Ryan Chen: Pagbabawas ng diving na may kapansanan

Ipinanganak at lumaki sa Los Angeles, lumaki si Ryan Chen na nakatuon sa pagsasama-sama ng kanyang edukasyon sa pisikal na aktibidad, maging sa winter sports o martial art ng kendo – ang gumagamit ng mga espadang kawayan at pananggalang na baluti. Ang black-belt ay nakipagkumpitensya sa pambansang antas sa USA at sa Japan.

Nakilala niya ang kanyang magiging kasosyo sa negosyo na si Kent Yoshimura sa University of California San Diego noong siya ay 19 noong 2009, at naging matatag silang magkaibigan. Iyon din ang taon na nagtamo si Chen ng isang mapangwasak na pinsala sa spinal-cord sa isang insidente ng snowboarding, na nag-iwan sa kanya na paralisado mula sa baywang pababa.

Nagtapos siya sa parehong economics at chemistry ngunit hindi niya maaaring talikuran ang kanyang nakasanayan na aktibong pamumuhay, at bumaling sa parasports. Nagsanay siya sa karera ng wheelchair at naging bahagi ng US Paralympic team, habang si Yoshimura ay naging bahagi ng Olympic Judo team ng Japan.

Pagkatapos, noong 2013, natuklasan ng dalawang magkaibigan ang scuba diving. "Napagtanto ko na mayroon lamang akong isang buhay upang mabuhay at, sa kabila ng aking pagkalumpo, mayroon pa ring isang malawak na mundo upang galugarin," sabi niya. “Palagi akong may pakiramdam ng pakikipagsapalaran, at ang scuba diving ay nag-aalok sa akin ng isang natatanging paraan upang maglakbay, matuklasan at maranasan ang kalikasan sa pinakadalisay nitong anyo.

“Nagka-certify kami ni Kent. Nakakita ako ng Groupon discount, at si Kent ang matalik kong kaibigan na laging oo sa lahat. Sa loob ng dalawang linggo kami ay sertipikadong PADI diver!”

Which is good going. Nakuha ang mga sertipikasyon ng mga kaibigan noong Abril sa Venice Beach ng LA, at mabilis na sumunod ang sertipikasyon ng Advanced Diver.

Sina Chen (kanan) at Yoshimura ay nagpapahinga sa deck

Ito ay bago pa pormalin ng PADI ang adaptive diver na pagsasanay na inaalok nito ngayon, kahit na kung anong mga adaptasyon ang magagamit noong panahong iyon ay tila higit pa sa sapat para sa mga pangangailangan ni Chen. "Sa palagay ko ay pareho akong nasasabik at kinakabahan sa unang pagkakataon ngunit, nang kami ay nasa tubig at nagawa na ang lahat ng pagsasanay, nakaramdam ako ng komportable.

"Ang pinaka-cool na pakiramdam sa mundo ay ang pagkuha ng unang hininga sa ilalim ng tubig. Feeling mo may superpower ka. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Gayundin, dumaranas ako ng matinding pananakit ng ugat mula sa aking paralisis, at ang pagiging nasa ilalim ng tubig at paghinga ay halos mapagnilay-nilay - sa mga oras na ako ay sumisid, pakiramdam ko ay walang timbang at walang sakit.

Tiwala sa tubig

Nang tanungin tungkol sa pinakamahirap na mga aspeto upang makabisado, sinabi ni Chen: "Pagtanggal ng iyong maskara sa ilalim ng tubig at linisin ito. Sa tingin ko pagkatapos ng mga 10 dives nagsimula akong magkaroon ng kumpiyansa sa tubig. Ang mga instruktor na inilalarawan niya bilang naging “super-empathetic. Sa tingin ko sa pangkalahatang scuba instructor ay kailangang mahalin kung ano ang ginagawa nila."

Muntik nang madulas si Chen sa dagat

Ang unang open-water dive ay sa Catalina Island sa southern California: “Mga magagandang kagubatan ng kelp, at iyon ang nagtayo sa amin – sa pagitan namin ni Kent, napunta kaming sumisid sa maraming lugar sa buong mundo, mula New Zealand hanggang Japan hanggang Thailand sa Caribbean.”

Ang mga paboritong lugar hanggang ngayon ay ang Hawaii at New Zealand at ang cenotes ng Mexico, habang nasa bucket-list ang Tahiti at Indonesia. Wala kahit saan ang bawal, at sinisikap ng mga kaibigan na sumisid bilang bahagi ng kanilang madalas na paglalakbay sa negosyo "at pumipilit sa pagsisid saanman namin magagawa!"

Sa takbo ng mga paglalakbay na iyon, ayon sa ulat ni Chen, tila lumibot sila sa isang bahaghari na landas, na nag-uulat na walang mga hadlang na nararanasan sa mga lokasyon ng pagsisid hangga't inilalapat ang mahusay na pagpaplano sa pasulong, na may mga pasakit na ginawa upang magsaliksik at makipag-ugnayan sa pinakaangkop na dive shop para sa bawat isa. lugar. Palagi silang pinapadama na tinatanggap sila at walang mga negatibong karanasan.

Di-nagtagal pagkatapos na maging diver, nakaisip sina Chen at Yoshimura ng green-tea-type, caffeine-laced na produkto na tinatawag na NeuroGum, na sinundan ng NeuroMints. Ang "wellness" confectionary na ibinigay, sa palagay nila, ay isang malusog na paraan upang mapanatili ang mga antas ng enerhiya.

Ang mga produkto ay crowdfunded, nakapuntos sa Pating Tank (sa USA Yungib ng dragon) at nagsimulang makaakit ng mas malalaking mamumuhunan. Ngayon sila ay nasa mga 12,000 na tindahan at available din online.

