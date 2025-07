Scuba diving: Ang $20 bilyon na industriya

Ang sukat ng kita na nakuha mula sa recreational scuba diving ay na-quantified sa unang pagkakataon sa isang internasyonal na pag-aaral - at ang pinakamataas na bilang na higit sa US $20 bilyon (humigit-kumulang £15 bilyon) ay sinabi ng mga may-akda upang magbigay ng isang mahusay na pang-ekonomiyang insentibo para sa marine conservation.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din kung gaano karaming scuba diving ang nagaganap ngayon sa loob ng Marine Protected Areas (MPAs) - at kung gaano karaming mga diving professional ang mga katutubo ng mga bansa kung saan sila nagtatrabaho.

Ang scuba diving ay nag-aambag sa pagitan ng $8.5 at $20.4 bilyon sa pandaigdigang ekonomiya bawat taon, sabi ng marine biologist na si Octavio Aburto-Oropeza mula sa Scripps Institution of Oceanography ng University of California San Diego, na co-authored ng pag-aaral. Ang pagtugis ay itinuturing na sumusuporta sa hanggang 124,000 trabaho sa 170 bansa.

Sinabi na magbigay ng unang komprehensibong pagtatantya ng epekto sa ekonomiya ng industriya ng diving sa buong mundo, ang bagong pag-aaral ay bahagi ng Atlas AquaticaSa Dekada ng Karagatan ng UN proyekto sa pangunguna ni Aburto-Oropeza. Ang mga natuklasan ay, inaasahan niya, ay makakatulong upang maisaayos ang sektor upang bigyan ito ng mas malaking pampulitikang boses para sa konserbasyon.

Habang ang turismo na nakabatay sa karagatan ay kinikilala na bilang isang puwersang pang-ekonomiya, ang partikular na kontribusyon ng scuba diving ay hindi pa na-explore dati sa isang pandaigdigang saklaw, sabi ng mga may-akda. Dahil sa pagtanggal na ito, naging hamon para sa mga tagapagtaguyod ng konserbasyon ng karagatan na banggitin ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng scuba.

"Maaari kang maglayag o mag-surf sa ibabaw ng patay na karagatan, ngunit napapansin ng mga scuba diver kung walang isda - ito ay talagang isang aktibidad na nakadepende sa kalusugan ng system," itinuro ng co-author ng pag-aaral na si Fabio Favoretto, isang Atlas Aquatica co-ordinator at post-doctoral researcher sa Scripps. "Iyan ay isang positibo para sa konserbasyon, dahil ito ay gumagawa ng iba't ibang mga kaalyado."

Pagsisisid sa mga MPA

Ang pagtaas ng pag-iingat sa karagatan ay maaaring mapalakas ang kita sa pagsisid sa pamamagitan ng pag-akit ng higit pang mga maninisid na handang magbayad ng mas mataas na presyo upang makaharap ang mas magkakaibang at maraming buhay-dagat na ibinibigay ng mga hakbang sa konserbasyon, tulad ng ipinakita ng nakaraang pananaliksik. Ang kagustuhan ng mga scuba diver para sa mga MPA ay sinusuportahan din ng data na nagpapakita na humigit-kumulang 70% ng lahat ng sea dives ay nangyayari sa loob ng mga lugar na ito.

Noong 2021, naglathala si Aburto-Oropeza at mga kasamahan ng isang pag-aaral na natuklasan na ang turismo sa pagsisid sa Mexico ay nakakakuha ng $725 milyon taun-taon – halos kasing dami ng buong industriya ng pangingisda sa bansa.

Sa pagpapalawak ng ideya na galugarin ang kita sa pandaigdigang antas, para sa bagong pag-aaral ay nagtipon ang mga mananaliksik ng isang listahan ng higit sa 11,500 dive operator sa 170 bansa, gamit ang data mula sa Google Maps at diver training agency na PADI at pagpapatunay ng database sa mga lokal na eksperto. An online ang survey pagkatapos ay nakakuha ng mga tugon mula sa 425 na negosyo sa 81 bansa.

Pinangunahan ni Andrés Cisneros-Montemayor ng Simon Fraser University sa Canada ang pagsusuri sa ekonomiya, gamit ang mga tugon na ito upang kalkulahin ang perang ginastos nang direkta sa mga aktibidad sa diving pati na rin ang hindi direktang paggasta tulad ng mga hotel, pagkain at transportasyon ng 9-14 milyong taunang recreational divers sa buong mundo.

Ginamit ang statistic modelling upang i-extrapolate ang epekto sa ekonomiya ng mundo. Ibinunyag nito na ang direktang paggasta sa mga aktibidad sa pagsisid ay bumubuo sa pagitan ng $900 milyon at $3.2 bilyon taun-taon, na may $20.4 bilyon na bilang kasama ang hindi direktang paggasta.

Inihayag din ng pag-aaral na 80% ng mga empleyado ng scuba-industry ay mga lokal o pambansang residente, at ang mga dive operator ay may malalim na alalahanin tungkol sa pagkasira ng kapaligiran. Karamihan sa kanila ay nag-ulat ng mga negatibong pagbabago sa mga dive-site na binisita nila sa nakalipas na dekada.

Mga likas na kaalyado

"Hindi tulad ng mass-tourism operations na maaaring makapinsala sa mga lokal na komunidad at marine environment, ang pag-dive ng turismo, kapag pinamamahalaang mabuti, ay maaaring mabuhay sa ekonomiya, pantay-pantay sa lipunan at napapanatiling kapaligiran," sabi ni Anna Schuhbauer, lead study author at fisheries scientist sa University of British Columbia.

"Na may nakatalagang interes sa malusog na ecosystem at masaganang marine life, ang mga dive-operator ay natural na kaalyado sa mga pagsisikap sa pag-iingat."

Inirerekomenda na ngayon ng mga mananaliksik ang standardisasyon ng mga sistema ng pagsubaybay sa buong industriya, pormal na pagsasama ng mga dive-operator sa mga desisyon sa pamamahala sa dagat, at pagkilala sa ecotourism bilang isang sentral na bahagi ng napapanatiling nakabase sa karagatan o 'asul' na ekonomiya.

Sinusuportahan din nila ang mga pagsisikap ng mga dive-operator na mag-organisa sa mga kooperatiba na may pinag-isang pampulitikang boses sa pamamagitan ng inisyatiba ng Atlas Aquatica, na sumusuporta na sa mga pilot scheme sa Mexico at Italy.

Ang mga mananaliksik mula sa James Cook University (Australia), Marisol Plascencia de La Cruz ng Centro (Mexico), National Geographic Society, North-West University (South Africa), Ørsted (Denmark), UC Santa Barbara, University of Pretoria (South Africa) at ang Unibersidad ng Washington ay nakibahagi rin sa pag-aralan, na na-publish sa journal Pagpapanatili ng Cell Reports.

