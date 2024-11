Ang paralympian ay nagpapataas ng kamalayan sa mga banta sa mga coral reef

Madali para sa UK na makalimutan ang tungkol sa mga coral reef, ngunit natuklasan ng bagong pananaliksik na ginawa ng tatak ng SHEBA na 75% ng mga nasa hustong gulang sa UK ay nag-aalala tungkol sa estado ng mga coral reef sa mundo, ngunit halos kalahati (48%), ay nagsasabing hindi nila ' wala akong masyadong alam o anuman tungkol sa papel na ginagampanan ng mga coral reef sa pagsuporta sa kalusugan ng dagat.

Ang karagdagang 72% ay binanggit ang pagbabago ng klima bilang ang pinakamalaking pinaghihinalaang banta sa mga coral reef, na may halos ikalimang (18%) na naniniwalang walang pag-asa na mailigtas ang mga ito, at isang quarter ang hindi sigurado. Sa isang bagong video, binibigyang-buhay ng tagapagtaguyod ng karagatan at paralympic na manlalangoy na si Ellie Simmonds ang kilusang programa ng Sheba Hope Grows sa pamamagitan ng nakakahimok na pagkukuwento, paghimok at pagbibigay-inspirasyon sa UK at higit pa na mag-rally ng kamalayan at kumilos upang mapanatili at maibalik ang kagandahan ng ating mga karagatan.



sabi ni Ellie: "Bagama't pakiramdam ng mga bahura sa mundo ay napakalayo mula sa UK, ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa ating buong planeta, ito man ay sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pattern ng panahon o pagkawala ng mga coral reef, kailangan nating gumawa ng higit pa upang bigyan ang kalikasan ng pagkakataong umangkop at labanan ang mga ito. mga pagbabago.”

Ellie Simmonds kasama ang isa sa mga Reef Stars

Dahil nasa panganib ang mga coral reef sa mundo, muling nakipagsanib-puwersa ang tagataguyod ng karagatan na si Simmonds sa tatak ng SHEBA upang ipakita na may pag-asa pa para sa Great Barrier Reef, at ang programang Sheba Hope Grows ay nagpapakita ng halaga na ginagampanan ng restoration sa muling pagtatayo ng mga nasirang bahura. sa loob ng pinakatanyag na bahura ng Australia.



Ang Great Barrier Reef ay isa lamang sa mga site kung saan nagkakaroon ng epekto ang programa. Kasama ang mga kasosyo nito, mayroon na ngayong 65 restoration site sa 12 bansa, ang pinakamalaking coral restoration program sa mundo.



sabi ni Ellie: "Ang pag-iingat sa ating mga karagatan ay isang bagay na lagi kong kinagigiliwan, lalo na't ang tubig ay naging malaking bahagi ng aking buhay sa loob ng maraming taon. Ako ay nasasabik na muling sumanib pwersa sa programang Sheba Hope Grows ngayong taon upang ipakita sa lahat ang isang bagong kuwento ng pag-asa.

"Nakakamangha na makita ang kapangyarihan ng mga reef star at makilala ang koponan sa likod ng maliit na natatanging istraktura na may malaking epekto.

"Ang pagbabago ay hindi maaaring mangyari nang mag-isa, ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ng maraming organisasyon. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano tayo kalakas kapag tayo ay may iisang layunin – iligtas ang ating mga karagatan. Ang pagkilos na ginawa upang maibalik ang mga coral reef ngayon, ay nakakatulong upang mapanatili ang ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon."

Sa pagsali sa Marine Experts mula sa Mars Sustainable Solutions team sa Great Barrier Reef, malapit na nakibahagi si Simmonds sa coral restoration at nalaman niya kung paano gumugol ang team ng higit sa isang dekada sa pagbuo ng isang scalable na solusyon sa Mars Assisted Reef Restoration System. Gumagamit ito ng Reef Stars, hexagonal sand-coated steel structures, na nagbibigay ng matatag na base para tumubo ang mga coral fragment, na itinatanim sa sahig ng karagatan upang simulan ang proseso ng pagpapanumbalik ng coral reef.

Paghahanda ng Reef Star para sa deployment upang tumulong sa pagpapanumbalik ng coral reef

Sinabi ni Propesor David Smith, Senior Director ng Mars Sustainable Solutions at Chief Marine Scientist sa Mars Incorporated: "Salamat sa programang Sheba Hope Grows, nakapag-install ang team sa ground sa Australia ng higit sa 400 reef stars – na nagbabalik ng buhay sa mga lugar na ito ng Great Barrier Reef.”

Nakita din ni Simmonds ang gawaing isinasagawa ng koponan kasama ang mga kasosyo tulad ng Citizens of the Reef, na gumagamit ng bagong pamamaraan sa census reef sa rehiyon ng Cairns. Nagbibigay-daan ito sa kanila na mangalap ng data ng kalusugan sa estado ng mga reef na ito, gamit ito bilang isang pagkakataon upang matukoy ang mga reef na maaaring mangailangan ng karagdagang tulong.



Sinabi ni Propesor David: “Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga lokal na komunidad, maaari tayong magpatuloy sa pagtataguyod ng biodiversity at magmaneho ng mahahalagang, napapanatiling solusyon para sa ating mga coral reef, na tumutulong sa ating paglaban sa pagbabago ng klima. Marami pang dapat gawin ngunit sa aming nakatuong koponan at mga kasosyo, ito ay isa pang napakahalagang hakbang sa tamang direksyon.