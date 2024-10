Ang isyu ng Scuba Diver #90 ay lumabas na!

Mag-click dito para sa Isyu ng Scuba Diver 90

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver magazine website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

DAN Europe Medical Q&A

Tinatalakay ng pangkat ng Divers Alert Network ang paksa ng mga bata at scuba diving.

Malta

Ang kapuluan ng Maltese ay maaaring isang maliit na tuldok lamang sa gitna ng Med, ngunit ipinagmamalaki ng mga isla ang napakaraming mga wrecks na naghihintay lamang na matuklasan. Ginalugad ni Mark Evans at ng pamilya ang ilan sa mga pinakasikat na site.

Indonesiya

Lumulutang kapag ang iba ay tumba – kasama ang catamaran Solitude Adventurer, ang paglalakbay sa matataas na dagat ng Banda ay nagiging lakad sa parke, kahit na may hangin at alon. Kasama ang live na banda. Masaya si Daniel Brinckmann sakay.

Apeks Marine Equipment

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class magparehistro, and in 2024, it celebrates turning 50.

grenada

Espesyal na 16-pahinang Gabay sa mga isla ng Grenada, Carriacou at Petit Martinique, na nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga pagkakataon sa pagsisid na dumagsa, kabilang ang isang tunay na fleet ng mga shipwrecks.

Masterclass ng Mustard

Itinuon ni Alex Mustard ang kanyang atensyon sa mga coral reef.

Q&A: Dawn Kernagis, part one

Nakikipag-chat kami sa Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, isang NASA-trained na NEEMO Aquanaut, Fellow ng The Explorers Club at Direktor ng Scientific Research sa DEEP, tungkol sa kung paano siya napunta sa diving sa unang lugar, kung ano ang nagtutulak sa kanyang patuloy na interes sa aming asul planeta, at kung ano ang hinaharap para sa pamumuhay sa ilalim ng dagat.

TECH: Bikini Atoll, part one

Sinimulan ni Don Silcock ang kanyang pinakahihintay na odyssey upang tuklasin ang mga kuwentong pagkawasak ng barko - tulad ng aircraft carrier na Saratoga - na makikitang nakahandusay sa ilalim ng liblib na Bikini Atoll.

Anong bago

Ang Garmin Fenix ​​8 smartwatch ay may kasama na ngayong recreational dive function kasama ng maraming aktibidad sa palakasan, na nag-aalok ng air/nitrox, full deco, compass, atbp.

Ekstra sa Pagsubok

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD, isang tradisyunal dyaket-style unit with some novel features.

Chamber Diaries

Mga tanong mula sa mga kamakailang bisita sa Midlands Diving Chamber.