula sa BBC-produced UK series na Coast, at isang dalubhasa sa paksa para sa United Nations, ang International Union for the Conservation of Nature (IUCN). ), ang Secretariat ng Pacific Regional Environment Program (SPREP), at ang Gobyerno ng Australia.

Pinagsasama-sama ang siyentipiko, komersyal, at teknikal na pagsisid sa loob ng mahigit isang dekada, nagsisilbi na ngayon si Matt bilang Direktor ng Pananaliksik para sa Major Projects Foundation, na nagtatrabaho upang protektahan ang mga marine ecosystem, kultura, at kabuhayan na nanganganib sa pagdumi sa World War Two shipwrecks sa buong Blue Pacific.

Ang usapan ni Matt sa GO Diving Show ANZ ay:

Ang Ghost Wrecks ng Blue Pacific

Top tech talk sa GO Diving Show ANZ 11

