Ibinigay ng Dagat Aegean ang mga lihim nito

Si Marinos Giourgas ay isang aktibong PADI, TDI at IANTD na teknikal at rebreather na diving instructor na nakabase sa katimugang baybayin ng Athens, Greece, at isang brand ambassador para sa Otter Drysuits, at siya ang magpaparangal sa Tech Stage sa GO Diving Show Marso.

Sinimulan ni Marinos ang kanyang karera sa diving noong unang bahagi ng 1990s at mula noon ang kanyang sigasig na kumonekta sa kalikasan at ang kanyang pagkahilig sa pakikipagsapalaran at ang Unang Digmaang Pandaigdig at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay naging posible para sa kanya na lumahok sa ilang mga ekspedisyon sa Dagat ng Greece upang matuklasan at tuklasin. ang mga underwater relics ng nakaraan.

Ang isla ng Malta, kung saan nakuha niya ang kanyang tech na pagsasanay at nagtrabaho bilang isang tech instructor, ay naging kanyang pangalawang tahanan. Naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa kanyang hilig sa diving (Indonesia, Hawaii, Micronesia, Thailand, Egypt, Cyprus, atbp) at nagtrabaho sa ilang mga dive center sa Greece, kung saan pinahahalagahan niya ang kagandahan at ang makasaysayang halaga ng mga wrecks. nakahiga sa ilalim ng dagat ng Aegean.

Siya ang nagtatag ng Aegeantec, isang pangkat ng mga masugid na maninisid na nag-aalok ng pagsasanay sa teknikal, trimix at CCR diver na may saklaw ng pagbisita sa mga malalalim na wrecks nang may kaligtasan. Pinamamahalaan ng Marinos ang technical diving section ng isa sa pinakamalaking dive center sa lugar, na nagbibigay ng pagsasanay at paggabay sa mga techies sa mga hindi nasirang dive site na kakaunti lamang – kung mayroon man – ang makakakita. Ang kanyang base ay nasa coastal area ng Athens at nagbibigay ng mataas na standard na gear para sa malalim na diving, isang gas blending station na nag-aalok ng air, nitrox at trimix gas fills, at malapit sa iba't ibang shipwrecks at nakamamanghang reef.

Hindi kilalang war relic sa Aegean Sea

Ang usapan ni Marinos sa Tech Stage ay tungkol sa unang pagsisid sa isang hindi kilalang at bihirang Kriesgmarine relic na nagpapahinga nang malalim sa Dagat Aegean pagkatapos ng kilalang labanan sa Leros noong 1943. Ang pagtatanghal ay hahatiin sa dalawang elemento – ang kuwento ng ang mga diver at ang kanilang mga pagsisikap na positibong kilalanin ang barko, at ang kasaysayan sa likod ng paglubog nito.

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang nag-iisang consumer dive at travel show sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 March 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal sa TV, may-akda at mga paboritong Monty Hall, at ang dynamic na duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality na tech-wreck dive at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataon na subukan ang iyong kamay sa wreck mapping gamit ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang 'shipwreck' - lahat ay nakakalat sa patuloy na dumaraming hanay ng mga stand mula sa mga tourist board, manufacturer, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

