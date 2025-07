Ang pinakalumang kilalang shipwreck ng South Australia

Si James Hunter ay ang Acting Manager ng Maritime Archaeology sa Australian National Maritime Museum (ANMM), at siya ay nasa ANZ / Inspiration Stage sa GO Diving Show sa Sydney noong Setyembre, kung saan tatalakayin niya ang tungkol sa pagtuklas, dokumentasyon at interpretasyon ng pinakalumang kilalang shipwreck ng South Australia.

Natanggap ni James ang kanyang PhD sa maritime archeology mula sa Flinders University at MA sa history at historical archeology mula sa University of West Florida. Siya ay kasangkot sa mga larangan ng historikal at maritime na arkeolohiya sa loob ng tatlong dekada at lumahok sa pagsisiyasat ng ilang internasyonal na makabuluhang mga lugar ng pagkawasak ng barko sa Estados Unidos, kabilang ang submarino ng American Civil War. HL Hunley at ang Emanuel Point Shipwreck, isang Spanish galleon na nasira sa Pensacola Bay, Florida noong 1559.

Nagsimula siyang magtrabaho sa ANMM noong 2015 at lumahok sa ilan sa mga proyektong arkeolohiyang pandagat nito, kabilang ang mga survey sa pagkawasak ng barko ng unang submarino ng Australia. AE1 sa Papua New Guinea, ang World War Two light cruiser na HMAS Perth (I) sa Indonesia, at ang paghahanap para sa, at pagkakakilanlan ng, lugar ng pagkawasak ng HMB ni James Cook Endeavour sa Estados Unidos.

Nag-curate siya kamakailan ng isang eksibisyon tungkol sa lugar ng pagkawasak ng barko ng unang bahagi ng ika-19 na siglong English immigrant vessel Timog Australia at pinamunuan ang isang pangkat na nakatuklas sa lugar ng pagkawasak sa kalagitnaan ng ika-19 na siglong Dutch merchant ship Koning Willem de Tweede.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

