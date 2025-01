Ang mga sinaunang kababalaghan sa Malta at Gozo

Si Prof Timmy Gambin ay isang Associate Professor sa Maritime Archaeology sa Department of Classics and Archaeology, University of Malta, at siya ay nangunguna sa mga ekspedisyon sa mga hindi pa natuklasang wrecks at sinaunang mga site sa loob ng maraming taon – dadalhin ka niya sa isang paglalakbay sa likod. ang mga eksena ng ilan sa pinakabagong pananaliksik sa Pangunahing Yugto sa GO Diving Show Marso.

Nagtapos si Prof Gambin ng History mula sa Unibersidad na ito at nagpatuloy upang makamit ang kanyang Masters sa Maritime Archaeology at History mula sa Unibersidad ng Bristol, kung saan nakuha rin niya ang kanyang titulo ng doktor sa Maritime Archaeology. Siya ay kasangkot sa maraming collaborative na proyekto sa pananaliksik, at nag-co-direct din sa maraming offshore underwater survey sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean.

Ang Virtual Museum

Si Timmy ang nagpasimula at direktor ng The Virtual Museum – Underwater Malta. Ang mga pamanang kultural sa ilalim ng dagat ay hindi nakikita at mas madalas na wala sa isip. Ang dahilan para sa sitwasyong ito ay simple - ang pisikal na hadlang na nilikha ng dagat mismo. Sa ngayon, tanging mga diver o mga tao sa mga submarino ang makakabisita sa mga makasaysayang time capsule na ito. Mayroon pa ring mga limitasyon na dulot ng lalim, liblib at batas.

Sa katunayan, ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng UNESCO Convention sa Proteksyon ng Underwater Cultural Heritage ay ang 'Ang mga Partido ng Estado ay dapat magsulong ng kamalayan ng publiko tungkol sa halaga at kahalagahan ng pamanang pangkultura sa ilalim ng dagat', isang prinsipyo na ganap na itinataguyod ng The Virtual Museum – Underwater Malta. Dinadala ng online na platform na ito ang pamana ng kultura sa ilalim ng dagat sa ibabaw at sa mga tahanan ng pangkalahatang publiko.

Gamit ang 3D, virtual reality at iba pang media, ang layunin ng website na ito ay magbigay ng access at ibahagi ang natatanging underwater cultural heritage ng Malta sa lahat ng miyembro ng publiko.

Ang Phoenician Shipwreck Project

Noong 2007, sa panahon ng isang offshore remote sensing survey na naglalayong imapa ang Underwater Cultural Heritage ng Malta, isang maliit na anomalya ang napansin sa data ng sonar.

Simula noon, ang Unibersidad ng Malta, sa pakikipagtulungan sa isang bilang ng mga internasyonal na kasosyo, ay pinag-aaralan kung ano ang naging isa sa mga pinaka nakakaintriga kamakailang arkeolohikong pagtuklas sa ilalim ng dagat.

Matatagpuan sa lalim na 110m mula sa Xlendi Bay sa Gozo, ang Phoenician na shipwreck ay binubuo ng isang buo at mahusay na napreserba na pinaghalong kargamento na datable hanggang sa ika-7 siglo BC. Ang magkahalong nilalaman ng mga bato at ceramic na bagay ay nagbibigay-liwanag sa kasaysayan ng ekonomiya at mga network ng kalakalan ng Central Mediterranean sa panahon ng Archaic.

Bilang karagdagan sa mga benepisyo ng arkeolohiko - kabilang ang pag-aaral ng hanggang ngayon ay hindi kilalang mga ceramic na tipolohiya pati na rin ang isang malawak na iba't ibang mga pang-agham na pagsubok sa mga yugto ng post-excavation - ang site na ito ay nagpapakita ng iba pang mga hamon at pagkakataon tungkol sa mga pamamaraan at pag-access, pati na rin ang komunikasyon ng naturang isang site.

Maaari mong malaman ang higit pa sa Phoenician Shipwreck Project dito, at ang The Virtual Museum dito.

Ang mga sinaunang kababalaghan sa Malta at Gozo 2

