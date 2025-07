Dinadala ni Sheree Marris ang octopus sa Main Stage

Ang marine biologist, award-winning na may-akda at documentary film-maker na si Sheree Marris ay nasa Main Stage sa Setyembre GO Diving Show ANZ sa Sydney, at pag-uusapan niya ang tungkol sa kakaiba, mapangahas at wala sa mundong buhay ng pugita.

Kung si Sheree ang gusto niya, ipapalit niya ang baga sa hasang at ipagpalit ang mga binti para sa isang kislap na buntot ng sirena—ngunit dahil may iba pang plano ang ebolusyon, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paghihip ng mga bula at paggawa ng mga alon sa pangangalaga sa dagat. Kilala siya sa paglikha ng mga matapang at makabagong proyekto na nagtulay sa agwat sa pagitan ng agham at ng publiko - isipin ang mga internasyonal na eksibisyon, IMAX na pelikula at mga kampanyang nakakakuha ng ulo ng balita.

Kasama sa kanyang mga publikasyon ang KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, isang bastos na pagsisid sa ilalim ng dagat na mundo ng pagpaparami, at ang kanyang pinakabagong aklat na Octopuses: Underwater Wonders. Sa pamamagitan ng kakayahan sa paggawa ng kumplikadong agham sa mga nakakaakit na kwento, si Sheree ay isa ring regular na komentarista sa media, Adjunct sa James Cook University, at kinilala na may maraming parangal sa Young Australian of the Year, Centenary Medal, at Committee para sa Melbourne Achiever Award. Asahan ang simbuyo ng damdamin, layunin at isang splash ng sass.

Dala ni Sheree Marris pugita sa Pangunahing Yugto 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Kunin ang iyong mga tiket ngayon!

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.