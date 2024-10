Ang himala ng mga marine turtles

Ipinagdiriwang ni JOHN CHRISTOPHER FINE ang mga diver-friendly na reptile na patuloy na bumabalik sa kanilang mga pinagmumultuhan sa Palm Beach sa Florida, laban sa lahat ng posibilidad. Kinuha niya ang mga litrato

Parang pagbabalik ng mga kamay ng oras. Naiimagine ko si Norine Rouse, kasama ang kanyang dilaw na wetsuit, maliit na tangke at maliwanag na ngiti, lumalangoy palapit kay Robert. Pinangalanan ni Norine ang mga pagong sa dagat. Si Robert, isang malaking lalaking magkaaway, ay palaging babalik sa mga bahura sa Palm Beach, Florida, bawat panahon sa loob ng 20 taon.

Si Norine ay lumangoy kasama niya, sinukat ang kanyang carapace sa 115cm. Ang isang butas sa gitna ng kanyang shell ay malinaw na nakilala sa kanya, ang resulta ng isang matagal nang nakakaharap sa isang boat-propeller. Darating si Robert sa Disyembre, kapareha, pagkatapos ay aalis upang bumalik sa kanyang malalayong lugar sa Caribbean - kadalasan sa katapusan ng Pebrero, ayon sa mga talaan ni Norine.

Matapos makumpleto ang kanyang pagsasanay sa dive-instructor sa Bahamas, nagbukas si Norine ng isang maliit na opisina sa Riviera Beach, kung saan siya nagsandal sa kanyang dive-boat.

Ang Hawksbill ay nagpapahinga sa ilalim ng ledge sa Teardrop Reef. Pagkatapos ng mahabang paglangoy upang marating ang Palm Beach, ang mga pagong ay nagpapahinga sa labas ng agos ng Gulf Stream. Ang kanilang ritmo ng paghinga ay nagbabago, at maaari silang manatiling nakalubog sa loob ng mahabang panahon

Si Norine Rouse ay bukas para sa negosyo, kumuha ng mga diver na nagtutuklas sa mga bahura sa Palm Beach. Sinanay niya si Dottie Campbell, isang dating lokal na alkalde, at naging mabilis silang magkaibigan. Sa pamumuhunan ni Dottie, binuksan noong 1977 ang Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches.

Ito ay isang country club para sa mga diver, na may malalim na tangke para sa pagsasanay at mga swimming-pool amenities na nangangahulugan na ang mga maninisid sa basang bathing suit ay maaaring maupo kahit saan sa maluwag na opisina at lounge. Nakatira si Norine sa isang apartment sa itaas, nakaharap sa Intracoastal Waterway kung saan nakadaong ang kanyang bagong state-of-the-art na dive-boat.

Babaeng Pagong

Namatay si Norine noong 2005. Matapos dumanas ng paralisadong kaso ng mga liko, gumaling siya at nagpatuloy sa pagsisid ngunit napilitang magretiro noong 1995. Sa loob ng maraming taon niyang pagbibigay ng mahusay na mabuting pakikitungo at pagsasanay sa mga diver mula sa buong mundo, ang mga pagong ay Mga paborito ni Norine.

Nakuha niya ang moniker na "Turtle Lady", una sa panunuya mula sa mga spearfishermen na tinanggihan niyang sumakay sa kanyang dive-boat at nangaral laban, pagkatapos ay lumambot sa isang termino ng malalim na paggalang habang ang kanyang Scuba Club ay naging isang hiyas ng mundo ng diving.

Hindi pinayagan ng yumaong si Norine Rouse ang spearfishing mula sa kanyang dive-boat. Ang sinumang maninisid na nagbigay ng speargun ay maaaring makakuha ng libreng biyahe. Ibinaluktot niya ang mga baril at ginamit ang mga ito sa isang iskultura sa Scuba Club

Ang kahanga-hangang piraso ng ari-arian na ito ay naibenta pagkatapos ng 38 taon sa negosyo at binuldoze upang magbigay daan para sa pag-unlad. Ngunit ngayon ay bumalik ang mga pagong - at gayundin ang Scuba Club.

Ang kakanyahan ng club ay ibinenta kay Shaun Gallant, na nagpapatakbo ng Si Kyalami din mula sa Riviera Beach Marina, pati na rin ang isa pang dive-boat mula sa Jupiter at isang tindahan sa Northlake Boulevard.

