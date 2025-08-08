Ang nakakabaliw na mundo ng paggawa ng pelikula sa ilalim ng dagat kasama si Tom Park

Si Tom Park ay isang mahusay na underwater cinematographer at direktor mula sa Australia, na may higit sa isang dekada ng karanasan sa pagtatrabaho sa underwater film industry, at tatalakayin niya ang 'nakakabaliw na mundo ng paggawa ng pelikula sa ilalim ng dagat' kapag siya ay pumunta sa Main Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.
Nagtrabaho si Tom sa iba't ibang mga proyekto, mula sa mga tampok na dokumentaryo at mga natural na pelikula sa kasaysayan para sa mga kliyente kabilang ang BBC, Netflix, Amazon Prime Video at David Attenborough, at ang kanyang trabaho ay kinilala ng mga parangal mula sa mga festival ng pelikula sa buong mundo, kabilang ang prestihiyosong Wildscreen Festival.
Kilala si Tom sa kanyang teknikal na kadalubhasaan sa pagtatrabaho sa mga underwater na camera at kagamitan, pati na rin sa kanyang malikhaing pananaw sa pagkuha ng kagandahan at pagiging natatangi ng mundo sa ilalim ng dagat. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang karera sa paggawa ng pelikula sa The Great Barrier Reef at East Coast ng Australia, at masigasig tungkol sa konserbasyon ng karagatan at paggamit ng kanyang sining upang itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga marine ecosystem.
Ang GO Diving Show ANZ
Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.
Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.
Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, ahensya ng pagsasanay, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.
Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre.