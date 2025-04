Ang Scuba Show ay bumalik sa Long Beach - i-book ang iyong mga tiket ngayon

Ang Scuba Show, nasa ika-38 na ngayonth taon, babalik sa espirituwal na tahanan nito sa Long Beach noong 2025 at nangangako ng napakaraming mga kawili-wiling tagapagsalita, maraming masasayang aktibidad at atraksyon, at malawak na hanay ng mga exhibitor upang makatulong na magbigay ng inspirasyon at pagtuturo sa mga bisita.

Sa katapusan ng linggo ng Mayo 31 / Hunyo 1, ang Scuba Show – ang pinakamalaking consumer dive expo sa America – ay babalik sa Long Beach, California, at sinumang may interes sa scuba diving o buhay sa karagatan ay makakahanap ng maraming matutuwa.

Sa loob ng dalawang araw, ang Long Beach Convention Center ay naging tahanan ng daan-daang exhibit na nagtatampok ng bago at rebolusyonaryong dive gear, California dive boat, island government, dive resorts at liveaboards mula sa buong mundo (maraming nag-aalok ng magagandang show offer at deal), photo at video pros, ocean-themed art, alahas at pananamit, marine-related non-profit na organisasyon, mas maraming atraksyon na may kaugnayan sa dagat, at mas maraming atraksyon sa pool, at maraming nakakatuwang lugar.

Ang Long Beach Convention Center ay isang world-class meeting facility na matatagpuan sa magandang harbor setting sa loob ng maigsing lakad papunta sa waterfront restaurant, entertainment, Aquarium of the Pacific, at sa view ng sikat na Queen Mary. Sagana ang may bayad na paradahan sa convention center at mga kalapit na lote.

Ipinapakita

Ang underwater digital artist at big-picture expert na si Jim Hellemn, ang lumikha ng 125-foot glass wall ng California's aquatic forests sa Aquarium of the Pacific, ay magpapakita ng malalaking gallery print na nagpapakita ng mga nakamamanghang kulay ng coral reef sa buong mundo, at mga super-resolution na larawan ng mga kelp forest ng California.

Ang palaging sikat na New Product Showcase ay magbibigay liwanag sa ilan sa mga pinakabagong produkto na kamakailang inilabas o malapit nang ipalabas sa merkado.

Ang koponan ng pagsisid ng Sheriff, na kumpleto sa kanilang kambal na bangka at trak, ay muli sa bulwagan.

Halika at tingnan ang maraming bagong kagamitan

Hand's on nakakatuwang mga atraksyon

Kunin ang iyong mga kaibigan at kumuha ng ilang nakakatuwang larawan sa 'great white shark cage', o huminto sa isa sa mga photo station – kumpleto sa hanay ng diving at marine-related props – upang makuha ang ilang natatanging alaala.

Maaari mong palibutan ang iyong sarili ng mapang-akit na marine life sa Kelp Dome Theatre, o kung gusto mo ng kaunting excitement, tingnan kung gaano katagal ka magtatagal sa bucking rodeo shark!

Huminto sa Scuba Show Art Booth at gumawa ng sarili mong mga sticker at 3D sculpture na inspirasyon ng karagatan. Ang Art Director ng California Diving News na si Doreen Hann ay mag-iimbita rin sa mga bata (at mga artista sa lahat ng edad) na gamitin ang kanilang mga kasanayan sa sining sa isang canvas na inspirasyon ng seascape ng California - ang natapos na seascape ay ibebenta, na may mga kita na sumusuporta sa mga kawanggawa na may temang dagat.

Ang 'Shark Cage' ay gumagawa ng isang mahusay na prop ng larawan

Mga Exhibitor

Maraming booth ang naghihintay sa mga bisita sa Scuba Show, habang ang mga tourist board, tour operator, dive resort, charter boat, liveaboards, training agencies, gear manufacturer, clothing company, jewelry firms at iba pa ay nagpapakita ng kanilang mga handog. Maging inspirasyon para sa iyong susunod na dive adventure, sa iyong susunod na pagbili, o pagkumpleto ng iyong susunod na certification, o paggawa lang ng ilang retail therapy!

seminar

Pumili mula sa isang line-up ng higit sa 70 nakakaaliw at pang-edukasyon na mga seminar. Kabilang sa mga dive expert na nakikipag-usap sa sahig ang mga tulad nina Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim at Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Capt John Kades, Andy at Allison Sallmon, at Dale at Kim Sheckler. Kasama sa mga paksa ang pag-uugali ng mga hayop, ang pinakamahusay na California beach dives, mga lihim ng coral reef, Nemo's Undersea Gardens, isang fitness formula para sa mga diver, exploration diving, mga pagkakamali ng diver, how-to photo at video session, diving pagkatapos ng sunog, mga isyu sa kaligtasan para sa mas lumang diver, human factor sa diving, destinasyon at mga seminar ng produkto, workshop para sa mga propesyonal, at higit pa. Bisitahin www.scubashow.com para sa kumpletong listahan ng seminar, mga paglalarawan, oras, numero ng silid, talambuhay ng tagapagsalita at mga update. NB: Ang mga seminar ay maaaring magbago.

Tingnan kung gaano katagal ka makakasakay sa rodeo shark

Mahigit $50,000 sa mga door prize

Patuloy na gaganapin ang mga drawing sa panahon ng palabas para sa iyong pagkakataong manalo ng mga bagong kagamitan sa pag-dive, mga paglalakbay sa mga destinasyon sa pagsisid sa buong mundo, sining at mga masasayang bagay. Ang pagpasok sa door prize ay kasama sa isang tiket na binili online o sa palabas – at hindi mo kailangang dumalo para manalo. Magagawa mong tingnan ang mga premyo na inaalok sa www.scubashow.com

Sabado ng gabi party

Kapag nagsasara na ang palabas para sa gabi, sumali sa Scuba Show team para sa isang impormal na pagtitipon na may live na musika, mga bar at food truck, at magpakawala kasama ang mga kapwa diver. Sumali sa raffle para manalo ng magagandang premyo, na may mga kita sa isang charity na may temang karagatan. Ang pagpasok ay libre sa lahat ng dadalo sa Scuba Show. Suriin sa www.scubashow.com para sa mga anunsyo ng partido na mas malapit sa petsa ng kaganapan.

Magkita-kita at magsaya kasama ang mga kapwa diver

Scuba Show 2025 – kunin ang iyong mga tiket nang maaga!

Ang Scuba Show ay magaganap sa Sabado 31 Mayo at Linggo 1 Hunyo sa Hall C sa Long Beach Convention Center. Ang Scuba Radio ay magho-host ng mga pre-show na 'warm-up' sa parehong araw mula 9.15am-10am – asahan ang kasiyahan at mga laro, at ilang magagandang giveaways.

Mga oras ng pagbubukas

Sabado 31 Mayo - 10am hanggang 6pm

Linggo Hunyo 1 - 10am hanggang 5pm

Available na ang mga ticket

Mag-book ng mga tiket nang maaga at iwasan ang pila kapag dumalo ka.