Ang parehong affability, welcoming spirit at no-spearfishing rule – maliban sa pole spears para kumuha ng invasive lionfish, at pinahihintulutang lobstering sa panahon – ay nagpapatuloy.

Diving off Si Kyalami din sa panahon ng pag-aasawa, ipinaalala sa akin ang mga kamangha-manghang pagsisid noon kasama si Norine. Karaniwang hindi ginagawa ng mga pagong na permanenteng tahanan ang Gulf Stream na tubig sa Palm Beach.

Mahilig sa kame ang mga loggerheads. Kumakain sila ng dikya, mollusc at maging isda kung mahuli nila. Ang ilang mga species ay kumakain lamang ng turtle-grass at sponges.

Isang kaawa-awang pagong ang kinabit ng mangingisda sa labas ng Juno pier, dinala sa rescue center upang tanggalin ang kawit at kalaunan ay pinakawalan muli sa karagatan.

Handa nang magpakasal

At narito sila, bawat taon sa labas ng Palm Beach, handang magpakasal. Pagkatapos, ang mga babae ay naghuhukay sa pampang sa gabi upang mangitlog, bumalik sa mga bahura sa Karagatang Atlantiko, kadalasang nag-aasawa muli, naglalagay ng isa pang clutch ng isang daang itlog at uuwi hanggang sa susunod na panahon.

Paano sila makakarating sa lokasyong ito, lumalangoy ng daan-daang, libu-libong milya mula sa kanilang mga tahanan sa Caribbean upang makarating sa mga bahura sa mga dalampasigan kung saan sila napisa? Naisip ng mga siyentipiko na dapat itong iugnay sa Buwan, Araw, pag-ikot ng Earth.

Naalala ko ang paghahanap ng patay na pagong na napisa sa dalampasigan. Hindi ito nakarating mula sa kanyang itlog hanggang sa surf, nahuli sa maliwanag na sikat ng araw at natuyo. Isa lamang sa isang libong hatchling ang nakakaabot sa pagtanda. Kinuha ko ito, inilagay sa isang tasa ng tubig at, gamit ang isang magnet, pinaikot ito. Ang mga magnetikong kristal sa mga utak ng pagong ay nagtatak ng isang mapa na nagbibigay-daan sa kanila na mag-navigate pabalik sa kanilang pinagmulan.

Ang mga babaeng pagong ay nagpupumilit sa pampang upang maghukay ng kanilang mga pugad sa mga lokal na dalampasigan. Ang mga ilaw sa baybayin ay nalilito sa kanila at madalas silang lumiliko at bumalik sa karagatan. Ang mga berm at pagguho ng tabing-dagat ay nagdudulot sa kanila ng mga itlog sa ibaba ng high-tide line, kaya tinatangay sila ng mga alon sa karagatan. Minarkahan ng mga monitor ang mga pugad ng pagong upang protektahan sila

Tulad ng ibang mga reptilya, ang pagtukoy sa kasarian ng pagong ay nakasalalay sa temperatura sa pugad. Mayroong isang medyo maliit na margin: sinasabi namin ang mga cool na dudes at hot chicks.

Ang madilim na buhangin ay nagpapataas ng temperatura. Alam mo iyon sa pamamagitan ng paglalakad ng walang sapin sa aspalto kumpara sa puting kongkreto. Ang mga proyektong nagpapaganda sa tabing-dagat ay nagtatapon ng madilim, malalim na dredged na buhangin ng karagatan sa mga dalampasigan. Mainit, napisa ang mga babae. Ang mga pagbabago sa temperatura ay lumilikha ng mas mainit na klima, na nangangahulugang mas maraming babae. Ito ay isang kawalan ng timbang na nag-iiwan sa hinaharap na mga populasyon sa balanse ng kalikasan.

Ibinaba kami ni Mike Healy, isang Kyalami dive instructor, sa isang reef na tinatawag nilang Teardrop, sa timog ng Breakers Hotel. Nakakita kami ng maraming babaeng magkaaway, ang isa sa kanila ay nakakulong lamang sa likod ng isang basket na espongha mula sa agos, nagpapahinga pagkatapos ng kanyang mahabang paglangoy.

Nagpigil si Mike habang kumukuha ng mga litrato sa ilalim ng dagat ang kanyang mga diver, hinahangaan ang matandang pagong.

