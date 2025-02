Walang technical diving...

BSAC Technical Chief Examiner and Technical Tagapagturo Trainer Alex ‘Woz' Warzynski will be taking to the Tech Stage at the GO Diving Show noong Marso upang ipahayag ang kanyang kaso na 'walang ganoong bagay bilang technical diving'.

Woz has been a diver since taking the plunge in a very chilly Wast Water in February 1990 (in a 3mm wetsuit, of all things!), and since then has steadily increased his skillset, and is now an accomplished open-circuit and CCR technical diver. He is also a former BSAC Chair.

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang nag-iisang consumer dive at travel show sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 March 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Halls, Dr Timmy Gambin, na tatalakay sa mayamang pamana ng maritime at panahon ng digmaan ng Malta, at ang dinamikong duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Si Andy Torbet ay muling magiging MC sa Main Stage, gayundin ang pagbibigay ng isang pagtatanghal sa mga hamon ng pagbaril ng teknikal na diving para sa mga palabas sa TV.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality tech-wreck dive, breath-hold workshop at lining-out drills at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataon upang subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang 'shipwreck' - lahat ay nakakalat sa gitna ng dumaraming hanay ng mga stand mula sa mga turista mga board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers. I-click dito upang magparehistro para sa iyong pagkakataong makipagkumpetensya.

Available na ang mga advance ticket!

Bilhin ang iyong tiket sa araw ngayon para sa £17.50 + bayad sa booking at maging handa para sa isang pang-edukasyon, kapana-panabik at inspirational na karanasan! O sa napakaraming speaker sa loob ng dalawang araw, kasama ang lahat ng interactive na display at exhibitors na bibisitahin, bakit hindi gawin itong weekend, at kumuha ng dalawang araw na ticket para sa £25 + bayad sa booking? Available din ang mga presyo ng group ticket para sa 10+ tao kung pupunta ka kasama ng iyong mga miyembro ng center/club. Mag-book ng mga tiket dito.

At gaya ng dati, kasama sa presyo ng ticket ang komplimentaryong paradahan. At ang mga wala pang 16 ay pumunta nang walang bayad, kaya isama ang mga bata para sa isang kamangha-manghang araw ng pamilya!