Nakatuon si Steve Backshall sa mga pating at balyena

Multi-award-winning na TV presenter na si Steve Backshall – headline speaker sa inaugural GO Diving Show ANZ kaganapan sa Setyembre 28-29 – ibabaling ang kanyang atensyon sa dalawang diver-favourite, mga balyena at pating.

Isang all-action hero, na-explore ni Steve ang ilan sa mga pinaka-malayong lugar sa planeta. Ito, kasama ng kanyang walang kapantay na kaalaman sa wildlife at sa natural na mundo, ay ginagawa siyang isang kamangha-manghang panauhing tagapagsalita.

Bilang isa sa mga pinaka-abalang nagtatanghal sa telebisyon, marahil ay pinakakilala sa kanyang kahanga-hangang tagumpay Nakamamatay serye, lalabas si Steve sa Main Stage sa Sydney kasama ang mga tulad ng diving luminaries na sina Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson at Pete Mesley.

Kamakailan ay naglakbay si Steve sa pag-film sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans Balyena para sa Sky TV, isang ground-breaking na programa na sumusubaybay sa aming pinaka-iconic, ngunit nanganganib, species. Naka-film na rin siya paglalakbay-dagat at Pating para sa Sky TV at lumabas sa Ang Ating Nagbabagong Planeta para sa BBC One ng UK – isang ambisyosong pitong taong serye na nagdodokumento ng anim sa ng planeta karamihan sa mga nanganganib na ecosystem.

Ang Shark with Steve Backshall ay isang revelatory series na ipinagdiriwang ang kababalaghan ng mga pating at tinatanggal ang mito ng mga pating bilang mga cold blooded killers lamang. Credit ng Larawan: Sky UK Limited_True to Nature

Bago ito, para sa Nawalang Lupain ng Jaguar, ginawa niya ang unang pag-akyat sa Mount Upuigma sa Venezuela, natulog sa patayong talampas, at natagpuan ang hindi kilalang mga species ng mga hayop sa tuktok. Umalis din siya sa ilalim ng Kaiteur Falls sa Guyana patungo sa babad na wonderland sa ibaba.

In Nawalang Lupa ng Bulkan, si Steve ang unang tagalabas na pumasok sa Volcano Mount Bosavi - kung saan natuklasan ng team ang hanggang 40 bagong species, kabilang ang pinakamalaking daga sa mundo! Nakibahagi rin si Steve sa isang brutal na ekspedisyon ng caving na nagbukas ng isang bagong daanan sa Mageni Cave sa New Britain.

Kasama sa iba pang serye Expedition Sayangka, kung saan halos lamunin siya ng mga humpback whale at natangay sa loob ng isang glacier, at Ang Venom Hunter, kung saan tiniis niya ang mga tusok ng daan-daang bullet ants (ang pinakamasakit na nakakatusok na invertebrate) sa isang seremonya ng pagsisimula.

Kasama sa iba pang mga pelikulang ginawa niya Ilang St Kilda, Extreme Britain – Mga Kuweba, Mga Tagasubaybay ng Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live at Undiscovered Worlds kasama si Steve Backshall.

Isang mahusay na manunulat, ang pinakakamakailang libro ni Steve, Deep Blue, ay isang timpla ng memoir, paglalakbay, at marine at environmental science na nagdadala sa atin sa paglilibot sa maraming mundo ng aquatic life: mula sa ilalim ng dagat na mga disyerto at rainforest hanggang sa ebolusyon ng mga bayani ng karagatan tulad ng sea turtle at great white shark, hanggang ang mabilis na pagbaba ng estado ng white polar seas at coral reef.

Para bang hindi iyon sapat, noong 2023, nagpakita si Steve ng matinding katatagan, determinasyon, pagmamaneho, at ambisyong basagin ang isang bagong rekord sa mundo – para sa pinakamabilis na oras upang magtampisaw sa haba ng Thames River sa UK.

Ang mga pag-uusap ni Steve sa Main Stage ay:

Pag-aaral na magsalita ng 'balyena'

Papasok tayo sa ginintuang panahon ng pag-unawa sa mundo ng mga balyena, at sa malapit na hinaharap kung kailan hindi lang natin naiintindihan ang mga balyena, kundi pati na rin ang pag-uusap…

Pating – mas matanda kaysa sa mga puno

Nose-to-nose encounters sa lahat mula sa maliliit na tasselled wobbegong hanggang sa magagaling na puti, tigre, toro at magagaling na martilyo.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, trydives , isang demonstration pool, mga sirena, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.