Ang isyu ng Scuba Diver #93 ay lumabas na!

Pag-ikot ng balita

Fathoms Free launch campaign para iligtas ang iconic na Cornish dive boat na Stingray, inilalahad ng DiveLogs ang susunod nitong antas na online dive log, mga bagong liveaboard sa Komodo at Maldives, Alex Mustard na pinangalanang bagong presidente ng BSoUP, at ang pagpanaw ng Hal Watts.

DAN Europe Medical Q&A

Tinatalakay ng pangkat ng Divers Alert Network ang paksa ng tainga ng mga manlalangoy, at pagsisid sa herpes.

Ang Maldives, ikalawang bahagi

Ipinagpatuloy ni Stuart Philpott ang kanyang mga pagsasamantala sa island-hopping sa paligid ng Maldives, sa pagkakataong ito ay huminto sa 'isla ng maninisid' ng Vilamendhoo.

Q&A kay Yana Stashkevich

Nakipag-chat kami sa may karanasang teknikal na CCR, cave, mine, at wreck diver na si Yana Stashkevich, at nagtanong sa kanya tungkol sa deep wreck photography, shooting sa mga minahan/kweba, at pagiging on expedition..

Vanuatu

Natuklasan ng Scuba Diver Australia at New Zealand Editor na si Adrian Stacey na ang isla ng Espiritu Santo ay may higit pang maiaalok sa diving fraternity kaysa sa kilalang-kilalang wreck ng SS President Coolidge.

Eskosya

Si Ross McLaren ay hindi sinasadyang kumuha ng litrato na kumukuha ng marine life na nakikipag-ugnayan sa gawa ng tao na basura, at ito ay naglagay sa kanya sa isang landas na humantong sa kanyang pagtingin sa kapaligiran sa paligid ng kanyang marine life subjects sa ibang liwanag.

Masterclass ng Mustard

Nag-aalok si Alex Mustard ng ilang matalinong payo para sa mga naghahanap upang ipasok ang kanilang mga imahe

sa mga patimpalak sa pagkuha ng litrato.

Mga Divers Alert Network

Itinatanghal ni Tim Blömeke ang una sa tatlong-bahaging serye sa carbon dioxide, isang karaniwang kontribyutor sa mga emerhensiya sa pagsisid.

Indonesiya

Ang face-to-face na pakikipagkita sa isang Komodo dragon ay walang alinlangan na isang bucket-list na karanasan, ngunit ito ay malayo sa tanging bagay na nakakaakit ng mga maninisid sa rehiyong ito ng timog-gitnang Indonesia, gaya ng ipinaliwanag ni Walt Stearns.

Inglatera

Bumalik si Leigh Bishop sa isang maliit at hindi kilalang pagkawasak na, bagama't hindi sikat sa sarili nitong karapatan, ay nananatiling makabuluhan sa kasaysayan ng dagat.

Anong bago

Mga bagong produkto na ibe-market, kabilang ang DynamicNord RS Series drysuits, ang Fourth Element's J2 neck snug, Santi Diving's Bergen 2.0 base layer, XDEEP's 'Japanese Wave' T-shirt, at ang limited-edition na Fourth Element Argonaut 3.0 'Pink' drysuit.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at nirepaso ng Direktor ng Editoryal na si Mark Evans ang mayaman sa tampok na Ratio iX3M 2 GPS Tech+ dive computer, na ipinagmamalaki ang maraming makabagong elemento.

Chamber Diaries

Ang huling yugto ng Chamber Diaries mula sa Midlands Diving Chamber.