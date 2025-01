Scuba Diver North America isyu 24 out ngayon

Pag-ikot ng balita

Natatanging research vessel na FLIP na na-save mula sa scrapyard, ang Sea Bees ay naglulunsad ng hop on, hop off liveaboard, Scuba Show na mga kasosyo sa GO Diving Show, at ang cave diver na si Bill Gavin ay namatay.

Indonesiya

Kilala ang Komodo Island bilang tahanan ng pinakamalaking butiki sa mundo, ang Komodo dragon. Ang isang harapang pagpupulong kasama ang mga higanteng reptilya na ito ay walang alinlangan na isang bucket-list na karanasan, ngunit ito ay malayo sa tanging bagay na nakakaakit ng mga maninisid sa rehiyong ito ng Indonesia, gaya ng ipinaliwanag ni Walt Stearns.

Ang Bay Islands ng Honduras

Ang pag-unawa sa heograpiya at geology ng isang dive site ay palaging nagdaragdag sa kasiyahan sa karanasan, at naalala ni Walt Stearns ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa kanyang pinakahuling pagbisita sa Roatan, ang pinakamalaking ng Bay Islands ng Honduras.

Q&A with Dawn Kernagis, part one

Nakikipag-chat kami sa Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis NASA-trained NEEMO Aquanaut at Direktor ng Scientific Research sa DEEP, tungkol sa kung ano ang nagtutulak sa kanyang patuloy na interes sa ating asul na planeta, at kung ano ang hinaharap para sa pamumuhay sa ilalim ng dagat.

Underwater Photography

Sa pamamagitan ng kanyang mga taon bilang isang pro photographer, si Walt Stearns ay nagbigay ng daan-daang mga imahe na ginamit sa pambansa at internasyonal na mga publikasyon, at dito siya ay nagbubunyag ng ilang mga lihim.

Mga Divers Alert Network

Ang pinakabagong mga pahiwatig at payo mula sa mga eksperto sa DAN.

Ang Pilipinas

Tinitingnang mabuti ni Adrian Stacey ang isang tunay na kuwento ng tagumpay sa konserbasyon ng dagat sa Pilipinas nang bumisita siya sa sari-sari at makulay na Apo Island, sa baybayin lamang ng lalawigan ng Negros Oriental.

TECH: Bikini Atoll, part one

Sinimulan ni Don Silcock ang isang serye ng mga artikulo tungkol sa wreckdiving na Mecca ng Bikini Atoll, simula sa isang pangkalahatang-ideya ng Operation Crossroads, ang mapangwasak na mga resulta, at ang patuloy na limbo na posisyon ng mga katutubong taga-isla.

Anong bago

Mga bagong produkto na paparating sa merkado, kabilang ang Garmin's Fenix ​​8 smartwatch, na nagtatampok na ngayon ng recreational diving mode hanggang 130ft, mga bagong colorway para sa blade ng Scubapro Seawing Supernova, at ang SeaLife SportDiver Ultra smartphone housing.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at nirepaso ng Direktor ng Editoryal na si Mark Evans ang Seac Smart BCD, isang tradisyunal dyaket-style buoyanct control device, ngunit isa na tumitingin sa bahagi at gumagana nang maayos.

#AskMark

Iba't ibang gamit para sa spools, nitrox at regulators, at mga kinakailangan sa visa kapag ikaw ay nasa liveaboard.