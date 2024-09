Ang mahilig sa wreck-diving at extraordinaire na photographer sa ilalim ng dagat na si Pete Mesley ay maghahatid ng dalawang hindi mapapalampas na pag-uusap sa Main Stage sa Sydney-based GO Diving Show ANZ sa pagtatapos ng buwan.

Nagsimula ang hilig ni Pete sa pagsisid sa malamig na tubig ng Ingles mahigit 33 taon na ang nakalilipas. Dito nilikha ang kanyang 'Lust for Rust' at mula noon, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsasaliksik, paghahanap, pagsisid at pagkuha ng larawan ng mga wrecks.

Sa higit sa 7,000-plus na oras na karanasan sa tubig na sumasaklaw sa higit sa 29 na iba't ibang bansa, si Pete ay naging buong oras sa industriya ng diving mula noong 1991. Pati na rin bilang isang PADI Course Director, si Pete ay isang Technical Diving Tagapagturo Tagapagsanay. Si Pete ay kapansin-pansing isa sa mga southern hemisphere na pinaka-nakaranas ng mga teknikal na diver at Instructor.

Si Pete ay lubos na matagumpay paglalakbay sa pagsisid negosyo Lust4Rust at Shock&Awe Big Animal Diving Excursions ay nakatuon sa pagdadala ng mga karanasang diver sa mga espesyal na lokasyon ng dive sa buong mundo. Mga lugar tulad ng Truk Lagoon, Solomon Islands, Bikini Atoll, Great Lakes, Sri Lanka, Palau, South Pacific at NZ.

Lumalawak din ang kanyang karanasan sa pelikula at industriyang pang-agham. Nakuha rin ni Pete ang kanyang sarili na pakikisama sa inaasam-asam na Explorers Club.

Isang mahusay na nai-publish at napakahusay na photographer sa ilalim ng dagat, si Pete ay may gana sa paghahanap ng mga bagong lugar, mga bagong wrecks at pakikipagsapalaran at pagdodokumento ng mga ito. Ang kanyang pinakabagong proyekto ay 3D na pagmomodelo ng lahat ng mga wrecks ng Truk Lagoon sa Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Siya ay higit sa kalahati doon sa pagmamapa ng pinakamalaking hanay ng mga wrecks sa mundo.

www.lust4rust.co

Ang mga pag-uusap ni Pete sa Main Stage ay:

Remote Location Diving at Liveaboard Safety – Mahahalagang bagay na dapat malaman!

Nagkaroon ng malaking bilang ng mga dive liveaboard na paglubog sa nakalipas na dekada. Masyadong marami! Ang ilang nakamamatay. Bakit ganon? Tinitingnan namin kung anong mga tanong ang itatanong sa mga operator, upang matulungan kang gumawa ng matalinong desisyon kung isasapanganib ang iyong buhay kasama sila o hindi. Tinitingnan namin ang mga posibleng 'red flag' kung ano ang hahanapin. Magbibigay din ako sa iyo ng ilang mga pahiwatig kung paano pinakamahusay na maghanda para sa mga paglalakbay sa malayong lokasyon, mahahalagang kagamitan sa pagsuporta sa buhay at tamang paghahanda upang hindi ka mahuli. Dahil personal kong nasaksihan ang gayong paglubog, sasabihin ko sa iyo kung paano ko nakayanan ang gayong kaganapan.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Sa paggamit ng mga diskarte sa photogrammetry, nagtakda kaming kumpletuhin ang isang buo at komprehensibong 3D modeling baseline ng lahat ng mga diveable wrecks ng Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Ang pagkuha ng mahalagang baseline na ito ay makakatulong sa pag-secure ng kinabukasan ng Truk, na nagpapasimula ng mayamang kasaysayan ng lugar kahit na matagal na matapos ang lahat ng mga wrecks ay nagkawatak-watak. Phase 1 pa lang ito ng proyekto. Kapag namodelo na ang lahat ng mga wrecks, ang plano ay i-remodel ang mga ito tuwing limang taon. Sana ay magbibigay ito sa amin ng higit na insight sa pag-alam sa rate ng pagkasira ng mga wrecks. Tatalakayin natin ang mga hinaharap na yugto upang sana ay makatulong sa pagpapalago ng turismo sa Chuuk para sa hinaharap.

Malayong lokasyon na pagsisid, kaligtasan ng liveaboard - at Truk Lagoon Wreck Baseline Project 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, trydives , isang demonstration pool, mga sirena, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.