Ang Kyalami Scuba Club dive instructor na si Mike Healy kasama ang magkaaway sa labas ng Breaker's Reef, halos isang milya sa malayo sa pampang sa Palm Beach

Si Norine ay may espesyal na permit na lumangoy kasama ang mga pawikan. Nagtala siya ng data at gumawa ng mga obserbasyon sa bawat pagsisid. Ni-log niya ang mga pag-uugali na hinahangad ng mga siyentipiko. Ang mga mananaliksik noong mga panahong iyon ay bihirang sumisid, at mas madalang na obserbahan ang pag-uugali ng kanilang mga nasasakupan sa ligaw, tiyak na hindi kasingdalas ni Norine, na araw-araw ay nagsisisid.

Barnacle scrub

Ilang iba pang babaeng magkaaway ang nakita sa Teardrop Reef. Sa pangalawang pagsisid sa Breakers Reef, apat kung nanatili silang matanong at lumangoy sa mga diver.

Kung minsan, ipapasa pa ni Norine ang kanyang regulator kay Robert, isang reptilya na humihinga ng hangin, para hindi na niya kailangang putulin ang kanilang pagsisid nang magkasama sa pamamagitan ng paglangoy sa ibabaw. Kilala ni Robert si Norine, at lalangoy siya papunta sa kanya upang kuskusin ng mga barnacle ang kanyang shell gamit ang isang 'scrungee' pad na palagi niyang dala.

Sa pinakamasamang panahon ng polusyon, nang ang mga tagapamahala ng tubig ay nagbukas ng mga tarangkahan ng kanal sa panahon ng malakas na pag-ulan upang maiwasan ang pagbaha sa kanluran, ang mga suson ng putik ay lumabas sa karagatan. Iniulat ni Norine na nakakita ng mga pagong na nilulubog ang kanilang mga sarili sa putik upang alisin ang mga barnacle ng oxygen, na pinapatay sila. Ito ay isang pinaka-hindi pangkaraniwang matalinong pag-uugali, na katulad ng isang unggoy na gumagamit ng isang tool.

Ang mga pagong ay dapat na lumabas sa ibabaw upang huminga at madalas na tinatamaan ng mga bangka. Ang patay na pagong na ito ay pinatay kamakailan ng isang propeller ng bangka na pumutol sa shell nito

Ang mga pawikan sa dagat ay nasa krisis. Sa kabila ng mga proteksyon bilang mga endangered species sa USA, sila ay hinahabol pa rin para sa pagkain, at marami ang namatay sa mga aksidente. Ang ilan ay namamatay sa paghihirap, pagkatapos makain ng mga basurang plastik ay napagkamalan nilang dikya.

Nakakatakot ang mga istatistika ng populasyon ng pawikan. Ang mga pagtatantya ay naglagay ng Kemp's Ridleys sa 3,000, loggerheads sa 91,000, hawksbills sa 30,000, leatherbacks sa 133,000, olive sa 558,000, flatbacks ng Australia sa 7,000 at greens sa 245,000.

Ang Palm Beach ay tahanan ng loggerhead, hawksbill, berde, leatherback at, bihira, ang Kemp's Ridley, ang huli ay dumadaan lamang sa mga biyahe sa hilaga sa baybayin. Hindi sila pugad doon.

Matandang magkaaway na 18m ang lalim sa Teardrop Reef. Ang mga pagong ay maaaring mabuhay ng mahabang buhay, ang ilan ay nasa edad 90 kung hindi sila mabiktima ng mga lambat, mga plastik na labi o mga aksidente sa mga bangka kapag sila ay lumutang upang huminga

Ang mga pagong ay buhay at maayos ang Mga Palm Beach. Gayon din ang Scuba Club. Ang mga bagong henerasyon ng mga diving instructor, na nagmomodelo sa etika ng bagong may-ari, ay nagsisiguro ng proteksyon ng mga reef creature pati na rin ang pagbubukas ng mga bintana para sa mga gustong makakita ng isang natural na phenomenon na sinasaliksik pa, kahit ngayon, hindi gaanong naiintindihan. Bumalik na ang mga pagong.

Gayundin ni John Christopher Fine sa Divernet: MGA PAGONG DAGAT SA BRINK, MAS MASAYA ANG MGA CORAL SA GULF STREAM, TALES OF DIVING'S TRUE PIONEERS, AMA NG SINING SA ILALIM NG TUBIG: ANDRE LABAN, EEP DOODOO: DIVER'S-EYE VIEW NG ISANG PROBLEMA SA FLORIDA, MGA MAGSASAKA NG CORAL NA NAGBABAGO NG KINABUKASAN