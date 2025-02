Si Steve Backshall ang nangunguna sa Pangunahing Yugto

Multi-award-winning na TV presenter na si Steve Backshall – headline speaker sa GO Diving Show sa Marso – ibabaling ang kanyang atensyon sa dalawang diver-favourite, mga balyena at pating.

Isang all-action hero, na-explore ni Steve ang ilan sa mga pinaka-malayong lugar sa planeta. Ito, kasama ng kanyang walang kapantay na kaalaman sa wildlife at sa natural na mundo, ay ginagawa siyang isang kamangha-manghang panauhing tagapagsalita.

Bilang isa sa mga pinaka-abalang nagtatanghal sa telebisyon, marahil ay pinakakilala sa kanyang kahanga-hangang tagumpay Nakamamatay serye, lalabas si Steve sa Main Stage sa Sydney kasama ang mga tulad ng diving luminaries na Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson at Maria Bollerup.

Kamakailan ay naglakbay si Steve sa pag-film sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans Balyena para sa Sky TV, isang ground-breaking na programa na sumusubaybay sa aming pinaka-iconic, ngunit nanganganib, species. Naka-film na rin siya paglalakbay-dagat at Pating para sa Sky TV at lumabas sa Ang Ating Nagbabagong Planeta para sa BBC One ng UK – isang ambisyosong pitong taong serye na nagdodokumento ng anim sa ng planeta karamihan sa mga nanganganib na ecosystem.

Bago ito, para sa Nawalang Lupain ng Jaguar, ginawa niya ang unang pag-akyat sa Mount Upuigma sa Venezuela, natulog sa patayong talampas, at natagpuan ang hindi kilalang mga species ng mga hayop sa tuktok. Umalis din siya sa ilalim ng Kaiteur Falls sa Guyana patungo sa babad na wonderland sa ibaba.

In Nawalang Lupa ng Bulkan, si Steve ang unang tagalabas na pumasok sa Volcano Mount Bosavi - kung saan natuklasan ng team ang hanggang 40 bagong species, kabilang ang pinakamalaking daga sa mundo! Nakibahagi rin si Steve sa isang brutal na ekspedisyon ng caving na nagbukas ng isang bagong daanan sa Mageni Cave sa New Britain.

Kasama sa iba pang serye Expedition Sayangka, kung saan halos lamunin siya ng mga humpback whale at natangay sa loob ng isang glacier, at Ang Venom Hunter, kung saan tiniis niya ang mga tusok ng daan-daang bullet ants (ang pinakamasakit na nakakatusok na invertebrate) sa isang seremonya ng pagsisimula.

Kasama sa iba pang mga pelikulang ginawa niya Ilang St Kilda, Extreme Britain – Mga Kuweba, Mga Tagasubaybay ng Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live at Undiscovered Worlds kasama si Steve Backshall.

Isang mahusay na manunulat, ang pinakakamakailang libro ni Steve, Deep Blue, ay isang timpla ng memoir, maglakbay, at marine at environmental science na nagdadala sa atin sa paglilibot sa maraming mundo ng buhay na tubig: mula sa ilalim ng dagat na mga disyerto at rainforest hanggang sa ebolusyon ng mga bayani sa karagatan tulad ng sea turtle at great white shark, hanggang sa mabilis na pagbaba ng estado ng white polar seas at coral reef. Si Steve ay pipirma kaagad ng mga kopya ng Deep Blue pagkatapos ng kanyang mga pag-uusap sa parehong araw.

Para bang hindi iyon sapat, noong 2023, nagpakita si Steve ng matinding katatagan, determinasyon, pagmamaneho, at ambisyong basagin ang isang bagong rekord sa mundo – para sa pinakamabilis na oras upang magtampisaw sa haba ng Thames River sa UK.

Ang mga pag-uusap ni Steve sa Main Stage ay:

Pag-aaral na magsalita ng 'balyena'

Papasok tayo sa ginintuang panahon ng pag-unawa sa mundo ng mga balyena, at sa malapit na hinaharap kung kailan hindi lang natin naiintindihan ang mga balyena, kundi pati na rin ang pag-uusap…

Pating – mas matanda kaysa sa mga puno

Nose-to-nose encounters sa lahat mula sa maliliit na tasselled wobbegong hanggang sa magagaling na puti, tigre, toro at magagaling na martilyo.

Pinangunahan ni Steve Backshall ang Pangunahing Yugto 2

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang tanging consumer dive at maglakbay palabas sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 Marso 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Halls, Dr Timmy Gambin, na tatalakay sa mayamang pamana ng maritime at panahon ng digmaan ng Malta, at ang dinamikong duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Si Andy Torbet ay muling magiging MC sa Main Stage, gayundin ang pagbibigay ng isang pagtatanghal sa mga hamon ng pagbaril ng teknikal na diving para sa mga palabas sa TV. Ang isang listahan ng lahat ng mga nagsasalita, kabilang ang mga timing, ay matatagpuan dito.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality na tech-wreck dive, breath-hold workshops at lining-out drills, marine biology zone at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataong subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang mga arrays ng lahat ng uri ng wreck. nakatayo mula sa mga tourist board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers.

