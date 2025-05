Scuba Diver North America isyu 26 out na ngayon!

Mag-click dito para sa Isyu 26 ng Scuba Diver North America

Mayroon na ngayong maliit na buwanang singil upang basahin ang pinakabago digital Scuba Diver magazine, ngunit mayroon kaming libreng 30-araw na pagsubok para sa pag-sign up sa pinakabago digital problema.

Bilang kahalili, maaari mong basahin ang digital mga magasin mula sa problema 25 at dati nang libre sa pamamagitan lamang ng pagbisita sa website.

O pumunta sa isang dive store at kunin ang isang i-print kopyahin nang libre.

Pag-ikot ng balita

Ang Rork Media Limited ay nakakuha ng Scuba Show at California Diving News, nagretiro si Anne Hasson mula sa Aggressor Adventures, inilunsad ng Emperor ang Adventure business, dalawang dive boat ang nasunog sa Thailand, at ang HEAD ay nagsimulang makipag-usap para bilhin ang Aqualung Group.

Ang Maldives, ikalawang bahagi

Ipinagpatuloy ni Stuart Philpott ang kanyang mga pagsasamantala sa island-hopping sa paligid ng Maldives, sa pagkakataong ito ay huminto sa 'isla ng maninisid' ng Vilamendhoo.

Q&A kasama si Brandi Mueller, unang bahagi

Nakipag-chat kami sa kinikilalang photographer sa ilalim ng dagat, liveaboard captain at World War Two wreck aficionado na si Brandi Mueller tungkol sa kanyang hilig sa paglalakbay, sa pang-akit ng mga lumubog na wrecks, at kung ano ang pakiramdam na gumugol ng anim na buwan sa isang taon sa Truk Lagoon.

Roatan

Alam nating lahat na ang diving ay may mala-zen na kalidad para magdulot ng pakiramdam ng kalmado at pagpapahinga, ngunit bakit hindi dalhin ito sa susunod na antas sa pamamagitan ng isang nakaka-engganyong retreat na pinagsasama ang scuba diving at snorkeling sa yoga practice?

Underwater Photography

Sa kanyang huling column, The Art of Captivating Macro Portraits, hinawakan ni Walt Stearns ang ilan sa kanyang mga diskarte upang makuha ang mga macro na paksa sa isang mas komplementaryong paraan. Sa pagkakataong ito, sumisid siya sa (no pun intended) sa isang partikular na istilo ng pagbaril na kilala bilang Close-Focus, Wide-Angle pagkuha ng larawan – karaniwang tinutukoy bilang CFWA.

Ipakita ang Scuba California

Ang Scuba Show, na nasa ika-38 taon na nito, ay babalik sa Long Beach noong 2025 at nangangako ng napakaraming mga kawili-wiling tagapagsalita, isang host ng mga masasayang aktibidad at atraksyon, at isang malawak na hanay ng mga exhibitor upang magbigay ng inspirasyon at turuan ang mga bisita.

Thailand

Ginalugad ni Richard Aspinall ang Similan at Surin Islands sa Northern Andaman Sea sakay ng Thailand Aggressor at nakahanap ng kasaganaan ng marine life, mula sa fish shoals hanggang sa macro critters.

TECH: Bikini Atoll, ikatlong bahagi

Inilabas ni Don Silcock ang kanyang odyssey sa pagtuklas sa wreck-diving Mecca ng mundo.

Anong bago

Mga bagong produkto sa merkado, kabilang ang Santi Diving Edge drysuit, Fourth Element Duffel in gray, mga bagong kulay ng XDEEP Radical mask, ang Seac Tablet dive computer, Santi Diving softshell jacket, at DynamicNord's Dynaskin series.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at nirepaso ng Direktor ng Editoryal na si Mark Evans ang wallet-friendly na Seac Screen dive computer.

Mga Divers Alert Network

Sa kasalukuyang sunud-sunod na paglubog at sunog sa mga dive boat at liveaboard, isang napapanahong paalala tungkol sa mga bagay na dapat mong hanapin bago ka mag-book ng iyong susunod na pakikipagsapalaran

AskMark

Sinasagot ni Mark Newman ang mga tanong kung ang mga bailout cylinder ay dapat iwanang bukas o sarado, at ang paglalagay ng mga cylinder sa mga sasakyan sa mainit na panahon.