Scuba: Pinaka mapang-akit ngunit pinakanakakatakot na extreme sport?

#askMark Hi Mark, isa akong bagong sertipikadong maninisid at nakagawa na ng 10 dive (lahat sa nirentahang gamit) at sa ilang dive ay naka-lock ang aking panga. Nangyayari din minsan kung mag snorkeling ng matagal kaya iniisip ko kung ito ba ay dahil sa bigat ng 2nd stage o hindi gaanong komportableng mouthpiece. Kung ito ay mouthpiece at nakakuha ako ng magandang isa na akma sa akin (anumang mga rekomendasyon?) Ang mga dive center ba sa pangkalahatan ay magpapalit sa kanila kapag nagrenta ako ng gamit? Salamat sa anumang payo

Val

