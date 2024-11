Scuba Diver isyu 91 out na ngayon!

Mag-click dito para sa Isyu ng Scuba Diver 91

Mayroon na ngayong maliit na buwanang singil upang basahin ang pinakabago digital Scuba Diver magazine, ngunit mayroon kaming libreng 30-araw na pagsubok para sa pag-sign up sa pinakabago digital problema.

Bilang kahalili, maaari mong basahin ang digital mga magasin mula sa problema 90 at dati nang libre sa pamamagitan lamang ng pagbisita sa website.

O pumunta sa isang dive store at kunin ang isang i-print kopyahin nang libre.

Pag-ikot ng balita

Ang All Star Liveaboards ay nagpapatakbo ng Tech Week sa Egypt, tragic diver fatality sa Malta, inilunsad ng BSAC ang Adventure Diver, Dorset wreck na natukoy, at napakaraming premyo mula sa Bite-Back.

DAN Europe Medical Q&A

Tinitingnan ng mga eksperto sa Divers Alert Network ang mga isyu ng pananakit ng tainga at pagsisid.

Hibraltar

Ang Gibraltar ay isang maliit na hiwa ng Blighty na matatagpuan sa gateway patungo sa Mediterranean mula sa Atlantic, at inaakala ni Mark Evans na maaari itong kumatawan sa pinakahuling destinasyon para sa mahabang weekend para sa Brits.

Q&A with Dawn Kernagis, part two

Ipinagpapatuloy namin ang aming pakikipag-chat sa Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Direktor ng Scientific Research sa DEEP, tungkol sa kung ano ang nagtutulak sa kanyang patuloy na interes sa aming asul na planeta, at kung ano ang hinaharap para sa pamumuhay sa ilalim ng dagat.

Ang Pilipinas

Sinusuri ni Adrian Stacey ang isang tunay na kwento ng tagumpay sa konserbasyon ng dagat sa Pilipinas.

grenada

Espesyal na 16-pahinang Gabay sa mga isla ng Grenada, Carriacou at Petit Martinique, na nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga pagkakataon sa pagsisid na dumagsa, kabilang ang isang tunay na fleet ng mga shipwrecks.

Masterclass ng Mustard

Itinuon ni Alex Mustard ang kanyang atensyon sa mga coral reef.

Q&A: Dawn Kernagis, part one

Nakikipag-chat kami sa Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, isang NASA-trained na NEEMO Aquanaut, Fellow ng The Explorers Club at Direktor ng Scientific Research sa DEEP, tungkol sa kung paano siya napunta sa diving sa unang lugar, kung ano ang nagtutulak sa kanyang patuloy na interes sa aming asul planeta, at kung ano ang hinaharap para sa pamumuhay sa ilalim ng dagat.

Cuba, ikalawang bahagi

Binubuo ni Stuart Philpott ang kanyang 'ambisyosong' 14-araw na Cuba dive tour na naglalakbay ng 1,000km sa kalsada – na may ilang mga panloob na flight na itinapon para sa mahusay na sukat.

Masterclass ng Mustard

Alex Mustard ay tumitingin sa split-level pagkuha ng larawan diskarte.

Vanuatu, unang bahagi

Sinimulan ni Adrian Stacey ang isang serye ng mga tampok na tumutuon sa paraiso ng Pasipiko ng Palau, simula sa kabisera, ang Port Vila.

Cornwall

Nakaposisyon sa matinding timog-kanlurang dulo ng United Kingdom, inilalagay ito ng divide ng Cornwall sa Karagatang Atlantiko sa tagpuan ng tatlong agos ng karagatan. Ang resultang kumbinasyon ng tidal flow at iba't ibang temperatura ay nagbibigay ng perpektong kondisyon para umunlad ang malawak na pagkakaiba-iba ng buhay, gaya ng ipinaliwanag ni Lewis Michael Jefferies.

Mga Divers Alert Network

Tinitingnan ni Audrey Cudel ang mga salik na humahantong sa mga diver na makipagsapalaran nang lampas sa kanilang mga limitasyon.

TECH: Bikini Atoll, part two

Ipinagpatuloy ni Don Silcock ang kanyang paglilibot sa wreck-diving Mecca.

Anong bago

Ipinapakilala ang pinakabagong tagagawa ng dive gear na DynamicNord. Ang brand na ito na nakabase sa Germany ay tumama sa merkado ng UK gamit ang isang kumpletong hanay ng mga kagamitan, kabilang ang mga BCD at mga pakpak, palikpik, mask, regulators, dive computer at higit pa.

Ekstra sa Pagsubok

Nire-rate at sinusuri ng PT Hirschfield ang makabagong Backscatter Hybrid (HF-1) strobe.

Chamber Diaries

Bagong signage sa Stoney Cove, at mga posibleng pagbabago sa dami ng mga kamara sa UK.