Bumalik sa scuba diving pagkatapos ng malubhang karamdaman

Ang technical diver, instructor at underwater photographer na si James Neal ay magbibigay ng dapat makitang presentasyon sa GO Diving Show noong Marso sa Inspiration Stage, nagdedetalye - warts at lahat - ang kanyang pakikipaglaban upang makabalik sa dive fitness matapos makaligtas sa grade four na dumudugo sa utak sa anyo ng subarachnoid hemorrhage.

Isang bihasang recreational at technical diver at instructor, si James ay isang brand ambassador para sa Atomic Aquatics, BARE, Hollis, Oceanic, Stahlsac at Zeagle, at isang mahusay na photographer sa ilalim ng dagat at manunulat ng tampok, pati na rin ang pagiging isang madamdamin na wreck at cave diver.

Kilala siya sa diving fraternity dahil nakaligtas siya sa malubhang subarachnoid hemorrhage, at sa pakikipaglaban sa kanyang paraan pabalik sa dive fitness nang marami ang nagsabing hindi na siya muling sumisid. Nanindigan siya laban sa stigmatismo, kamangmangan at diskriminasyon sa industriya ng pagsisid laban sa mga may kapansanan sa loob ng mahigit sampung taon at ngayon ay nakatapos na ng mahigit 1,200 dives pagkatapos ng pagdurugo, mga 1,650-plus sa kabuuan hanggang sa kasalukuyan (at nadaragdagan pa), hanggang sa lalim na lampas sa 80m, at nag-e-enjoy siyang maglakbay sa mundo para maghanap ng susunod niyang diving adventure.

Sakop ng kanyang presentasyon ang kanyang buong paglalakbay, mula sa kanyang unang paggaling, medical sign off, mga pagkabalisa, mga hamon (pisikal at mental), stigmatismo at diskriminasyon, simula sa libangan hanggang sa teknikal at diving sa kuweba.

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang nag-iisang consumer dive at travel show sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 March 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal sa TV, may-akda at mga paboritong Monty Hall, at ang dynamic na duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality tech-wreck dive, breath-hold workshop at lining-out drills at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataon upang subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang 'shipwreck' - lahat ay nakakalat sa gitna ng dumaraming hanay ng mga stand mula sa mga turista mga board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers. I-click dito upang magparehistro para sa iyong pagkakataong makipagkumpetensya.