Ryan Chen

Si Chen ang CFO ng kumpanya sa CEO ng Yoshimura, at naging masugid din siyang mamumuhunan, madalas sa mga produktong pagkain. Siya ay pinangalanan sa mga piling tao Forbes 30 Under 30 na listahan noong 2019.

Scuba therapy

Ang ikinagulat ni Chen tungkol sa scuba diving ay kung gaano ito kagaling. "Kami ay sumisid sa New Zealand bilang bahagi ng aming PADI partnership at nakakita kami ng ilang kamangha-manghang wildlife. Noon ang dive master, si Caroline, ay nagsabi: 'Walang bakod ang karagatan' at naisip ko na talagang cool. Talagang makikita mo ang wildlife sa tunay nitong tirahan. Hindi sa aquarium o sa zoo kundi sa kanilang tunay na tahanan.”

Ang ganitong mga karanasan ay nagpalaki ng interes ni Chen sa kapaligiran. "Ang aking interes sa konserbasyon ay lumago nang malaki sa aking paglalakbay bilang isang co-founder ng Neuro. Ang pakikipagtulungan nang malapit sa mga supply-chain ay nagbigay sa akin ng unang-kamay na pananaw sa epekto sa kapaligiran ng produksyon at basura. Ang pag-unawang ito ay nagpalalim sa aking kamalayan sa agarang pangangailangan para sa pagpapanatili.

Chen sa ilalim ng tubig

"Napagtanto ko na tayo ay nasa isang kritikal na yugto para sa sangkatauhan - isa kung saan dapat tayong gumawa ng mapagpasyang aksyon upang mabawasan ang basura, protektahan ang mga ecosystem at lumikha ng isang mas napapanatiling hinaharap para sa lahat at lahat ng bagay sa planetang ito."

Ang mga alalahaning ito ay humantong sa relasyon ngayon sa kawanggawa na PADI AWARE. “Ito ang naging ganap na pinakamahusay na pakikipagsosyo! Nakabuo kami ng ideya ng Neuro functional gum at mints habang nag-scuba diving noong 2013. Fast forward sa pagkakaroon ng partnership na ito, at ang pagbibigay ng donasyon sa konserbasyon ng karagatan ay naging isang pangarap na natupad.”

Ang link ay nangangahulugan na 20% ng mga nalikom mula sa mga benta ng limitadong edisyon, karagatan na may temang at co-branded na mga lata ng Neuro ay napupunta sa PADI Aware Foundation.

Ano ang pinaka-enjoy ni Ryan Chen sa diving ngayon? "Sa tingin ko ay nasa kasalukuyan. Nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo, na may napakaraming distractions sa teknolohiya. Ang pagsisid ay nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa ngayon at pahalagahan ang inang kalikasan.

Agwat ng ibabaw

“Naging transformative para sa akin ang scuba diving, both emotionally and socially, especially after my spinal cord injury. Ito ay naging isang makapangyarihang tool para sa pagpapagaling, na nagpapahintulot sa akin na muling kumonekta sa isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran at galugarin ang mundo sa isang bagong paraan.

“Ang higit na nagpapaespesyal dito ay ang pagbabahagi ng karanasan sa aking matalik na kaibigan at pagpapakilala nito sa iba. Nakatulong ako na patunayan ang maraming tao, kabilang ang aking kasintahan at malalapit na kaibigan, na lumikha ng mga hindi malilimutang alaala na magkasama.

"Ang scuba diving ay naging mapagkukunan din ng inspirasyon-ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapasiklab ng ideya para sa NeuroGum. Ito ay higit pa sa isang libangan na aktibidad; ito ay isang pundasyon ng aking personal at propesyonal na paglalakbay.”

Batang Ang Higante

Para sa Adaptive Scuba Week ng PADI (sa ibaba) ang mga miyembro ng ahensya ng pagsasanay at ang mga AmbassaDivers ay hiniling na magsikap na magmungkahi ng iba na gusto nilang makita na sumabak sa pagsisid. "Sinasangguni ko ang mga miyembro ng bandang Young the Giant para makuha ang kanilang PADI Scuba Diving certification," sabi ni Chen.

Young The Giant – mga bagong recruit para mag-scuba?

Ang California alternative rock band ay nagdiriwang ng 20 taon sa negosyo at sinusubaybayan niya ang mga ito mula noong 2011. May isang hindi pangkaraniwang larawan ng kanyang crowdsurfing sa kanyang wheelchair habang tumutugtog sila sa isang rock festival.

“Kakalabas lang namin ng aming espesyal na edisyon Neuro lata kasama nila, na nagdiriwang ng kanilang sophomore album Isip Over Matter [mula 2013]. Ang album ay tungkol sa kalusugan ng isip at pagtagumpayan ng mga hadlang - na kung ano mismo ang nakatulong sa akin ng scuba diving.

"Gusto kong maranasan nila ang kalinawan at katahimikan na nararanasan mo sa ilalim ng tubig, dahil alam kong ang isport ng scuba diving ay magbibigay inspirasyon sa kanila sa parehong paraan na ang kanilang musika ay nagbigay inspirasyon sa akin."

"Ang scuba diving ay nag-aalok ng pakiramdam ng kawalan ng timbang na isa sa mga pinakamalapit na karanasan sa pakiramdam na nasa outer space. Kapag nasa ilalim ka ng tubig, ang buoyancy na nilikha ng tubig ay sumusuporta sa iyong katawan, na nagpaparamdam sa iyo na lumulutang ka nang walang kahirap-hirap.

"Sa tingin ko at umaasa ako na ang adaptive diving ay nagiging mas at mas madaling ma-access ng mas maraming tao. Umaasa ako na mayroong higit pang mga gawad sa labas upang makakuha ng mas maraming tao sa tubig.

Tumingin sa susunod na pagsisid