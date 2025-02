Scuba Diver ANZ Issue 78 Out Ngayon

Buong Listahan ng mga Dive Show na may mga Link:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



ENERO 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show)

FEBRUARY 1-2: Duikvaker

FEBRUARY 21-23: European Dive Show (EUDI)

FEBRUARY 21-23: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

MARSO 1-2: GO Diving Show (The UK Dive Show)

MARSO 15-16: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

MARSO 28-30: Mediterranean Diving Show

ABRIL 4-6: Asia Dive Expo (ADEX)

MAY 22-25: Thailand Dive Expo (TDEX)

MAY 31 – JUNE 1: Scuba Show

HUNYO 13-15: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

SEPTEMBER 6-7: GO Diving ANZ Show

OCTOBER 17-19: Diving Talks

NOBYEMBRE 11-14: DEMA Show



00: 00 Panimula

01:35 Scuba.com Ad

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Mediterranean

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Scuba Show

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Diving Talks

11:58 DEMA