Proyekto ng Big Blue Bag ng Monty Halls

Ang TV presenter, may-akda at adventurer na si Monty Halls ay magpapakilala sa mga bisita sa GO Diving Show noong Marso sa kanyang Big Blue supot proyektong pangangalaga sa dagat ng agham mamamayan.

Si Monty ay isang dating Royal Marines Officer na nagtrabaho para kay Nelson Mandela sa panahon ng proseso ng kapayapaan noong unang bahagi ng 1990s. Iniwan niya ang Marines upang ituloy ang isang karera sa mga ekspedisyon, maglakbay journalism at biology, pagkamit ng First Class Honors Degree at pagiging kwalipikado bilang marine biologist.

Ang kanyang degree ay pinondohan sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga ekspedisyon, na ang pinaka-kilala ay nanguna sa isang multi-national team sa pagtuklas ng isang lumubog na lungsod sa baybayin ng India noong 2002. Sa panahong ito, pinamunuan din niya ang apat na ekspedisyon sa Timog Aprika, tatlo sa Malawi hanggang galugarin ang ecosystem ng lawa at imbestigahan ang aktibidad ng poaching sa Nyika Plateau, at isa sa South Africa upang sumisid na naghahanap ng ebidensya ng mga sinaunang pamayanan sa mga sistema ng kuweba sa labas ng Cape. Para sa kanyang trabaho siya ay iginawad sa Bish Medal para sa mga serbisyo sa paggalugad ng Scientific Exploration Society.

Noong 2003, bumuo si Monty ng sarili niyang kumpanya ng ekspedisyon, na nagkumpleto ng apat na pag-ikot sa mundo sa susunod na apat na taon, na naghahanap ng pinakamagagandang pagtatagpo sa karagatan. Ito ang nagdala sa kanya sa atensyon ng mga producer ng telebisyon, na hinahabol bilang isang kakumpitensya sa punong barko ng Channel 4 na palabas na Superhumans, isang pagsubok ng mga elite performer, na nakikipagkumpitensya sa isang serye ng mga hamon na ginawa ng QinetiQ testing center. Nanalo si Monty sa kumpetisyon na ito, at hinihiling na magpakita ng karagdagang serye para sa Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5, at BBC.

Kilala siya sa kanyang tatlong serye ng BBC2 na Great Escapes, kung saan siya nanirahan sa kanlurang baybayin ng Scotland at Ireland kasama ang kanyang asong si Reuben. Ipinakita rin niya ang multi-award-winning series na Great Barrier Reef.

Si Monty ay nagsulat ng ilang mga libro, at isang regular na kontribyutor sa mga magasin at pahayagan, marami sa kanila ang nagpahayag ng kanyang sigasig para sa natural na mundo. Isa rin siyang Ambassador para sa iba't ibang grupo ng konserbasyon at ginawaran ng honorary Doctorate ng Plymouth University.

Ang Malaking Asul supot Ang proyekto ay idinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang mga indibidwal sa lahat ng edad at mula sa lahat ng antas ng pamumuhay upang direktang mag-ambag sa proteksyon ng mga daluyan ng tubig at karagatan. Ang mga kalahok/komunidad ay bibigyan ng espesyal na idinisenyong 'Big Blue supot' na naglalaman ng mga protocol na madaling sundin, na nagbibigay-daan sa kanila na mangolekta ng mahahalagang data sa kalusugan ng dagat, kabilang ang microplastic na polusyon, biodiversity ng species, temperatura ng tubig, at mga labi sa baybayin. Ang nakolektang data ay ia-upload sa isang global, open-access na database, na nag-aambag sa mahahalagang pananaliksik na nagpapaalam sa mga pagsisikap sa konserbasyon sa buong mundo.

