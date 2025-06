Ang Scuba Show ay matagumpay na bumalik sa Long Beach

at 10: 25 am

ang 38th Ang Scuba Show ay inilunsad sa Long Beach, California, sa katapusan ng linggo ng 31 Mayo/1 Hunyo at, bilang angkop sa pinakamalaking kaganapan ng consumer dive sa USA, nag-alok ito ng maraming exhibitors, seminar at interactive na elemento sa mga divers sa lahat ng antas ng karanasan.

Libu-libong sabik na maninisid ang dumagsa sa Long Beach Convention Center para sa taunang Ipakita ang Scuba – pagbabalik sa espirituwal na tahanan nito pagkatapos ng maikling paglipat ng nakaraang taon sa Los Angeles – at marami ang napigilan ang lahat mula sa mga entry-level na diver hanggang sa mga batikang beterano na inookupahan ang buong weekend.

Sa daan-daang exhibitors, mula sa mga ahensya ng pagsasanay, mga espesyalista sa paglalakbay, mga board ng turista at mga gumagawa ng alahas hanggang sa mga tagagawa ng kagamitan, mga liveaboard, mga charter boat, mga dive center, mga retailer at mga resort - at marami, higit pa - ang mga dumalo ay nasiraan ng pagpili kung sino ang kanilang kakausapin. Ang Scuba Show ay ang perpektong lugar para tingnan ang bagong gear, ihanay ang iyong susunod na dive certification, planuhin ang iyong nalalapit na dive adventure, o makibahagi sa isang lugar ng retail therapy, lahat kasama ng mga mahilig sa kaparehong pag-iisip. Nagkaroon ng kapansin-pansing buzz sa loob ng dalawang araw, mula sa pagbukas ng mga pinto noong Sabado ng umaga, at ang magiliw at nakakaengganyang kapaligiran na ito ay nagpatuloy hanggang sa magsara ang palabas noong Linggo ng hapon.

Ang New Product Showcase ay sikat sa gear hounds

Kilala ang kaganapan para sa host ng mga premyo na nakahanda sa katapusan ng linggo, at mayroong mahabang listahan ng mga door prize, mula sa mga pananatili sa resort at kagamitan sa pagsisid, hanggang sa mga liveaboard trip at higit pa. Ang unang 25 na tao sa pinto noong Sabado na tumawag ng California Diving News booth na may kasamang certificate mula sa morning Welcome Show - na isinusuot ni Greg Holt mula sa Scuba Radio tuwing umaga upang aliwin ang mga masa bago magbukas ang mga pinto ng palabas - ay nakakuha ng TEKNA Splash-Lite LED flashlight.

Isang charity raffle ang naganap noong Sabado ng gabi sa show party, na ang lahat ng nalikom ay mapupunta sa karapat-dapat na Zale Parry Scholarship. Itinanghal si Ed Stetson ng 2025 Scuba Service Award, bilang parangal sa kanyang paglilingkod sa komunidad ng diving. Si Stetson ay nagsasanay sa mga recreational, research at commercial divers sa loob ng mahigit 45 taon, at kilala bilang volunteer organizer ng ilan sa pinakamalaking non-profit na kaganapan na nakikinabang sa mga diver at industriya ng diving, kabilang ang Hans at Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival, at ang Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Si Ed Stetson ay tumatanggap ng kanyang parangal mula kay Leslie Leaney

Napakaraming seminar na mapagpipilian

Sinamantala ng maraming dumalo ang pagkakataong bumili ng all-access pass, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makasama sa ilan sa mga host ng mga seminar na nagaganap sa mga silid na matatagpuan mismo sa ilalim ng main show hall. Sa kabuuan, anim na silid ng seminar ang nagho-host ng higit sa 60 mga pag-uusap, pagtatanghal at demonstrasyon.

Ang mga ito ay mula sa mga pag-uusap sa mga dive site ng California at iba pang mga lokal na paksa ng interes, hanggang sa mga pandaigdigang destinasyon, larawan mga pahiwatig at payo, kaligtasan sa pagsisid, pagpapalawak ng iyong hanay ng kasanayan, at marami pang iba.

Dale Sheckler na nagtatanghal sa California diving

Kasama sa mga tagapagsalita para sa 2025 ang mga tulad nina Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon at Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic, at Charlotte Seid.

Pakikipag-ugnay

Habang umiikot ang Scuba Show sa mga exhibitor booth, marami ring interactive na elemento na nakatuldok sa buong hall para tangkilikin ng mga dadalo. Ang mga ito ay mula sa trydive pool – na bukas sa sinumang may edad na 10 at pataas para makaranas ng scuba first-hand – hanggang sa kahanga-hangang 40-foot-long 'Kelp Wall' (ilang marine species ang nakita mo?), New Product Showcase na may mga pinakabagong release para i-market para sa lahat ng 'gear hounds', Deco Dome immersive theater na nagdadala ng mga tao sa isang whistles na destinasyon, at mga sikat na divetop na destinasyon. mula sa Departamento ng Sheriff ng County ng Los Angeles, at sa Art Zone, kung saan ang mga matatanda at bata ay maaaring gamitin ang kanilang pagkamalikhain kasama ang Art Director ng California Diving News na si Doreen Hann. Ang mga pansamantalang tattoo at isang malaking collaborative na piraso ng sining ay ang order ng araw.

Sa loob ng nakaka-engganyong Deco Dome

Nagkaroon din Photo Ang mga istasyon na may lahat ng uri ng props para sa mga Insta-friendly na larawang iyon, pati na rin ang sikat na Shark Cage, at ang Pirate Dive Bar sa Deco Zone ay ang lugar upang makipagkita sa mga kaibigan, maglubog ng nakakapreskong inumin at magpahinga ng iyong mga binti bago 'diving' pabalik sa show floor.

Ang Photo Ang istasyon, na kumpleto sa mga props, ay pinananatiling abala sa buong katapusan ng linggo

Pagpasa sa baton

Ang Scuba Show ay itinatag noong 1987 nina Kim at Dale Sheckler, at matagumpay nilang pinatakbo ang kaganapan hanggang 2011, nang ibenta nila ang palabas - at California Diving News (na inilunsad nila noong 1984) - kina Mark at Ginny Young, na pinalaki ang palabas sa kung ano ito ngayon. Sina Kim at Dale, at marami sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak, ay nagboluntaryo pa rin sa palabas hanggang ngayon, kasama ang mga kaibigan at pamilya nina Mark at Ginny. Ito ay ang mainit, inklusibong kalikasan na tumatagos nang malalim sa Scuba Show sa lahat ng antas, at ito ay bahagi ng kung ano ang nagpapanatili sa mga tao na bumalik bilang mga dadalo taon-taon.

Sa susunod na taon makikita ang Rork Media Limited, ang dynamic na team sa likod ng mga global Scuba Diver magazine (UK, North America, Australia at New Zealand, at Germany) at ang pinapurihan na GO Diving Shows sa UK at Australia, ang pumalit sa renda ng Scuba Show at California Diving News. Isang negosyong pinamamahalaan ng pamilya na may maliit, masigasig na pangkat ng mga nakatuong diver, inaasahan ng Rork Media na isulong ang kaganapan sa mas mataas na taas, na may karagdagang interaktibidad at marami pang iba. Magkita-kita tayo sa Long Beach sa 2026!

Mga larawan ni Liz Marchiondo Imaging