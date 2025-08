Conservation ng pating kasama si Taylor Ladd-Hudson

Pating conservationist at environmentalist Taylor Ladd-Hudson ay nasa Main Stage sa Sydney's GO Diving Show ANZ noong Setyembre na tinatalakay ang kahalagahan ng mga pating, ang kanilang mga banta at kung paano mabubuhay sa tabi nila.

Si Taylor, isang 16 na taong gulang mula sa Sunshine Coast, ay isang freediver, snorkeller, scuba diver, miyembro ng patrol para sa Noosa Surf Life-saving Club at lokal na surfer. Ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang libreng oras sa karagatan at nagtatrabaho kasama ng mga organisasyon tulad ng Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, iba't ibang mga lokal na grupo ng pagliligtas ng wildlife pati na rin ang kasalukuyang pakikipagtulungan kasama ang icon ng Australia na si Valerie Taylor upang lumikha ng mga marine protected area sa East Coast.

Matapos malaman ang tungkol sa mga banta na kinakaharap ng mga pating, naging masigasig siya sa pagprotekta sa kanila at pagsulong ng magkakasamang buhay sa pagitan ng mga tao at buhay sa dagat. Siya ay regular na nagtatanghal sa mga paaralan at kumukunsulta sa mga lokal na konseho at mga ministro ng estado, na nag-aalok ng mga alternatibo sa QLD at NSW Shark Control Programmes.

Noong 2024 lamang, nakipag-usap si Taylor sa mahigit 3,000 estudyante sa 50-plus na paaralan, na tinutulungan ang mga kabataan na maunawaan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga pating sa malusog na ekosistema ng karagatan.

Sa pamamagitan ng kanyang social media platform na @taylor_x_ocean, naabot niya ang mahigit 35 milyong tao, tinuturuan at binibigyang-inspirasyon ang isang bagong henerasyon na igalang, protektahan, at makisama sa mga pating.

Ang GO Diving Show ay nagaganap sa Sydney Showground sa Setyembre 6-7

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

